Prendas infaltables, diseñadores y accesorios de cabecera: Carola Del Bianco comparte sus secretos de estilo

Carola Del Bianco fue una de las figuras que definieron la moda argentina de los 90. Integró esa generación que convirtió a las modelos en verdaderas protagonistas de la escena local: tapas de revista, grandes campañas, pasarelas y una presencia constante en el circuito fashion porteño, en un momento en que la industria empezaba a consolidarse y ganar visibilidad.

Con una elegancia natural, siempre se inclinó hacia lo sencillo, lo clásico y lo sofisticado. Tenía una manera muy propia de llevar la ropa, sin exageraciones ni artificios. No necesitaba demasiado para destacarse: su presencia, su actitud y su forma de pararse frente a cámara eran suficientes.

Una modelo que no solo desfilaba ropa: marcaba estilo.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE LA MODA?

Lo que más me gusta de la moda es la creatividad y lo estético.

¿Y LO QUE MENOS TE GUSTA?

Lo que menos me gusta de la moda es el fast fashion, que implica baja calidad, mucha producción y contaminación.

NUNCA SALÍS DE TU CASA SIN…

El celular.

¿DISEÑADOR FAVORITO?

Ralph Lauren, Eva Bomparola, Heidi Clair.

Evangelina Bomparola, entre sus favoritas foto: Matías Salgado

¿LO ÚLTIMO QUE TE COMPRASTE?

Un libro de recetas.

¿LO MÁS POLÉMICO QUE USASTE PORQUE TE ENCANTABA?

Pantuflas para hacer las compras.

¿UNA TENDENCIA QUE NUNCA PASA DE MODA?

Jeans y remera blanca.

¿ESA PRENDA QUE TENÉS HACE TIEMPO Y NO PODÉS DEJAR IR?

Un jardinero que tengo desde mis 17 años.

Jardinero de jean: la prenda que atesora desde sus 17 años

¿INFALTABLES DE TU VALIJA?

Un libro, ropa para hacer yoga y cremas.

Nunca falta el conjunto de yoga en su valija

¿UN LUGAR EN EL MUNDO?

La Patagonia.

¿EL PERSONAJE DE FICCIÓN MÁS ELEGANTE?

Holly Golightly (Audrey Hepburn en Breakfast at Tiffany’s).

¿UN COLOR QUE NUNCA USÁS?

Flúo.

¿COLECCIONÁS ALGO?

Papeles de cartas.

¿COMPRÁS ONLINE O EN PERSONA?

Las dos cosas, pero prefiero ir en persona.

¿ALGUIEN QUE TE INSPIRE EN LA MODA?

Gabriela Hearst.

Gabriela Hearst, una de sus grandes inspiradoras dentro del mundo de la moda Thierry Chesnot - Getty Images Europe

¿ALGÚN ACCESORIO CLAVE?

Mi collar con las iniciales de mis hijos.

¿TU OUTFIT FAVORITO?

Siempre jeans.

Jeans, el outfit que no falla

¿ALGO QUE NO PODÉS CREER QUE USASTE?

En los 80 estuvieron de moda los jeans nevados y tiradores y no puedo creer haberlos usado.

¿CÓMO ELEGÍS TU LOOK CADA MAÑANA?

Hoy en día elijo estar cómoda y práctica.

¿UNA PRENDA QUE TE RECUERDE UN MOMENTO FELIZ?

Mi traje de agua, me recuerda las veces que entro al mar para hacer surf o nadar.

¿TU ESTADO DE ÁNIMO INFLUYE EN EL LOOK QUE ELEGÍS CADA DÍA?

Sí, los colores y las ganas que le doy al look son algunas de las cosas que reflejan mi estado de ánimo.

¿ALGUNA VEZ SEGUISTE UNA TENDENCIA QUE HOY TE RESULTA IMPENSABLE?

En 2018 me corté el pelo y me hice un flequillo que no volvería a repetir.