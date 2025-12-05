Trapiche, entre las cuatro mejores bodegas del mundo: el orgullo mendocino que conquistó a Forbes

En Mendoza, donde el vino es parte del paisaje y de la identidad cultural, hay nombres que trascienden la geografía. Trapiche es uno de ellos. Y ahora suma un nuevo capítulo a su legado: la revista Forbes la reconoció como una de las cuatro mejores bodegas del mundo, según el ranking internacional elaborado por Virgin Wines que distingue a los proyectos más influyentes en enoturismo, sostenibilidad, innovación y gastronomía.

Para la bodega, este logro es mucho más que un premio. Es la validación de un camino de más de 140 años, construido sobre la experiencia y, al mismo tiempo, sobre una mirada puesta en el futuro. Un recorrido que combina respeto por la tierra, trabajo junto a las comunidades y una vocación pionera que se mantiene intacta.

El estudio que evaluó a las 50 bodegas más destacadas del planeta pone el foco en criterios que hoy definen al vino contemporáneo: compromiso sustentable, relevancia histórica, participación del consumidor e innovación. En ese escenario global, Trapiche no solo logró ingresar en el top 5, sino que se posicionó en el puesto número 4, destacada por su arquitectura patrimonial —una joya de 1912 restaurada y puesta en valor en Maipú— y por experiencias diseñadas para conectar al visitante con la esencia del vino argentino.

Restaurante Espacio Trapiche — chefs Sebastián Weigandt y Germán Sanucci.

Esa búsqueda está presente en cada rincón del proyecto: desde los vinos de microterroir elaborados en alianza con más de 200 productores de toda la provincia hasta la propuesta gastronómica de Espacio Trapiche, el restaurante reconocido por la Guía Michelin que celebra la cocina de temporada y los productos locales en armonía con etiquetas que expresan con fuerza su lugar de origen.

Este reconocimiento no solo posiciona a Trapiche en la élite global del vino: también impulsa a Mendoza y a la Argentina en el mapa enoturístico internacional. Se trasnsforma así en un motivo de orgullo para toda una comunidad vitivinícola que crece, innova y se reinventa sin perder sus raíces.

La bodega Trapiche se encuentra situada en Maipú, Mendoza.

Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.