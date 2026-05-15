Cuál es el vermú argentino que ganó una medalla en los World Drinks Awards

Una etiqueta nacional quedó incluida entre los medallistas 2026 de la competencia global dedicada a esta bebida; el listado oficial informa categoría, estilo, país, graduación alcohólica y distinción
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El vermouth argentino premiado en el World Vermouth Awards 2026 es Vecino Rosso, que obtuvo medalla de bronce en la categoría Dulce, estilo Rojo. En el listado oficial figura con 16% de graduación alcohólica y es la única etiqueta argentina que aparece entre los medallistas del listado de este año.
La competencia forma parte del ecosistema de los World Drinks Awards y distingue vermouths de distintos países en categorías como Seco, Semiseco, Semidulce y Dulce. De acuerdo con la organización, cada vermouth se prueba dentro de su estilo para seleccionar ganadores, y los mejores de cada categoría compiten por los máximos reconocimientos.
El origen de Vecino Rosso
Vecino salió al mercado en 2023, después de un proceso que comenzó con pruebas de vermú en 2019 y tomó forma durante la pospandemia. Detrás del proyecto están Christian O’Farrell, Martín Tripodi y Tomás Kelly, que venían del universo de la cerveza artesanal y decidieron reconvertir el negocio hacia una bebida clásica con lectura contemporánea.
La receta se apoya en una idea cercana al vermouth italiano tradicional, elaborado a base de vino blanco, botánicos y un equilibrio entre dulzor, amargor y acidez. En su primera versión, la marca trabajó con cepas criollas de uvas blancas, caramelo tostado y un blend de botánicos seleccionados.
“Si bien la base del vermú es el vino, modificado con ajenjo - una hierba aromática que predomina y que le da la función aperitiva- es también posible cambiar la base de vino y los demás botánicos”, explicó Tripodi a LA NACION en 2024. Y aclaró: “Nosotros queríamos ir a lo clásico, al tradicional vermú italiano que está tan arraigado y es elaborado a base de vino blanco, con 16% de alcohol y 150 gramos de azúcar por litro. Sin embargo, nosotros logramos incluso bajar el porcentaje de azúcar mediante la incorporación de caramelo quemado, y obtuvimos un balance entre lo dulce y lo amargo, y la acidez del vino: esa es la clave del vermú”.
Todos los vermouths ganadores de medalla en 2026
Seco
- London Vermouth Company, No. 3 S.E. Dry Vermouth, 17%
- País: Inglaterra
- Distinción: Medalla de oro y mejor vermouth seco
- Saint Raphael, Quina Ambré, 16%
- País: Francia
- Distinción: Medalla de plata
Semiseco
- Nordés, Blanco, 14,5%
- País: España
- Distinción: Medalla de oro y mejor vermouth semiseco
- Enseña, 15%
- País: España
- Distinción: Medalla de oro
- Distillerie de L’Ort, Vermouth de nos Jardins, 18%
- País: Francia
- Distinción: Medalla de plata
- London Vermouth Company, No. 1 Amber Limon Vermouth, 19%
- País: Inglaterra
- Distinción: Medalla de bronce
- Distillerie du Saint Esprit, Vermouth, 18%
- País: Francia
- Distinción: Medalla de bronce
Semidulce
- Vermouth Bianco, Chasselas Bielersee AOC, 17%
- País: Suiza
- Distinción: Medalla de oro y mejor vermouth semidulce
- Miss Vermut, Picant, 17%
- País: España
- Distinción: Medalla de oro
- Vermouth Di Torino, Rosso, 20%
- País: Italia
- Distinción: Medalla de plata
- Vermut Siderit, Reserve, 15%
- País: España
- Distinción: Medalla de plata
- Miss Vermut, El Vermut de los Guapos, 15%
- País: España
- Distinción: Medalla de bronce
- Nordés, Rojo, 14,5%
- País: España
- Distinción: Medalla de bronce
Dulce
- Vermouth Miró, Gran Reserva, 18%
- Estilo: Rojo
- País: España
- Distinción: Medalla de oro y mejor vermouth dulce
- Gamondi, Vermouth di Torino IGP Rosso, 18%
- Estilo: Rojo
- País: Italia
- Distinción: Medalla de oro
- Xeranthia, Vermouth de Jerez Rojo, 15%
- Estilo: Rojo
- País: España
- Distinción: Medalla de oro
- Seekers, Mekong Red Vermouth, 18%
- Estilo: Rojo
- País: Camboya
- Distinción: Medalla de plata
- Vermouth Miró, Rosé, 15%
- Estilo: Rosado
- País: España
- Distinción: Medalla de plata
- Vermú, Rosado, 15%
- Estilo: Rosado
- País: España
- Distinción: Medalla de plata
- Vecino, Rosso, 16%
- Estilo: Rojo
- País: Argentina
- Distinción: Medalla de bronce
- DueTuffi, Vermouth, 16%
- Estilo: Rosado
- País: Italia
- Distinción: Medalla de bronce
- El Mallorquín, Vermouth Rojo 6 Meses Barrica Brandy Suau, 15%
- Estilo: Rojo
- País: España
- Distinción: Medalla de bronce
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