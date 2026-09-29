Más de 600 millones de dólares: cuál es el nuevo objetivo filantrópico de Melinda French Gates

WASHINGTON.- Durante décadas, Melinda French Gates ha centrado su filantropía en la atención materna y el acceso a la anticoncepción. Ahora, está cambiando sus inversiones para incluir a las mujeres en la mediana edad y etapas posteriores. Para entender por qué, conviene considerar algunas cifras sorprendentes de una encuesta de Gallup recién publicada: casi 3 de cada 4 mujeres de entre 45 y 54 años informaron haber experimentado síntomas de menopausia o perimenopausia, sin embargo, el 43% nunca había recibido ninguna información sobre la menopausia de un profesional médico. Cuatro de cada 10 dijeron que su condición afectaba negativamente sus vidas, por ejemplo, al dificultar el cuidado de sí mismas y obligarlas a retirarse de las actividades comunitarias.

A pesar de estos profundos impactos, 1 de cada 4 dijo que tuvo que presionar a su empleador para que tomara en serio sus síntomas.

En primera persona

No fue hasta que la propia Gates entró en la perimenopausia que se dio cuenta de lo mal que el sistema médico aborda la salud de las mujeres a lo largo de toda su vida. A principios de sus 40 años, comenzó a experimentar niebla mental y dificultad para dormir. “Ni siquiera estaba considerando la menopausia”, dijo en una entrevista. “Pensé: ‘Eso sucederá más adelante en la vida’”. Pero a medida que sus síntomas empeoraban, desarrolló ansiedad y comenzó a dudar de su capacidad para dirigir una fundación global e interactuar con líderes de todo el mundo. “Empecé a preguntarme: ‘Dios mío, ¿puedo siquiera hacer mi trabajo?’”

Hicieron falta tres médicos antes de que finalmente recibiera un diagnóstico y comenzara el tratamiento, y la mayoría de las mujeres no tiene nada parecido a los recursos de Gates. Los diagnósticos retrasados o erróneos conllevan consecuencias reales y duraderas para la salud: el insomnio crónico se asocia con presión arterial alta, diabetes y depresión, y los cambios hormonales asociados con la menopausia aumentan los riesgos de osteoporosis, enfermedades cardiovasculares y demencia. Estos efectos en la salud a menudo pasan factura a la vida profesional de las mujeres. La encuesta de Gallup encontró que casi 3 de cada 10 que habían experimentado la menopausia o la perimenopausia dijeron que esto las había dejado incapaces de alcanzar su máximo potencial en el trabajo. Una de cada 10 había tomado una licencia prolongada o dejado sus trabajos por completo. Estas son mujeres “a menudo justo en el apogeo de sus carreras”, dijo Gates, sin embargo, como muestra la encuesta, “no solo se están tomando una hora libre del trabajo o unas pocas horas. Están diciendo: ‘No voy a buscar el ascenso. Estoy reduciendo mis ambiciones debido a problemas de salud’”.

Bill Gates y su epsosa, Melinda French Gates, en Washington

En junio, Gates anunció 215 millones de dólares adicionales para la salud de la mujer, lo que eleva su compromiso total a más de 600 millones de dólares en dos años. Además de continuar su trabajo en atención reproductiva, está dirigiendo nuevos fondos hacia las mujeres en la mediana edad. Su objetivo es garantizar que las mujeres reciban la atención que necesitan en cada etapa de la vida. “De lo contrario, lo que sucede es que estas transiciones se convierten en salidas para las ellas”, dijo. Eso podría terminar descarrilando su salud, sus carreras y su capacidad para cuidar a sus familias. Parte de los fondos se destinará a la educación. Gates citó la asombrosa estadística de que menos de un tercio de los programas de residencia en obstetricia y ginecología incluyen instrucción sobre la menopausia. Esto es una parodia. La menopausia es una etapa de la vida que toda mujer experimentará. No deberían tener que reconstruir información de salud crítica a partir de publicaciones cuestionables en redes sociales e influencers que venden productos. Y no son solo los obstetras y ginecólogos quienes necesitan una mejor formación. Los proveedores de atención primaria y los especialistas, desde dermatólogos que encuentran cambios en la piel hasta profesionales de la salud mental que tratan problemas de estado de ánimo, deberían poder reconocer los síntomas de la menopausia y ofrecer atención basada en evidencia. El compromiso de Gates también ayudará a financiar la investigación. “Durante mucho tiempo asumimos en la investigación médica que el cuerpo del hombre era el estándar y que el cuerpo de la mujer era solo un poco diferente”, dijo Gates. Esa suposición ha dejado puntos ciegos evidentes. Tomemos la salud cardiovascular: las mujeres que sufren ataques cardíacos tienen aproximadamente un 50% más de probabilidades que los hombres de recibir un diagnóstico inicial incorrecto, en parte porque sus síntomas pueden diferir de los de los hombres.Gates espera que su financiación arroje luz sobre estos problemas desatendidos y catalice la inversión de otros, incluidas las empresas, que tienen un interés claro en mantener a la mitad de su fuerza laboral sana y productiva.

Signos alentadores

Pero por muy sustancial que sea su contribución, la filantropía no puede reemplazar la financiación gubernamental sostenida. Resulta alentador que Washington haya mostrado signos de movimiento en este tema. La semana pasada, los senadores Kirsten Gillibrand (demócrata por Nueva York) y Rick Scott (republicano por Florida) convocaron la primera audiencia del Congreso dedicada a la menopausia, que resultó en un acuerdo bipartidista sobre la necesidad de más investigación y una mejor atención. El público está de acuerdo: la encuesta de Gallup encontró que el 60% de los estadounidenses dijo que el gobierno federal debería hacer más para mejorar la salud de las mujeres. Ese sentimiento reconoce que el su valor no se limita a la reproducción. La inversión pública en su bienestar tampoco debería limitarse a eso.