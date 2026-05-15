Cuál es el vermú argentino que ganó una medalla en los World Drinks Awards

El vermouth argentino premiado en el World Vermouth Awards 2026 es Vecino Rosso, que obtuvo medalla de bronce en la categoría Dulce, estilo Rojo. En el listado oficial figura con 16% de graduación alcohólica y es la única etiqueta argentina que aparece entre los medallistas del listado de este año.

Vecino Rosso obtuvo medalla de bronce en la categoría Dulce en los World Vermouth Awards Gentileza

La competencia forma parte del ecosistema de los World Drinks Awards y distingue vermouths de distintos países en categorías como Seco, Semiseco, Semidulce y Dulce. De acuerdo con la organización, cada vermouth se prueba dentro de su estilo para seleccionar ganadores, y los mejores de cada categoría compiten por los máximos reconocimientos.

El origen de Vecino Rosso

Vecino salió al mercado en 2023, después de un proceso que comenzó con pruebas de vermú en 2019 y tomó forma durante la pospandemia. Detrás del proyecto están Christian O’Farrell, Martín Tripodi y Tomás Kelly, que venían del universo de la cerveza artesanal y decidieron reconvertir el negocio hacia una bebida clásica con lectura contemporánea.

Christian O’Farrell, Martín Tripodi y Tomás Kelly, los creadores de Vecino Rosso

La receta se apoya en una idea cercana al vermouth italiano tradicional, elaborado a base de vino blanco, botánicos y un equilibrio entre dulzor, amargor y acidez. En su primera versión, la marca trabajó con cepas criollas de uvas blancas, caramelo tostado y un blend de botánicos seleccionados.

“Si bien la base del vermú es el vino, modificado con ajenjo - una hierba aromática que predomina y que le da la función aperitiva- es también posible cambiar la base de vino y los demás botánicos”, explicó Tripodi a LA NACION en 2024. Y aclaró: “Nosotros queríamos ir a lo clásico, al tradicional vermú italiano que está tan arraigado y es elaborado a base de vino blanco, con 16% de alcohol y 150 gramos de azúcar por litro. Sin embargo, nosotros logramos incluso bajar el porcentaje de azúcar mediante la incorporación de caramelo quemado, y obtuvimos un balance entre lo dulce y lo amargo, y la acidez del vino: esa es la clave del vermú”.

Todos los vermouths ganadores de medalla en 2026

World Vermouth Awards 2026 Gentileza Gentileza

Seco

London Vermouth Company, No. 3 S.E. Dry Vermouth, 17%

País: Inglaterra



Distinción: Medalla de oro y mejor vermouth seco

Saint Raphael, Quina Ambré, 16%

País: Francia



Distinción: Medalla de plata

Semiseco

Nordés, Blanco, 14,5%

País: España



Distinción: Medalla de oro y mejor vermouth semiseco

Enseña, 15%

País: España



Distinción: Medalla de oro

Distillerie de L’Ort, Vermouth de nos Jardins, 18%

País: Francia



Distinción: Medalla de plata

London Vermouth Company, No. 1 Amber Limon Vermouth, 19%

País: Inglaterra



Distinción: Medalla de bronce

Distillerie du Saint Esprit, Vermouth, 18%

País: Francia



Distinción: Medalla de bronce

Semidulce

Vermouth Bianco, Chasselas Bielersee AOC, 17%

País: Suiza



Distinción: Medalla de oro y mejor vermouth semidulce

Miss Vermut, Picant, 17%

País: España



Distinción: Medalla de oro

Vermouth Di Torino, Rosso, 20%

País: Italia



Distinción: Medalla de plata

Vermut Siderit, Reserve, 15%

País: España



Distinción: Medalla de plata

Miss Vermut, El Vermut de los Guapos, 15%

País: España



Distinción: Medalla de bronce

Nordés, Rojo, 14,5%

País: España



Distinción: Medalla de bronce

Dulce