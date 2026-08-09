Nueve hábitos de la mediana edad para aumentar tu longevidad

NUEVA YORK.- La manera en que tratás a tu cuerpo y tu cerebro en la mediana edad, definida a grandes rasgos entre los 40 y los 60 años, puede influir enormemente en cómo envejecés en las siguientes décadas.

Las semillas de la diabetes, el cáncer y la demencia, se siembran en la mediana edad, por lo que es importante empezar a pensar en la prevención de forma temprana.

“La mediana edad es el momento ideal para hacer cambios, no solo para beneficiarte en el presente, sino también en el futuro”, dijo Margie Lachman, profesora de Psicología en la Universidad de Brandeis y autora de Primetime: A New Vision for Midlife.

Así, hablamos con expertos sobre algunos pequeños hábitos que pueden marcar una gran diferencia.

Entrenamiento por intervalos

La aptitud cardiorrespiratoria es uno de las mejores predictores “de la longevidad y de la capacidad de poder estar activo y tener movilidad en los últimos años de vida”, dijo Guillem Gonzalez-Lomas, profesor de cirugía ortopédica en la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York. Una forma de mejorar tu aptitud cardiorrespiratoria es incorporar el entrenamiento por intervalos en tus rutinas de ejercicio un par de veces a la semana. Por ejemplo, en lugar de registrar 30 minutos en una caminadora o en una bicicleta estática a un ritmo constante, intenta alternar 30 segundos de correr a toda velocidad y luego descansar durante 30 segundos, repitiéndolo 10 veces. Será una sesión de ejercicio más corta, pero también más intensa, porque para obtener el mayor beneficio, “en realidad tienes que esforzarte al máximo”, dijo.

Una forma de mejorar la aptitud cardiorrespiratoria es incorporar el entrenamiento por intervalos un par de veces a la semana Shutterstock

Amistades

Varios expertos destacaron la importancia de las relaciones sociales para la salud y el bienestar a largo plazo de las personas. A menudo, la gente “no piensa en la interacción social como una intervención de bienestar”, dijo Ezekiel Emanuel, profesor de ética médica y políticas de salud en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania. Pero puede que sea “la intervención de bienestar más importante”, dijo.

Las relaciones sociales son claves para la salud y el bienestar a largo plazo de las personas (Foto: FreePick)

La realidad de la mediana edad es que puede ser difícil coordinar horarios con otra amistad ocupada. Lachman sugirió adoptar el enfoque de “matar dos pájaros de un tiro” y reunirte con alguien para completar las tareas de tus listas de pendientes. Estas podrían incluir salir a caminar o hacer ejercicio juntos, o incluso un viaje al supermercado.

Alimentos fermentados

Cuando pienses en la salud de tu cuerpo, no te olvides de los billones de organismos que viven en tu interior: tu microbioma, dijo John Beard, profesor de envejecimiento productivo en la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia.

Un microbioma intestinal sano, está asociado con un envejecimiento saludable. Está estrechamente ligado al sistema inmunitario y ayuda a controlar la inflamación en el cuerpo, un factor importante en muchas enfermedades relacionadas con la edad.

Las investigaciones son preliminares, pero los expertos están empezando a pensar que una de las mejores formas de cuidar tu microbioma es darle alimentos fermentados, los cuales añaden más microbios buenos a la mezcla. Podrías empezar tu día con un tazón de yogur, o incorporar kimchi, kombucha, kéfir o chucrut a tu dieta.

Alimentos fermentados, como el kimchi, ayudan a cuidar la microbiota Antonina Vlasova - Shutterstock

Pesas

Aunque la aptitud aeróbica es esencial para una longevidad saludable, cada vez hay más investigaciones que indican que la fuerza muscular puede ser igual de importante. Tener músculos fuertes se asocia con una mayor longevidad e independencia en la vejez, mientras que perder demasiado músculo aumenta el riesgo de fragilidad.

Tener músculos fuertes se asocia con una mayor longevidad e independencia en la vejez BRITTANY GREESON - NYTNS

Junto con sus beneficios prácticos, el entrenamiento de resistencia hace que tus músculos liberen moléculas de señalización llamadas miocinas, algunas de las cuales ayudan a mitigar la inflamación en el cuerpo.

Gonzalez-Lomas asegura: “Cualquier cosa que hagas que sea entrenamiento de resistencia marcará una diferencia”.

El objetivo es “llegar a un punto en el que sientas que tus músculos están sometidos a esfuerzo” y que empiezan a fatigarse, dijo.

Proteína en cada comida

Las personas comienzan a perder masa muscular a partir de los 30 años, un proceso que se acelera a los 60. Ingerir suficiente proteína, en especial si se combina con el entrenamiento de resistencia, puede ayudar a compensar esa pérdida.

La directriz general de 0,8 a 1,2 gramos de proteína por kg de peso corporal es suficiente, dijo Elena Volpi, directora del Instituto de Estudios sobre Longevidad y Envejecimiento de UT Health San Antonio. Eso se traduce en 54 a 81 gramos de proteína al día para un adulto de 68 kg.

Usar las escaleras

Los expertos hablaron sobre la importancia de incorporar movimiento regular en tu vida cotidiana, no solo durante las sesiones de entrenamiento en el gimnasio. “Yo no lo llamaría ejercicio, lo llamaría actividad física”, dijo Volpi.

Es clave incorporar movimiento regular en la vida cotidiana, como las escaleras

Varios estudios han hallado que dar 7000 pasos al día disminuye significativamente el riesgo de muerte de las personas y de enfermedades asociadas con el envejecimiento. Podés lograr ese movimiento diario de muchas formas: usando las escaleras en lugar del ascensor, caminando a algún sitio en lugar de ir en auto o, si tienes que manejar, estacionando lejos de la entrada.

Vacuna contra el herpes zóster

Cada vez hay más evidencia de que la vacuna para prevenir el herpes zóster también protege contra la demencia, pues reduce el riesgo de deterioro cognitivo en un 20 por ciento. Otras vacunas, en específico las vacunas contra la influenza, el neumococo y la Tdap, también podrían ofrecer algún beneficio.

Una hipótesis es que, al prevenir las infecciones, las vacunas protegen contra las principales causas de inflamación en el cerebro y en el cuerpo.

“Es lo más fácil de hacer porque, a diferencia de casi todo en el bienestar, lo haces una vez y listo”, dijo Emanuel.

Conocer las afecciones de salud crónicas de tus padres

La genética también importa. Volpi aconsejó averiguar qué enfermedades son hereditarias en tu familia y luego hablar con tu médico sobre la mejor manera de gestionar tu riesgo a lo largo del tiempo. Pregunta a qué signos o síntomas deberías prestar atención y qué hacer al respecto.

Acostarse a la misma hora todas las noches

Dormir muy poco se asocia con varias afecciones de la salud, como la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardíacas y la demencia. Quizá no sorprenda que también esté relacionado con una menor esperanza de vida.

En lugar de enfocarte en un número, los expertos recomendaron hacer lo posible por crear las condiciones para dormir bien

El consejo de dormir de siete a ocho horas por noche es más fácil de decir que de hacer. Así que, en lugar de enfocarte en un número, los expertos recomendaron hacer lo posible por crear las condiciones para dormir bien.