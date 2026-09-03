La iniciativa de practicar yoga con gatitos, un combo de ternura y solidaridad

Una mañana de yoga. Todos los asistentes sentados con las piernas cruzadas como indios, cada uno en su colchoneta, música baja y un comienzo en el que se propone una breve relajación: ojos cerrados, palmas hacia arriba, respiración pausada... Cuando los ojos vuelven a abrirse, unos diez gatos que no superan los tres meses se pasean por la sala para dar forma a un combo imbatible: ternura y bienestar.

Esa es la propuesta de Yoga With Them, que alterna clases de yoga junto a perros y gatos rescatados por refugios, que están en adopción. El solo hecho de estar realizando una actividad saludable junto a animales que se acercan en busca de mimos y están predispuestos al juego, genera un subidón de dopamina ideal para arrancar el fin de semana.

Yoga With Them alterna clases de yoga junto a perros y gatos rescatados por refugios Pilar Camacho

Si bien la experiencia nació con perros, este año dio un paso más al incorporar jornadas felinas. “Después de dos años haciendo yoga con perritos, en marzo de este año decidimos sumar un nuevo hito: la primera experiencia de yoga con gatitos en adopción. Sentimos que ellos también merecían su espacio y su protagonismo, y así nos convertimos en un proyecto multiespecie, ampliando el impacto a muchos más animales que buscan familia”, explica Nicole Yerien, creadora de Yoga With Them.

Así, la iniciativa propone una práctica totalmente distinta a la clase tradicional: aquí la concentración convive con la imprevisibilidad gatuna. Mientras los asistentes intentan sostener las posturas que dicta la instructora, los gatos se pasean entre las colchonetas, se enroscan en las piernas de los participantes o deciden acurrucarse en algún rincón. Lejos de la solemnidad que suele asociarse al yoga, los asistentes descubren rápidamente que cualquier expectativa de perfección queda de lado. Los gatitos aparecen cuando quieren, exploran el espacio y transforman la práctica en una experiencia mucho más espontánea. A veces trepan sobre los participantes; otras, simplemente se quedan dormidos, ajenos a lo que ocurre alrededor. Claro que detrás de los videos y fotos irresistibles hay algo más: una apuesta innovadora que conecta actividad física, adopción responsable y ayuda concreta a animales rescatados en un mismo lugar.

Los gatitos aparecen cuando quieren, exploran el espacio y transforman la práctica en una experiencia espontánea Pilar Camacho

Impronta solidaria

“Yoga With Them nació de una búsqueda personal. En un momento de mucha transformación interna, empecé a preguntarme cómo podía unir mis dos grandes mundos: el bienestar emocional y el amor profundo por los animales, especialmente los rescatados –comparte Nicole–. Yo quería traer a la Argentina una práctica amoldada a las necesidades de nuestro país, con una impronta propia y, sobre todo, con un propósito solidario. No buscaba que fuera solo una clase, sino un espacio que generara impacto real: en las personas, en los animales y apoyando económicamente a los refugios”.

Las adopciones son opcionales; una parte de lo recaudado de las entradas se destina a los refugios, al tiempo que se aceptan donaciones e incluso ofertas para “transitar” animales Pilar Camacho

Las adopciones son opcionales; una parte de lo recaudado de las entradas se destina a los refugios, al tiempo que se aceptan donaciones e incluso ofertas para “transitar” cachorros, es decir, darles un hogar temporario hasta que consigan uno definitivo. También está abierta la puerta para quien desee ser voluntario.

“Ya llevamos más de 130 ediciones, concretamos más de 150 adopciones y donamos más de 60 millones de pesos a los refugios, rescatistas y ONGs con las que colaboramos. La gente llega con estrés, ansiedad o simple curiosidad, y se va con una sonrisa distinta. Es muy común que al final nos digan ‘no pensé que esto me iba a movilizar tanto’. Y ni hablar de quienes vinieron a vivir algo lindo y se terminaron llevando un compañero para toda la vida, o se animaron a dejar de ser expectadores para volverse protagonistas sumándose a voluntariados o transitando. Creo que hoy las personas buscan justamente eso: experiencias con propósito, que las hagan sentir bien y que, a la vez, dejen algo positivo en el mundo”, plantea Nicole.

Las ediciones se realizan de manera regular, generalmente los fines de semana y feriados Pilar Camacho

En cuanto a la frecuencia, las ediciones se realizan de manera regular, generalmente los fines de semana y feriados, siempre en colaboración con un refugio o rescatista distinto. Como no hay calendario ni lugar fijo, se mueven por distintas zonas y cada fecha depende de la coordinación con la ONG. Por eso, los detalles de lugar, horario y valor se comunican a través de Instagram (@yogawiththem).

La ONG lleva más de 130 ediciones Pilar Camacho

“Hoy Yoga With Them no es solo una experiencia, se trata de una comunidad en la que estamos activamente siendo puente entre refugios y personas que quieren ser hogar de transito, voluntarios, o adoptantes. Estamos 24/7 en contacto con todos ellos, siendo una parte activa para ayudar a difundir, involucrarnos y, al mismo tiempo, poder facilitarle a la gente interesada una manera de colaborar”, concluye Nicole.