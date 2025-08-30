Julieta Novarro habla de su presente y cuenta cómo fueron los últimos días de su padre

Nacida en un entorno artístico que marcó su vocación, supo desde chica que su vida transcurriría entre escenarios, música y personajes de esa tribu nocturna que heredó de sus padres. Julieta Novarro es hija del inolvidable cantautor Chico Novarro y Cristina Alessandro, fundadora de teatros, entre otras cosas. Y ella, como no podía ser de otra forma, fue testigo de miles de funciones desde atrás del escenario o en los sillones de los Café Concert donde cantaba su padre.

Dicen que lo que se hereda no se roba: hace casi una década, Julieta creó Microteatro Buenos Aires, un espacio innovador en pleno Palermo donde se presentan obras de teatrales de solo 15 minutos, en salas reducidas, combinadas con una interesante oferta gastronómica. También hizo lo suyo en Mar del Plata, con el multiespacio Chauvin, donde se funde el arte, lo gourmet, el teatro y hasta se pueden grabar discos.

Julieta está por viajar a España, donde Leo Sbaraglia protagonizará "Los días perfectos", el unipersonal de Daniel Veronese que ella produce NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

Inquieta como pocas, Julieta está por viajar a España donde Leo Sbaraglia protagonizará Los días perfectos, un unipersonal de Daniel Veronese donde ella es productora. “Viajaré en un mes para el estreno, pero vuelvo a los diez días por mi familia. Obvio que me quedaría sin límites, pero acá tengo una vida”, explica.

–¿Qué edad tienen tus hijos?

–Lola cumplió 16 y Bruno 13. El más chiquito necesita mucha atención porque tiene algunos temas de salud mental. Es una belleza que hace música, toca la guitarra, es DJ desde los siete años. Los dos me salieron con veta artística. Lola va a la escuela de Cris Morena y hace de todo: canta, baila, actúa. Es muy buena, tranquila, aunque bastante brava conmigo.

–La edad de las juntadas... No debe ser fácil.

–Todavía hay muy poco de eso; es cero salidora. Ama a su hermano, pero no es fácil. Lo quiere mucho, pero convivir con él no es algo simple. Obviamente la dinámica de mi casa es diferente, y a esa edad querés que todo sea lo más parecido a lo que está a tu alrededor. Imagino que, en principio, le gustaría un hermano con quien poder charlar y eso no está. Está todo más que bien, pero hay que amigarse con esa idea. Así como nos pasó a nosotros.

–¿Seguís casada con el padre de los chicos?

–Sí, hace 18 años, más allá de las crisis. Pero hacemos equipo. Es difícil llevar esta situación, pero nos acompañamos. Él se recontra ocupa. Tal vez cayó un poquito después, pero es algo bastante común en los hombres. Lo digo porque lo vengo viendo. Primero hay una negación; y también tardan más en visualizar cosas que las mujeres vemos antes. A veces le digo que siento que está dos años atrasado. Me refiero a que él ahora ve situaciones que yo viví hace dos años. Para él, al principio, no pasaba absolutamente nada. Hasta que lo vio. Pero es bárbaro como padre.

Padre e hija: Chico y Julieta Novarro, siempre juntos

–Pudieron remarla y entenderse.

–Decía lo de las crisis, pero la realidad es que hoy es un día a día. Nuestra prioridad es que nuestros hijos estén bien; lo principal es armar equipo. Todo lo que nos pueda pasar a nosotros queda en segundo lugar. Por supuesto hay que ver qué queda con el tiempo. Yo no pienso a largo plazo, porque es la única fórmula para poder sostener tantas cosas. Pero nadie tiene una vida perfecta. A veces viene mi hija de la casa de alguna familia aparentemente genial y me dice: “Son increíbles, perfectos”. Y yo le digo que desde afuera se ve todo mejor. Nunca el pasto está tan verde del otro lado.

–Tu mamá también priorizó la familia...

–Pero ojo, que ella se separó. Y era grande, lo hicieron después de cuarenta y pico de años. Tomó la decisión y la mantuvo. Finalmente tuvieron una reconciliación en el sentido de que pudieron sanar sus heridas y fue maravilloso. No solo por la partida serena, llena de amor, de mi padre, sino por la salud mental de mamá. Ella lo acompañó hasta el último minuto, pero ya no como pareja.

–Gran acto de amor e, imagino, de inspiración para vos.

–Es una gran historia y sí, no descarto escribirla porque es muy cinematográfica. Todo muy conmovedor porque, la verdad, siempre fue difícil plantear una pareja con mi papá. Y a pesar de todo mi madre decidió acompañarlo hasta el final, sabiendo que iba a ser testigo de su deterioro. Yo creo que las relaciones tan potentes no se acaban jamás. Lo experimenté con ellos. Siempre estaban pendientes de sus vidas, había algo de dependencia. Al final se la pasaron juntos, sentados, recordando cosas. Y se reían. Me mata, porque es como que empieza una película para atrás. Hay que hacer el ejercicio de escuchar a los grandes.

Con su padre y su mamá, Cristina Alessandro Instagram

–Ahora te quedó un relato, y el disgusto mediático que tuvieron hace un tiempo, cuando Cecilia Milone salió a hablar de la supuesta relación con tu papá.

–Fue algo innecesario, que no correspondía. Además, sin menospreciar a nadie, yo sé quiénes fueron las personas importantes en su vida. Y si hubo alguien especial, también lo supe. Papá con el celular era una cosa imposible porque usaba una letra gigante, algo así como la primera línea que te muestra el oculista. Aparte me lo daba a mí, los fines de semana vivía conmigo...

–Fuiste la primera en la familia que habló, bastante serena.

–No nos organizamos ni nada porque cada hermano respeta al otro. pero yo tuve la necesidad de explicar cómo habían sido algunas cosas, ¡porque lo viví! Sé quién fue quién en la vida de papá. Igual, aunque parezca loco, valoro que para ella haya sido tan importante. Lo que pasa es que hubo un descuido y una falta de respeto. Algo muy narcisista, un razonamiento que casi roza el delirio. Y si hubiese sido todo verdad, ¡tampoco corresponde! Quien le dio la mano y lo acompañó hasta el final, por decisión de él, fue mi mamá.

Otras épocas: Chico y Julieta, en tono sepia, en una foto en la intimidad familiar

–¿Hubieses aceptado otra cosa?

–Obvio. A papá le hubiese aceptado todo. Es más, cuando se separó, le pedí que me presentara una novia. La verdad, yo nunca hubiera querido estar metida en líos y podría haberme callado. Pero ya está, me pasó eso. Después, que ella o quien sea hagan todos los homenajes artísticos que quieran. Eso lo valoro.

Julieta en el Microteatro de Palermo PATRICIO PIDAL/AFV

–En el programa de Pampita te dedicabas a recomendar series y películas. ¿Sigue siendo tu pasión?

–Me encanta, lo sigo haciendo en Instagram, pero ya casi no me da el tiempo. Soy la recomendadora oficial de mi grupo.

–¿Qué hacemos este finde?

–Te diría que mires la serie Amigos y vecinos, o la película francesa Fuera de temporada. Si te da hambre, nada como una fainá con parmesano en El Preferido... y escuchar música. Hay que bajar la locura.

–Alguna vez tuviste el periodismo encima. ¿Cómo lograste conservar el buen tono?

–Terminé entendiendo y respetando mucho al periodismo que busca el chimento. A mí me cuidaron, me escucharon y respetaron. Supongo que cuando uno es coherente y mantiene una línea, te valoran. Es obvio que se la van a agarrar con la mina que no contesta y después se manda una descarga en Instagram. A mí también me molestaría.