Diez cafés y restaurantes para descubrir la gastronomía de uno de los barrios con más historia

La ciudad de Buenos Aires es grande y cada uno de sus 48 barrios tiene su propia historia y, también, su circuito gastronómico. En algunos, los locales están concentrados bajo la forma de polo; en otros, los establecimientos se hallan alejados unos de otros. Almagro es uno de los barrios porteños con mayor historia sobre el transporte: aquí se construyó la estación del primer tren que circuló en el país y las tranvías todavía se conservan y están a la vista.

Se cuenta que en la época en que los tranvías eran parte del paisaje cotidiano, los vecinos recorrían en ellos el barrio, hallando en cada parada comercios, cafeterías y espacios literarios. Hoy esos locales están distribuidos en diferentes latitudes y encontramos reductos modernos, cocinas étnicas y locales de café de especialidad que conviven con confitería históricas y bares notables. Recorrimos Almagro y encontramos muchos establecimientos recomendables.

Salón del local abierto al público de la mutual de pasteleros

Confitería Pasteleros

Sarmiento 4488

Perteneciente a la mutual del sindicato de trabajadores pasteleros, en esta confiteria tanto los precios como la calidad son muy buenos. Las tortas son lo más solicitado, en especial el carrot cake, El Domo y La Rosa. Los alfajores son una tentación, lo mismo el bagel, y tienen una amplia variedades de sándwiches de miga.

Vinilos como parte de la experiencia

Onno

Río de Janeiro 1035

Con una estética zen y suprema elegancia, esta cafetería de especialidad es una maravilla. Diseñada por el arquitecto Facundo Olivares, el aprovechamiento de sus 23m² merece un premio. Con sofisticado mobiliario y materiales nobles, es un hermoso espacio de armonía entre la comida, el café y la música de vinilo.

Frente del restaurante Jing Chen

Jing Chen

Medrano 472

Uno de los mejores restaurantes de la colectividad china, ahora renovado y con carta en español. Con salones privados, estética moderna y una cocina milenaria, es un lugar al que conviene ir en grupo para poder probar su amplia variedad de platos, como el pato asado cantones, la anguila Sichuan o la rana picante. Todos los platos son para compartir; consultar por las porciones grandes que son para 10 a 14 personas inclusive. Los platos especiales de la casa como la langosta imperial, pollo estilo cantones, pato a la cerveza, entre otras exquisiteces requiere reserva previa mínimo de un día.

Los salones privados cuentan con todas las comodidades dignos de una suite presidencial: cuentan con servicio personalizado, baño privado, equipamiento completo que va desde una pantalla de proyección para reuniones y festejos hasta centro musical con karaoke de última generación. Abre solo de noche, los precios de todos los platos finalizan con los números “888” porque en la cultura china el número 8 significada riqueza. Sabiduría milenaria en su máxima expresión, recomendamos ir en grupo para poder disfrutar y probar su amplia variedad de platos.

Mostrador de la panadería "open 24" Sacramento

Sacramento

Boedo 201

Abre las 24 horas y produce más de 50 variedades de panificados, entre medialunas, vigilantes y croissants, además de tortas, alfajores y otras delicias. La otra novedad es que las facturas y lo dulce se venden por peso, no por unidad. Conclusión: comprar un kilo de bollería francesa a las 3 am es una experiencia única.

Café de especialidad en Modo Barista

MODO BARISTA

Estado de Palestina 539

Con dos locales interconectados –de un lado la cafetería que ofrece bebidas frías y calientes y diferentes propuestas saladas y dulces; del otro el Modo Barista Store, que vende accesorios, atiende a profesionales, venta y tuestes de granos, dictado de cursos–, es un lugar ideal para los amantes del café.

Amplio salón de la casa de carnes El Gran Mosquito

El Gran Mosquito

Juan Domingo Perón 4499

En una casona histórica, este restaurante de carnes ofrece platos a la carta y parrilla libre con precio accesible. Cuenta con dos salones y la “bodega” en el subsuelo. El menú libre incluye empanada, provoleta, asado, lechón, pollo, vacío, chorizo, morcilla, chinchulines, ensaladas, bebida y postre.

El inconfundible salón de Las Violetas Instagram

Las Violetas

Av. Rivadavia 3899

Inaugurado en 1884, este bar notable es un must de la ciudad. Con vitrales de época, muebles traidos de Francia y piso de mármol italiano, su resplandor sigue vigente. Abierto todos el día, su pastelería es muy solicitada al igual que su famoso pan dulce y sus medialunas.

Ambientación de la época Imperial China

YU SHENG HE- HOT POT

Av. Boedo 451

Con estética de la época Imperial China, la especialidad de la casa es el hot pot, conocido también como “fondue chino”, en el que los ingredientes se cocinan en diferentes caldos. Con salones privados para 20 personas o más, es ideal ir en grupo o vivir la experiencia en forma individual con olla personal. Carta en chino y en español y personal bilingüe. Las salsas son para armar a antojo y gusto de cada comensal, y se encuentra a disposición de todo visitante. Los ingredientes para cocinar son numerosos: van desde fetas de carne, lonjas de cordero y tofu de diferentes texturas, hasta verduras chinas, variedad de hongos, fideos, pasta de langostinos y otros mariscos. Sugerimos pedir caldo en olla mixta, picante y sin picante para el disfrute de todos. Se recomienda visitar el subsuelo que tiene karaoke, y consultar por los platos de la cocina y los pinchos para cocinar sobre plancha en formato autoservice.

El pulpo a la gallega de Dambleé

DAMBLEÉ

Av. Rivadavia 3401

Cocina española por excelencia. Pescados y mariscos en todas sus preparaciones. Abierto desde hace más de 30 años, en este clásico de Almagro uno puede deleitarse con especialidades como su paella valenciana, su pulpo a la gallega o sus callos a la vizcaína con patitas de cordero.

Un restaurante donde funcionaba una tintorería

HIKARU

Rocamora 4584

Con más de 13 años de existencia, es un clásico en la zona aunque los memoriosos aun recuerdan que allí funcionaba una tintorería japonesa. Ofrece platos del país del Sol Naciente en todas sus formas: sushi, nigiri, tempura, rolls, tonkatsu, gyozas, ramen y otras creaciones más modernas como el taco sushi.