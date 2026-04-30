Winexplorers 2026. Los mejores vinos argentinos elegidos por un jurado de expertos

En una ceremonia de gala realizada en los salones del Alvear Icon Hotel, en Puerto Madero, se dieron a conocer los ganadores de la edición 2026 de los premios Winexplorers. Este año la lista de los ganadores tuvo más sorpresas que la primera edición realizada el año pasado (en dicha ocasión con resultados bastante previsibles), por lo que convivieron en el podio personalidades, bodegas y vinos reconocidos con otros que comienzan a hacer un camino.

De eso dan cuenta dos de los máximos ganadores: mientras que el Gran Premio Winexplorers recayó en Catena Zapata, el de Bodega del Año fue para la patagónica y más joven Ribera del Cuarzo. De modo similar, el premio a Mejor Vino Espumoso fue para el tradicional Rosell Boher Grande Cuvée Millésimée 2020, mientras que el Mejor Tinto de Mendoza fue para Raquis Paraje Gualtallary 2022, un proyecto con tan solo un par de cosecha de vida.

El equipo de Ribera del Cuarzo con los cuatro trofeos obtenidos

Difundir la cultura del vino

“Premiar al vino argentino es una gran responsabilidad, porque significa destacar a los mejores en cada categoría, y eso requiere de conocimiento, pero además de compromiso con una causa; seguir difundiendo de la mejor manera la cultural del vino argentino”, comentó el periodista especializado en vino y presidente del jurado de Winexplorers Fabricio Portelli, que explicó que “el jurado está conformado por 38 referentes del vino argentino, los mismos que las bodegas convocan cada vez que lanzan alguna etiqueta, lo cual es una garantía de transparencia y valida los resultados”.

“Para nosotros, estos premios son un reconocimiento muy importante al viñedo Araucana, un lugar único, que logra transmitir un paisaje con un carácter distinto, con un sabor propio que no se encuentra en ningún otro lado -comentó Felipe Menéndez, fundador de Ribera del Cuarzo, en Valle Azul, elegida como Bodega del año, única de las categorías en la que vota la gente-. Además, son un reconocimiento a la región patagónica, que tiene todo el potencial natural para producir vinos que pueden competir con los mejores del mundo”.

El Ing. Alberto Arizu, de Luigi Bosca, al recibir el premio, junto a Fabricio Portelli

Todos los ganadores (y los ternados)

A continuación, la lista de todos los ganadores, junto con los otros ternados en cada una de las categorías:

Gran Premio Winexplorers

Catena Zapata (🏆Ganador)

Bodega del año – Premio voto del público.

Alejandro Bulgheroni Family Vineyards

Bemberg Estate Wines

Bodegas Salentein

Catena Zapata

Luigi Bosca

Mil Suelos

Moët Hennesy Argentina

Ribera del Cuarzo - (🏆Ganador)

Zuccardi Valle de Uco

Mejor Malbec

As Bravas Malbec 2017 - El Enemigo Wines. (🏆Ganador)

Piedra Infinita 2021 - Zuccardi Valle de Uco

La Linterna Malbec El Tomillo 2021 - Bemberg Estate Wines

Terrazas de los Andes Extremo Malbec 2021 – Terrazas de los Andes

Teho Malbec Les Velours 2020 - Mil Suelos

Viñas Extremas Malbec de Los Chacayes 2021 - Riccitelli Wines

Elana Maza, madre de Laura Catena, al recibir el premio en nombre de su hija

Mejor Bodega Insignia

Zuccardi Valle de Uco - (🏆Ganador)

Bodegas Bianchi

Luigi Bosca

Catena Zapata

Bodegas Salentein

Trapiche

Mejor Bodega Pequeña / Productor

Ribera del Cuarzo - (🏆Ganador)

Bodega El Bayeh

Bemberg Estate Wines

Raquis

Otronia - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards

Los Dragones

Mejor Enólogo / Hacedor / Viticultor

Alejandro Vigil - Catena Zapata y El Enemigo Wines - (🏆Ganador)

Mariano Di Paola - Rutini Wines

Daniel Pi - Bemberg Estate Wines

Alejandro “Colo” Sejanovich - Mil Suelos

Federico Gambetta - Altos Las Hormigas

Jorge Cabeza - Bodegas Salentein

Mejor Enóloga / Hacedora / Viticultora

Diana Fornasero - Viña Cobos - (🏆Ganador)

Paula González - Antigal Winery

Victoria Brond - Guardianes de la Naturaleza

Ana Paula Bartolucci – Bodega Chandon

Agustina Hanna - Ruca Malen

Andrea Ferreyra - La Celia

Bodeguero/a del año

Laura Catena - Catena Zapata - (🏆Ganador)

Alberto Arizu (h) - Luigi Bosca

Alejandro Bulgheroni - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards

Christoph Ehrbar - Colomé

Paul Hobbs - Viña Cobos

François Lurton - Piedra Negra

Premio a la Trayectoria

Ing. Alberto Arizu

Mejor Vino Tinto (no Malbec)

Cheval des Andes 2022 - Cheval des Andes - (🏆Ganador)

Leon Cabernet Sauvignon 2022 - Luigi Bosca

Nicolás Catena Zapata 2021 - Catena Zapata

Pulenta Gran Cabernet Franc 2022 - Pulenta Estate

Cobos Volturno 2021 - Viña Cobos

Domaine Nico Le Paradis 2020 - Domaine Nico

Mejor Vino Blanco

Catena Zapata White Stones 2022 - Catena Zapata - (🏆Ganador)

Filos Chardonnay 2024 - Luigi Bosca

Zuccardi Fósil 2023 Zuccardi - Valle de Uco

Riccitelli Old Vines Semillón 2023 -Riccitelli Wines

Vivo o Muerto La Verdad Chardonnay 2021 - Mil Suelos

Susana Balbo Signature Blanco de Gualtallary 2022 - Susana Balbo

Mejor Vino Espumoso

Rosell Boher Grande Cuvée Millésimée 2020 - Rosell Boher - (🏆Ganador)

Baron B Heritage 005 – Bodega Chandon

Rutini Apartado Nature - Rutini Wines

Cruzat Single Vineyard Finca la Dama Extra Brut - Cruzat

Otronia Brut Chardonnay - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards

Progenie Nature - Bodega Vistalba

Mejor Vino Orgánico / Biodinámico / Natural

Ribera del Cuarzo Especial Malbec 2023 - Ribera del Cuarzo - (🏆Ganador)

Breva Sauvignon Blanc 2024 - Alpamanta

Vortex Malbec 2022 - Matías Michelini

Artesano Nasella Chardonnay 2022 - Viña Artesano

Escorihuela Gascón Organic Vineyard Malbec 2023 - Escorihuela Gascón

Altos Las Hormigas Meteora 2022 - Altos Las Hormigas

Lanzamiento del año

Leon Cabernet Sauvignon 2022 - Luigi Bosca - (🏆Ganador)

Saint Felicien Cabernet Sauvignon 2023 - 60 Cosechas - Catena Zapata

Viña Artesano - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards

Rosaura - Escorihuela Gascón

Pascual Toso 135 Aniversario - Pascual Toso

Trivento Golden Reserve Malbec DOC 2022 - Trivento

Mejor Restaurante de Argentina

Aramburu - (🏆Ganador)

Ultramarinos

El Papagayo

Julia

Don Julio

Crizia

Mejor vino de Mendoza

Raquis Paraje Gualtallary 2022 - Raquis - (🏆Ganador)

Catena Zapata Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae 2022 - Catena Zapata

Walter Bressia Grand Rouge 2019 - Familia Bressia

Paraíso 2022 - Luigi Bosca

Trapiche Iscay Malbec - Cabernet Franc 2022 - Trapiche

Piedra Infinita Gravascal 2021 - Zuccardi Valle de Uco

Mejor vino del NOA

El Bayeh Trópico Sur Sauvignon Blanc 2024 - El Bayeh - Jujuy - (🏆Ganador)

Cielo Arriba 2021 - Huichaira - Jujuy

La Linterna Cabernet Sauvignon 2021 - Bemberg Estate Wines - Salta

Altiplano 2022 - Paco Puga y Familia - Salta

Lavaque Criolla Chica Hualfín 2023 - Lavaque - Catamarca

El Esteco Partida Limitada Malbec 2022 - El Esteco - Catamarca

Matías Bauzá recibió el premio de la Bodega Pyros

Mejor vino de CENTRO

Pyros Vineyard Limestone Hill Malbec 2021 - Pyros - San Juan - (🏆Ganador)

Costa & Pampa Albariño 2024 - Trapiche Costa & Pampa - Prov. Buenos Aires

Clos del Molle Ingrato Syrah 2019 - Achala Wines - Córdoba

Cara Sur Parcela La Totora 2022 - Cara Sur - San Juan

Vórtice Sauvignon Blanc 2023 - Estancia Las Cañitas - Córdoba

Los Dragones Pasto Blanco Torrontés 2023 - Los Dragones - San Juan

Diego Bulgheroni, en la red carpet del evento, antes de recibir el premio por la bodega Alejandro Bulgheroni Family Vineyards

Mejor Vino de PATAGONIA

Otronia Chardonnay 2021 - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards - Chubut - (🏆Ganador)

Barzi Canale Pinot Noir 2024 - Humberto Canale - Río Negro

Surpina Blend de Historias 2021 - Bodega Del Fin del Mundo - Neuquén

Ribera del Cuarzo Parcela Única 2021 - Ribera del Cuarzo - Río Negro

Familia Miras Merlot 2020 - Miras - Río Negro

Treinta y Dos Pinot Noir 2024 - Bodega Chacra - Río Negro

Mejor Etiqueta de Vino

Universo Paralelo - Bodegas López - (🏆Ganador)

Don Nicanor - Nieto Senetiner

Abismo Malbec - Bodega Xumek

Finca Viñavida Bien Nacido - Finca Viña Vida

Ver Sacrum Diez Mil Violetas Mil Colorados - Ver Sacrum

Clos de la Corzuela Audaz - Achala Wines

Mejor Línea de Vinos

Buscado Vivo o Muerto - Mil Suelos - (🏆Ganador)

Gran Enemigo - El Enemigo Wines

Cornelie Pinot Noir - Bodegas Salentein

Terrazas de los Andes Parcels - Terrazas de los Andes

Rutini Antología - Rutini Wines

Pequeñas Producciones - Escorihuela Gascón

Mejor Vermut (prod nacional)

La Fuerza Sideral - (🏆Ganador)

Cantieri Navale Bianco

Lunfa

Vermouth Alfonsina Rosé

Giovannoni Rosso de Mayo

Astral

Mejor Destilado (prod nacional)

Grappa Bressia - (🏆Ganador)

Casanegra Andes Single Malt

Bosque Craft Gin

Gin Principe de los Apóstoles Membrillo

Pisco Calavera

Mejor Viñedo

Viña Única del Monasterio - Per Se - (🏆Ganador)

Adrianna Vineyards - Catena Zapata

Cheval des Andes - Cheval des Andes

Agua de Las Jarillas - Zuccardi Valle de Uco

Achala Bodega Exótica - Achala Wines

Jardín de Hormigas - Altos Las Hormigas

Bodega Sustentable del año

Bodega Santa Julia - (🏆Ganador)

Alpamanta

Domaine Bousquet

Bodega Argento - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards

Colomé

Terrazas de los Andes

Mejor Nuevo Emprendimiento / Bodega

Bodega Yanay - (🏆Ganador)

Cittanina

Mabellini Wines

Marantiqua

Descendientes de Viticultores

Coincidir

Enólogo/a Hacedor/a Viticultor/a Revelación

Eugenia Herrera - Ribera del Cuarzo - (🏆Ganador)

Victoria Pons - Crowdfarming

Agustín Silva - Domaine EdeM

Ulises Fontana - Bodega Yanay

Tomás Sampere - Bodega El Bayeh

Paula Michelini - Descendientes de Viticultores

Mejor Restaurante de Bodega

5 Suelos Cocina de Finca - Durigutti Family Winemakers - (🏆Ganador)

Angélica Cocina Maestra - Catena Zapata

Casa Vigil - El Enemigo Wines

Zonda. Cocina de Paisaje - Lagarde

Piedra Infinita - Zuccardi Valle de Uco

Ruca Malén - Ruca Malen

Mejor Propuesta de Enoturismo

Susana Balbo Unique Stay - (🏆Ganador)

Bodegas Bianchi

Bodegas Salentein

Bodega Santa Julia

The Vines of Mendoza

Casa de Uco

Mejor ruta del vino

La Quebrada de Humahuaca - Jujuy - (🏆Ganador)

Cafayate - Salta

Las Compuertas - Mendoza

Los Chacayes - Mendoza

Valle de Traslasierra - Córdoba

Valle de Famatina - La Rioja

Restaurante Revelación de Argentina

Ness - (🏆Ganador)

Presencia

Bravado

Mambo

Trocca

Proyecto Pescado

Mejor Evento de Vinos

Premium Tasting - (🏆Ganador)

Chachingo Wine Fair

Encuentro Federal - Bodega Gamboa

Chandon Home Experience By Argenta - Bodega Chandon

Dante Blends - Dante Robino

Jazz’n Chacayes

Restaurante con Mejor Carta de Vinos

Anchoita - (🏆Ganador)

Don Julio

Gran Bar Danzon

Oviedo

Trescha

Nika Club Omakase

Delvis Huck, sommelier de Casa Cavia

Mejor Sommelier de Restaurante

Delvis Huck - Casa Cavia - (🏆Ganador)

Martín Bruno - Don Julio

Camila Torta - Azafrán

Maximiliano Marcelo Pérez - Faena

Valeria Mortara - Anchoita

James Still - Aramburu

Región Vitivinícola del año

DOC Luján de Cuyo - Mendoza - (🏆Ganador)

Los Chacayes - Mendoza

Gualtallary - Mendoza

Quebrada de Humahuaca - Jujuy

Alto Valle Río Negro - Río Negro

Paraje Altamira - Mendoza

Región Vitivinícola Emergente

Barreal - San Juan - (🏆Ganador)

Valle de Traslasierra - Córdoba

Trevelin - Chubut

Valles Templados - Jujuy

Provincia de Buenos Aires

Valle de Calamuchita - Córdoba

Vino y Música

Akasha (Pedro Aznar) - Crowdfarming - (🏆Ganador)

Tan Solo (Andrés Ciro Martínez y Andrés Vignone)

Cielo y Tierra (Gustavo Santaolalla) - Bodega Cielo y Tierra

Bebe Vinos (Bebe Contepomi) - Crowdfarming

Mi Vida Loca (Auténticos Decadentes) - Viña Las Perdices