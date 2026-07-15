¿Logrará la IA reducir la semana laboral?

WASHINGTON.- Algunas de las mentes más brillantes del mundo empresarial creen que la inteligencia artificial será el fin de la semana laboral de 40 horas. El financista Steve Cohen ha dicho que pronto trabajaremos cuatro días a la semana, mientras que el director ejecutivo de Zoom, Eric Yuan, predice que serán tres. Bill Gates prevé una semana laboral de dos días en menos de una década, y Elon Musk afirma que, al final, trabajar se convertirá en algo totalmente opcional, similar a un pasatiempo, como “practicar deporte o jugar a videojuegos”.

No cuentes con ello.

La verdad es que cualquiera de estos ejecutivos podría haber acortado la semana laboral hace años, mucho antes de que existiera la IA.

Los estudios han demostrado que una semana laboral de cuatro días con el mismo sueldo no solo es posible, sino que es mejor. Una prueba realizada en Islandia en 2015 tuvo tanto éxito —la productividad se mantuvo igual o mejor, mientras que la satisfacción de los empleados se disparó— que desde entonces se ha extendido por todo el país. Un estudio de 2022 en el Reino Unido, en el que participaron 61 empresas y casi 3000 empleados, reveló que los ingresos aumentaron mientras que el estrés y el agotamiento de los empleados se redujeron drásticamente. Los experimentos en Nueva Zelanda, Japón, Australia y Brasil también han sido todo un éxito.

Los estadounidenses también están abrumadoramente a favor de la semana laboral de cuatro días. Sin embargo, aquí ha sido, en gran medida, un proyecto fallido. En mis más de cuatro décadas como periodista y editora, he escrito y encargado múltiples artículos sobre tendencias en el ámbito laboral. Casi todas las predicciones de los expertos sobre el fin de la semana laboral de cinco días han resultado equivocadas.

¿Por qué? Porque siempre subestimamos el feroz apego de los ejecutivos a la presencia física en la oficina. Los mismos líderes que se entusiasman con la idea de una semana laboral más corta en el futuro son los que exigen más tiempo, no menos, a sus empleados aquí y ahora. Musk exige un “mínimo” de 40 horas en la oficina y dijo que se necesitan 80 horas o más a la semana para tener un impacto real. Jensen Huang, de Nvidia, que también prevé una semana laboral de cuatro días, dijo que él trabaja siete días. El director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, que predice una semana laboral de 3,5 días, insiste en cinco días completos en la oficina y es un crítico fervoroso del trabajo remoto.

Los que predicen la semana laboral de cuatro días también sobreestiman cuánto tiempo se ahorrará realmente gracias a la tecnología. Cuando era pasante universitaria en The Wall Street Journal a principios de los años 80, escribíamos en máquinas de escribir manuales con papel carbón autocopiativo y corregíamos los errores recortando y pegando con tijeras y goma. En teoría, nuestras horas de trabajo deberían haber caído en picada con la llegada de las herramientas digitales, pero en cambio se dispararon, ya que la tecnología creó la capacidad de publicar las 24 horas del día.

El año pasado, los empleados a tiempo completo trabajaron una media de 41,9 horas a la semana, una cifra que no ha cambiado mucho desde los años noventa, antes de internet. Y en casa, la llegada de internet no redujo el tiempo que los estadounidenses dedicaban a las tareas domésticas. Es un patrón ya conocido: a medida que los lavavajillas y los microondas dispararon la productividad en el siglo XX, las expectativas sobre la limpieza, la nutrición y la crianza de los hijos se dispararon en consecuencia, y las tareas como lavar la ropa —que antes quizá se subcontrataban— volvieron a recaer sobre los propietarios de los hogares.

La IA parece seguir la misma trayectoria, aumentando tu rendimiento en lugar de reducir tu carga de trabajo. Un estudio reciente sobre una empresa tecnológica de 200 empleados concluyó que “las herramientas de IA no redujeron el trabajo, sino que lo intensificaron constantemente”, lo que provocó un “aumento progresivo de la carga de trabajo” a medida que los empleados empezaban a asumir responsabilidades adicionales. Del mismo modo, un artículo de 2025 reveló que el uso de la IA “se asocia con jornadas laborales más largas y menos tiempo libre”.

Quizá esta vez sí sea diferente y la IA reduzca significativamente la semana laboral. Puede que no haya otra opción, si tienen razón quienes creen que estamos al borde de un apocalipsis laboral provocado por la IA. Cisco, Block, Coinbase, HP, IBM y Salesforce ya figuran entre las empresas que han citado la IA como motivo de despidos. Algunos economistas creen que tendremos que reducir las horas de trabajo para que más gente pueda participar en el mercado laboral y en los sueldos.

Cabe destacar que, aunque cada vez son más los líderes que predicen una semana laboral más corta, la mayoría no aclara cuándo podría producirse ese cambio. Ninguno de ellos parece estar poniendo las cosas en marcha ahora mismo. Hay que reconocer que un cambio generalizado a una semana laboral más corta sería muy complejo para las grandes empresas —y mucho más aún para una sociedad que gira en torno al ritmo de cinco días, que abarca desde el horario escolar hasta los proyectos de infraestructura.

Una semana laboral más corta también requeriría un cambio significativo en la cultura adicta al trabajo de Estados Unidos, que ve el ajetreo como un símbolo de estatus. Aunque los estadounidenses dicen que quieren una semana laboral más corta, la mayoría de los empleados, en una encuesta reciente, dijeron que usarían la mayor parte del tiempo ahorrado gracias a la inteligencia artificial para trabajar más. Tal y como están las cosas, más del 40 por ciento de los estadounidenses no se toman todos sus días de vacaciones, y el 88 por ciento de los padres que participaron en una encuesta reciente dijo que era importante que sus hijos tuvieran una carrera profesional que les gustara, más del cuádruple del por ciento que dijo que era importante casarse y tener hijos. No es casualidad que una de las frases más citadas de El diablo viste a la moda 2 sea la de la editora adicta al trabajo Miranda Priestly susurrando: “Vaya, me encanta trabajar. De verdad. ¿A ti no?”.

A pesar de los obstáculos, hay algunos motivos para el optimismo. Unas cuantas pequeñas empresas estadounidenses han adoptado la semana laboral de cuatro días en los últimos años, entre ellas Kickstarter y ThredUp. El director ejecutivo de ThredUp dijo que ha observado “mejoras enormes” en la felicidad y la creatividad de los empleados y que “las cifras de retención se han disparado”.

Los líderes empresariales empezaron a pronosticar el fin de la semana laboral de cinco días incluso antes de que Henry Ford la estandarizara en 1926. El ingeniero Charles Steinmetz dijo en 1923 que la energía eléctrica llevaría a una jornada laboral de cuatro horas en menos de un siglo. El economista John Maynard Keynes predijo una semana laboral de 15 horas para 2030. Ahora, la semana laboral más corta puede convertirse finalmente en una realidad. No hace falta esperar a que llegue un momento mágico en el que la IA cambie de repente nuestra forma de trabajar. Las empresas deberían dejar de hacer predicciones vagas sobre una semana laboral más corta y empezar a hacerla realidad.