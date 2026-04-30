Winexplorers 2026. Los mejores vinos argentinos elegidos por un jurado de expertos

Ribera del Cuarzo fue elegida Bodega del Año; Catena Zapata obtuvo el Gran Premio y el reconocimiento a la trayectoria recayó en el Ing. Alberto Arizu, de Luigi Bosca
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En una ceremonia de gala realizada en los salones del Alvear Icon Hotel, en Puerto Madero, se dieron a conocer los ganadores de la edición 2026 de los premios Winexplorers. Este año la lista de los ganadores tuvo más sorpresas que la primera edición realizada el año pasado (en dicha ocasión con resultados bastante previsibles), por lo que convivieron en el podio personalidades, bodegas y vinos reconocidos con otros que comienzan a hacer un camino.
De eso dan cuenta dos de los máximos ganadores: mientras que el Gran Premio Winexplorers recayó en Catena Zapata, el de Bodega del Año fue para la patagónica y más joven Ribera del Cuarzo. De modo similar, el premio a Mejor Vino Espumoso fue para el tradicional Rosell Boher Grande Cuvée Millésimée 2020, mientras que el Mejor Tinto de Mendoza fue para Raquis Paraje Gualtallary 2022, un proyecto con tan solo un par de cosecha de vida.
Difundir la cultura del vino
“Premiar al vino argentino es una gran responsabilidad, porque significa destacar a los mejores en cada categoría, y eso requiere de conocimiento, pero además de compromiso con una causa; seguir difundiendo de la mejor manera la cultural del vino argentino”, comentó el periodista especializado en vino y presidente del jurado de Winexplorers Fabricio Portelli, que explicó que “el jurado está conformado por 38 referentes del vino argentino, los mismos que las bodegas convocan cada vez que lanzan alguna etiqueta, lo cual es una garantía de transparencia y valida los resultados”.
“Para nosotros, estos premios son un reconocimiento muy importante al viñedo Araucana, un lugar único, que logra transmitir un paisaje con un carácter distinto, con un sabor propio que no se encuentra en ningún otro lado -comentó Felipe Menéndez, fundador de Ribera del Cuarzo, en Valle Azul, elegida como Bodega del año, única de las categorías en la que vota la gente-. Además, son un reconocimiento a la región patagónica, que tiene todo el potencial natural para producir vinos que pueden competir con los mejores del mundo”.
Todos los ganadores (y los ternados)
A continuación, la lista de todos los ganadores, junto con los otros ternados en cada una de las categorías:
Gran Premio Winexplorers
Catena Zapata (🏆Ganador)
Bodega del año – Premio voto del público.
- Alejandro Bulgheroni Family Vineyards
- Bemberg Estate Wines
- Bodegas Salentein
- Catena Zapata
- Luigi Bosca
- Mil Suelos
- Moët Hennesy Argentina
- Ribera del Cuarzo - (🏆Ganador)
- Zuccardi Valle de Uco
Mejor Malbec
As Bravas Malbec 2017 - El Enemigo Wines. (🏆Ganador)
Piedra Infinita 2021 - Zuccardi Valle de Uco
La Linterna Malbec El Tomillo 2021 - Bemberg Estate Wines
Terrazas de los Andes Extremo Malbec 2021 – Terrazas de los Andes
Teho Malbec Les Velours 2020 - Mil Suelos
Viñas Extremas Malbec de Los Chacayes 2021 - Riccitelli Wines
Mejor Bodega Insignia
Zuccardi Valle de Uco - (🏆Ganador)
Bodegas Bianchi
Luigi Bosca
Catena Zapata
Bodegas Salentein
Trapiche
Mejor Bodega Pequeña / Productor
Ribera del Cuarzo - (🏆Ganador)
Bodega El Bayeh
Bemberg Estate Wines
Raquis
Otronia - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards
Los Dragones
Mejor Enólogo / Hacedor / Viticultor
Alejandro Vigil - Catena Zapata y El Enemigo Wines - (🏆Ganador)
Mariano Di Paola - Rutini Wines
Daniel Pi - Bemberg Estate Wines
Alejandro “Colo” Sejanovich - Mil Suelos
Federico Gambetta - Altos Las Hormigas
Jorge Cabeza - Bodegas Salentein
Mejor Enóloga / Hacedora / Viticultora
Diana Fornasero - Viña Cobos - (🏆Ganador)
Paula González - Antigal Winery
Victoria Brond - Guardianes de la Naturaleza
Ana Paula Bartolucci – Bodega Chandon
Agustina Hanna - Ruca Malen
Andrea Ferreyra - La Celia
Bodeguero/a del año
Laura Catena - Catena Zapata - (🏆Ganador)
Alberto Arizu (h) - Luigi Bosca
Alejandro Bulgheroni - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards
Christoph Ehrbar - Colomé
Paul Hobbs - Viña Cobos
François Lurton - Piedra Negra
Premio a la Trayectoria
Ing. Alberto Arizu
Mejor Vino Tinto (no Malbec)
Cheval des Andes 2022 - Cheval des Andes - (🏆Ganador)
Leon Cabernet Sauvignon 2022 - Luigi Bosca
Nicolás Catena Zapata 2021 - Catena Zapata
Pulenta Gran Cabernet Franc 2022 - Pulenta Estate
Cobos Volturno 2021 - Viña Cobos
Domaine Nico Le Paradis 2020 - Domaine Nico
Mejor Vino Blanco
Catena Zapata White Stones 2022 - Catena Zapata - (🏆Ganador)
Filos Chardonnay 2024 - Luigi Bosca
Zuccardi Fósil 2023 Zuccardi - Valle de Uco
Riccitelli Old Vines Semillón 2023 -Riccitelli Wines
Vivo o Muerto La Verdad Chardonnay 2021 - Mil Suelos
Susana Balbo Signature Blanco de Gualtallary 2022 - Susana Balbo
Mejor Vino Espumoso
Rosell Boher Grande Cuvée Millésimée 2020 - Rosell Boher - (🏆Ganador)
Baron B Heritage 005 – Bodega Chandon
Rutini Apartado Nature - Rutini Wines
Cruzat Single Vineyard Finca la Dama Extra Brut - Cruzat
Otronia Brut Chardonnay - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards
Progenie Nature - Bodega Vistalba
Mejor Vino Orgánico / Biodinámico / Natural
Ribera del Cuarzo Especial Malbec 2023 - Ribera del Cuarzo - (🏆Ganador)
Breva Sauvignon Blanc 2024 - Alpamanta
Vortex Malbec 2022 - Matías Michelini
Artesano Nasella Chardonnay 2022 - Viña Artesano
Escorihuela Gascón Organic Vineyard Malbec 2023 - Escorihuela Gascón
Altos Las Hormigas Meteora 2022 - Altos Las Hormigas
Lanzamiento del año
Leon Cabernet Sauvignon 2022 - Luigi Bosca - (🏆Ganador)
Saint Felicien Cabernet Sauvignon 2023 - 60 Cosechas - Catena Zapata
Viña Artesano - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards
Rosaura - Escorihuela Gascón
Pascual Toso 135 Aniversario - Pascual Toso
Trivento Golden Reserve Malbec DOC 2022 - Trivento
Mejor Restaurante de Argentina
Aramburu - (🏆Ganador)
Ultramarinos
El Papagayo
Julia
Don Julio
Crizia
Mejor vino de Mendoza
Raquis Paraje Gualtallary 2022 - Raquis - (🏆Ganador)
Catena Zapata Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae 2022 - Catena Zapata
Walter Bressia Grand Rouge 2019 - Familia Bressia
Paraíso 2022 - Luigi Bosca
Trapiche Iscay Malbec - Cabernet Franc 2022 - Trapiche
Piedra Infinita Gravascal 2021 - Zuccardi Valle de Uco
Mejor vino del NOA
El Bayeh Trópico Sur Sauvignon Blanc 2024 - El Bayeh - Jujuy - (🏆Ganador)
Cielo Arriba 2021 - Huichaira - Jujuy
La Linterna Cabernet Sauvignon 2021 - Bemberg Estate Wines - Salta
Altiplano 2022 - Paco Puga y Familia - Salta
Lavaque Criolla Chica Hualfín 2023 - Lavaque - Catamarca
El Esteco Partida Limitada Malbec 2022 - El Esteco - Catamarca
Mejor vino de CENTRO
Pyros Vineyard Limestone Hill Malbec 2021 - Pyros - San Juan - (🏆Ganador)
Costa & Pampa Albariño 2024 - Trapiche Costa & Pampa - Prov. Buenos Aires
Clos del Molle Ingrato Syrah 2019 - Achala Wines - Córdoba
Cara Sur Parcela La Totora 2022 - Cara Sur - San Juan
Vórtice Sauvignon Blanc 2023 - Estancia Las Cañitas - Córdoba
Los Dragones Pasto Blanco Torrontés 2023 - Los Dragones - San Juan
Mejor Vino de PATAGONIA
Otronia Chardonnay 2021 - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards - Chubut - (🏆Ganador)
Barzi Canale Pinot Noir 2024 - Humberto Canale - Río Negro
Surpina Blend de Historias 2021 - Bodega Del Fin del Mundo - Neuquén
Ribera del Cuarzo Parcela Única 2021 - Ribera del Cuarzo - Río Negro
Familia Miras Merlot 2020 - Miras - Río Negro
Treinta y Dos Pinot Noir 2024 - Bodega Chacra - Río Negro
Mejor Etiqueta de Vino
Universo Paralelo - Bodegas López - (🏆Ganador)
Don Nicanor - Nieto Senetiner
Abismo Malbec - Bodega Xumek
Finca Viñavida Bien Nacido - Finca Viña Vida
Ver Sacrum Diez Mil Violetas Mil Colorados - Ver Sacrum
Clos de la Corzuela Audaz - Achala Wines
Mejor Línea de Vinos
Buscado Vivo o Muerto - Mil Suelos - (🏆Ganador)
Gran Enemigo - El Enemigo Wines
Cornelie Pinot Noir - Bodegas Salentein
Terrazas de los Andes Parcels - Terrazas de los Andes
Rutini Antología - Rutini Wines
Pequeñas Producciones - Escorihuela Gascón
Mejor Vermut (prod nacional)
La Fuerza Sideral - (🏆Ganador)
Cantieri Navale Bianco
Lunfa
Vermouth Alfonsina Rosé
Giovannoni Rosso de Mayo
Astral
Mejor Destilado (prod nacional)
Grappa Bressia - (🏆Ganador)
Casanegra Andes Single Malt
Bosque Craft Gin
Gin Principe de los Apóstoles Membrillo
Pisco Calavera
Mejor Viñedo
Viña Única del Monasterio - Per Se - (🏆Ganador)
Adrianna Vineyards - Catena Zapata
Cheval des Andes - Cheval des Andes
Agua de Las Jarillas - Zuccardi Valle de Uco
Achala Bodega Exótica - Achala Wines
Jardín de Hormigas - Altos Las Hormigas
Bodega Sustentable del año
Bodega Santa Julia - (🏆Ganador)
Alpamanta
Domaine Bousquet
Bodega Argento - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards
Colomé
Terrazas de los Andes
Mejor Nuevo Emprendimiento / Bodega
Bodega Yanay - (🏆Ganador)
Cittanina
Mabellini Wines
Marantiqua
Descendientes de Viticultores
Coincidir
Enólogo/a Hacedor/a Viticultor/a Revelación
Eugenia Herrera - Ribera del Cuarzo - (🏆Ganador)
Victoria Pons - Crowdfarming
Agustín Silva - Domaine EdeM
Ulises Fontana - Bodega Yanay
Tomás Sampere - Bodega El Bayeh
Paula Michelini - Descendientes de Viticultores
Mejor Restaurante de Bodega
5 Suelos Cocina de Finca - Durigutti Family Winemakers - (🏆Ganador)
Angélica Cocina Maestra - Catena Zapata
Casa Vigil - El Enemigo Wines
Zonda. Cocina de Paisaje - Lagarde
Piedra Infinita - Zuccardi Valle de Uco
Ruca Malén - Ruca Malen
Mejor Propuesta de Enoturismo
Susana Balbo Unique Stay - (🏆Ganador)
Bodegas Bianchi
Bodegas Salentein
Bodega Santa Julia
The Vines of Mendoza
Casa de Uco
Mejor ruta del vino
La Quebrada de Humahuaca - Jujuy - (🏆Ganador)
Cafayate - Salta
Las Compuertas - Mendoza
Los Chacayes - Mendoza
Valle de Traslasierra - Córdoba
Valle de Famatina - La Rioja
Restaurante Revelación de Argentina
Ness - (🏆Ganador)
Presencia
Bravado
Mambo
Trocca
Proyecto Pescado
Mejor Evento de Vinos
Premium Tasting - (🏆Ganador)
Chachingo Wine Fair
Encuentro Federal - Bodega Gamboa
Chandon Home Experience By Argenta - Bodega Chandon
Dante Blends - Dante Robino
Jazz’n Chacayes
Restaurante con Mejor Carta de Vinos
Anchoita - (🏆Ganador)
Don Julio
Gran Bar Danzon
Oviedo
Trescha
Nika Club Omakase
Mejor Sommelier de Restaurante
Delvis Huck - Casa Cavia - (🏆Ganador)
Martín Bruno - Don Julio
Camila Torta - Azafrán
Maximiliano Marcelo Pérez - Faena
Valeria Mortara - Anchoita
James Still - Aramburu
Región Vitivinícola del año
DOC Luján de Cuyo - Mendoza - (🏆Ganador)
Los Chacayes - Mendoza
Gualtallary - Mendoza
Quebrada de Humahuaca - Jujuy
Alto Valle Río Negro - Río Negro
Paraje Altamira - Mendoza
Región Vitivinícola Emergente
Barreal - San Juan - (🏆Ganador)
Valle de Traslasierra - Córdoba
Trevelin - Chubut
Valles Templados - Jujuy
Provincia de Buenos Aires
Valle de Calamuchita - Córdoba
Vino y Música
Akasha (Pedro Aznar) - Crowdfarming - (🏆Ganador)
Tan Solo (Andrés Ciro Martínez y Andrés Vignone)
Cielo y Tierra (Gustavo Santaolalla) - Bodega Cielo y Tierra
Bebe Vinos (Bebe Contepomi) - Crowdfarming
Mi Vida Loca (Auténticos Decadentes) - Viña Las Perdices