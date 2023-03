Reglamentan el uso de la fusta: solo se podrá usar hasta 10 veces por carrera

La nueva reglamentación entrará en vivencia el 1° de mayo en el Hipódromo de Palermo, el primero de la región en reglamentarlo

escuchar

El 1° de mayo, cuando se celebre el Gran Premio República Argentina, el Hipódromo de Palermo se convertirá en el primer establecimiento en el que se corren carreras de caballo del país y de la región en poner en vigencia un reglamento en torno al uso de la fusta, que establece no solo cuántas veces se puede emplear este elemento durante una carrera, sino también cómo debe ser la fusta y cómo debe ser empleada.

“Una de las preocupaciones más grandes los últimos tiempos tiene que ver con el bienestar animal, y la reglamentación del uso de la fusta es una de las acciones que estamos llevando adelante al respecto”, comentó Federico Spangenberg, gerente hípico del Hipódromo de Palermo.

La nueva reglamentación aprobada por la Comisión de Carreras del hipódromo porteño sigue las recomendaciones de la International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) y de la Organización Sudamericana de Fomento del Sangre Pura de Carrera (OSAF).

Establece que la fusta solo puede ser usada 10 veces durante una carrera, que no puede ser utilizada en la largada y que durante los últimos 200 metros el jockey solo puede recurrir a ella 5 veces. De lo contrario, hay penalidades para el jockey.

Además, la nueva reglamentación determina las características y dimensiones de la fusta, y qué se considera un uso apropiado. Es decir, en qué parte del cuerpo del caballo se aplica (solo en los cuartos y bajo el hombro del animal) y dónde no, por ejemplo; o cómo debe emplearla el jockey (no levantándola más allá de la altura de su hombro antes de la descarga, y mostrándola al caballo antes de su uso, para darle tiempo a que responda).

La fusta no puede ser empleada en la largada

“Por el momento, la nueva reglamentación solo entrará en vigencia en el Hipódromo de Palermo, aunque descontamos que los otros hipódromos mayores, como el de La Plata y el de San Isidro, adherirán en el corto plazo a la reglamentación”, agregó Spangenberg.

Un VAR hípico

Un dato no menor que señala el gerente hípico del Hipódromo de Palermo es que si bien el uso incorrecto de la fusta dará lugar a sanciones al jockey en cuestión, las penalidades no derivarán en anular el resultado que haya obtenido en la carrera. Dicho de otra forma, si el jockey gana la carrera y luego es penalizado por uso indebido de la fusta, no se anula el resultado.

“Un jockey no va a perder la carrera por exigir de más, pero sí va a sufrir sanciones. Esto es en defensa del público apostador, que si confió en el caballo, pero su jockey sufrió una sanción posterior, se respetará el resultado”.

¿Cómo se realizará la evaluación del uso correcto de la fusta? Corre por cuenta de los comisarios (3) que fiscalizan el desarrollo de la carrera, y que en caso de notar un mal uso de la fusta realizarán un procedimiento similar al VAR que se emplea en el fútbol.

Existe incluso una evaluación subjetiva en torno al uso de la fusta: “Si vemos que el jockey sigue exigiendo a un caballo que dio todo lo que tenía, también lo consideramos un uso indebido”, concluye.