Impermeables, vestidos y accesorios: Paloma Cepeda comparte sus secretos de estilo

Paloma Cepeda creció con la moda como parte de su ADN, con influencias de parte de su madre Mariana Arias, una de las grandes referentes del estilo en Argentina. Sin embargo, lejos de quedarse en ese legado, construyó su propio camino como modelo y con FP, su marca de accesorios y ropa en Palermo. Con una personalidad muy marcada y segura de lo que piensa, contesta las 22 preguntas de moda.

¿Qué es lo que más te gusta de la moda?

Me divierte cuando un momento específico resurge y se abre un nuevo portal para encontrar joyas por toda la ciudad. También creo que la moda me atrajo siempre por la identidad que tienen que crear las marcas para presentarse al mundo. La mezcla entre todas las artes y la inspiración que lleva a crear ese accesorio o esa prenda.

¿Y lo que menos te gusta?

Cuando se la toman muy en serio. Creo que la moda debería ser un espacio para expresarse y despertar tu creatividad. No algo que te genere estrés.

Nunca salís de tu casa sin...

Lipstick o lippies, como les dicen ahora.

Nunca sale sin su lipstick freepik

¿Diseñador favorito?

Nunca tuve un diseñador favorito. Cuando era chica me compraba la Vogue gigante, la que tenía todas las fotos de pasarela de la semana de la moda y la veía entera con mucho detalle. Pero siempre era el conjunto de todos, nunca me obsesioné con uno en particular.

¿Lo último que te compraste?

Unos guantes de cuero para este invierno y unos aritos de pluma en Once para armar el estilismo de unas fotos de FP.

Guantes de cuero, su última adquisición shutterstock - Shutterstock

¿Lo más polémico que usaste?

Mmm... no suelo usar cosas muy polémicas creo. Quizá debería, ¿no?

¿Una tendencia que no pasa de moda?

No sé mucho de tendencias, lo experimento de forma más intuitiva. Pero, por ejemplo, el animal print siempre me costó, siempre estuvo presente y dando vueltas, así que esta vez me subí al tren y me compré un vestido que estrenaré pronto.

¿Esa prenda que tenés hace mucho y no podés dejar ir?

Todas las prendas que eran de mi abuela y las de mi mamá cuando tenía mi edad. Mi abuela guardó todo y yo lo guardaré también. Cada vez que las uso me siento nostálgica y feliz de poder tenerlas. Me acuerdo que las usaban en otras épocas y pienso en qué les estaría pasando…

¿Qué cosas no pueden faltar en tu valija?

Un impermeable negro de mi marca. Es largo hasta el piso, tiene capucha y se hace chiquito en la valija, es perfecto para usar de día y de noche.

¿Un lugar en el mundo?

Mi país. Cada vez que vuelvo después de viajar unos días me doy cuenta de lo mucho que lo amo.

¿El personaje de ficción más elegante?

Hace poco vi Casablanca, la había visto hace mucho. El momento en que Ingrid Bergman entra a escena por primera vez con un look blanco de dos piezas es bárbaro. También cuando en la próxima escena aparece con un pañuelo de seda en la cabeza. El personaje de ella se llama Ilsa Lund.

Ingrid Bergman como Ilsa Lund en la película "Casablanca"

¿El color que nunca usás?

Ninguno. Una nunca sabe.

¿Coleccionás algo?

Accesorios de todo tipo.

¿La mujer más elegante de la Argentina?

Mi mamá, obvio. Ella nunca se preocupó mucho por lo que se ponía, pero lo que se pone siempre le queda elegante. Es elegante.

Junto a su madre Mariana Arias, a quien cosidera la mujer más elegante de la Argentina

¿Algún consejo de moda que te haya marcado?

Una vez, en un café, cuando yo era adolescente, se me acercó una señora muy bien vestida. Yo estaba acostumbrada a que se le acerquen a mi mamá o a mi abuela y les digan cosas. Ellas siempre fueron muy extrovertidas y yo más tímida, pero esa señora vino directo a mí y me dijo: “Vos tenés estilo, disfrutalo y adueñate de eso. Eso creo que me marcó”.

¿Una personalidad con la que te gustaría cenar?

Creo que me daría fiaca, prefiero cenar con mis amigas y ver las entrevistas por YouTube.

¿Comprás online o en persona?

Las dos. Pero si tengo que elegir, prefiero en vivo. Me gusta tocar, probarme y vivir toda la experiencia.

¿Algún accesorio que nunca te falte?

Una cartera de mi marca.

Una cartera de su marca, el accesorio infaltable captura de instagram

¿Una persona que te inspire en la moda?

Hoy veo a muchos jóvenes haciendo cosas lindas. Hay más herramientas para armar una identidad y una marca, y eso nos obliga a todos a ser más exigentes y ponerle más cabeza a lo que hacemos. Estoy súper atenta a las marcas que aparecen y muchas me resultan inspiradoras.

¿Un ícono fashion?

No tengo ninguno en particular, distintas personas conocidas y no conocidas que me marcaron hasta el día de hoy.

¿Tu outfit favorito?

Un vestido negro siempre me salva en los malos días.

¿Algo que no podés creer que usaste?

Casi todos mis looks cuando tenía 19 o 20 años.

Romina Goldstein Por