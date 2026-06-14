Los mejores vinos argentinos de 2026 para el Master of Wine Tim Atkin

De los distintos críticos que evalúan los vinos argentinos, el Master of Wine británico Tim Atkin es sin dudas el que más “millaje” tiene. Lleva décadas recorriendo viñedos y bodegas argentinas y no es tan “generoso” a la hora de dar puntajes altos. De ahí sorprende el hecho de que en su Argentina Special Report 2025 haya otorgado un puntaje perfecto (100 puntos).

Y no solo eso. El reporte que la industria del vino argentina espera todos los años con ansiedad trae varias etiquetas con puntajes altísimos (99 y 98 puntos), que refuerzan el refinamiento y la elevada calidad que presenta actualmente los vinos argentinos.

Portada del informe 2026 sobre vino argentino de Tim Atkin

En el Argentina 2026 Special Report (que se encuentra completo online en https://timatkin.com/), el Master of Wine Inglés otorga 100 puntos a Uní del Bonnesant Monte Alabanza 2024, de la bodega Per Se, un vino del que solo se han sacado al mercado 384 botellas de este cosecha destacada.

Los 99 puntos fueron para tres clásicos: Noemía 2022, Cheval des Andes 2023 y La Craie Monte Alabanza 2024. Y los 98 recayeron en: Jardín de Hormigas Los Amantes 2024 (Altos Las Hormigas), Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae 2023 (Catena Zapata), Alto Los Cuises Malbec 2024 (El Porvenir de Cafayate), Monasterio 2023 (Raquis) y Piedra Infinita Supercal Malbec 2023 (Zuccardi Valle de Uco).

Pablo Cúneo, de Luigi Bosca, destacado como "enólogo del año"

Personalidades destacadas

Como todos los años, Atkin elabora lo que llama su “podio”, en el que independientemente de los puntajes, destaca a las personalidades, bodegas, restaurantes y vinos de la Argentina que lo deslumbraron durante su paso anual por el país para recorrer bodegas y catar los vinos.

Empezamos entonces con el podio correspondiente a personas, bodegas y restaurantes:

Uno de los salones de Casa Vigil, en Chachingo (Mendoza) Ines Clusellas/ Revista Jardin

Enólogo del año: Pablo Cúneo (Luigi Bosca)

(Luigi Bosca) Bodega del año: Bodegas Salentein

Enólogo joven del año: Laura Principiano (Zuccardi Valle de Uco)

(Zuccardi Valle de Uco) Leyenda de la enología: Santiago Achával (Matervini)

(Matervini) Viticultor del año: Facundo Impagliazzo (Raquis)

(Raquis) Estrella en ascenso del año: Santiago Vignoni (Macollo Wines)

(Macollo Wines) Restaurante del año: Azafrán (Mendoza)

(Mendoza) Sommelier del año: Martín Bruno (Don Julio)

(Don Julio) Premio al turismo del vino: Casa Vigil, El Enemigo (Mendoza)

Bodegas Salentein, en Valle de Uco, destacada como bodega de 2026 por Atkin

Los vinos de 2026

En lo que respecta a los vinos destacados como “del año” por Tim Atkin, aquí aparecen muchos de los que ya son habitués en sus informes, pero también etiquetas poco conocidas, que el Master of Wine inglés invita a descubrir:

Viño tinto del año: Per Se Uní del Bonnesant Monte Alabanza 2024 , Gualtallary

, Gualtallary Vino blanco del año: Escala Humana Credo Semillón 2023 , El Peral

, El Peral Vino rosado del año: Otronia 45 Rugientes Rosé 2024 , Chubut

, Chubut Vino espumamante del año: Rutini Colección Brut Nature 2023 , Uco Valley

, Uco Valley Vino dulce del año: José Hernández Tardío 2023, Gualtallary

Rutini Wines en Valle de Uco (Mendoza), donde se elabora el espumante "del año", según Atkin

Descubrimiento vino tinto del año: Mil Suelos Huichaira Vineyard Caído del Cielo 2024 , Jujuy

, Jujuy Descubrimiento vino blanco del año: Raquis San Pablo Blanco 2023 , San Pablo

, San Pablo Descubrimiento vino rosado del año: Arca Yaco Amar y Vivir Rosé de Cabernet Sauvignon 2025 , Quebrada de San Lucas

, Quebrada de San Lucas Descubrimiento vino espumante del año: Alta Vista Atemporal Grand Élevage 2017, La Carrera

Juan Pablo Díaz, enólogo de Bodegas López, cuyo Malbec es el "value" del año DIEGO SPIVACOW / AFV

Paréntesis para aclarar que los “value” de Atkin son aquellos en los que encuentra una excelente relación precio-calidad.

Value tinto del año: Bodegas López Malbec 2025 , Mendoza

, Mendoza Value blanco del año: Nueve Cumbres Torrontés 2025 , Calchaquí Valleys

, Calchaquí Valleys Value rosado del año: Macollo Criollo Rosado 2024 , Mendoza

, Mendoza Value espumante del año: Cruzat Cuvée Nature , Uco Valley

, Uco Valley Value dulce del año: Michango Andreatta Blanco Dulce Natural 2025, Catamarca

Viñedos en la bodega Otronia, en Chubut, donde nace el Vino Rosado del Año de Tim Atkin

Beber con moderación - Prohibida su venta a menores de 18 años