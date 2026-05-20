Investigación clínica en Argentina: una industria que atrae U$S 700 millones anuales

El desarrollo de un nuevo medicamento es un desafío que suele demandar más de una década y requerir inversiones que superan los 2.600 millones de dólares a nivel global. A eso se suma que apenas una de cada 5.000 a 10.000 moléculas logra llegar a los pacientes.

Según el informe más reciente sobre inversión en investigación y desarrollo (I+D) del sector empresarial argentino, las empresas dedicadas a investigación clínica concentran hoy el 48% de la inversión total privada en I+D. Con una inversión anual de más de U$S 700 millones, actualmente hay más de 1.000 estudios en curso, de los que participan cerca de 50.000 pacientes. El 95% de la inversión en investigación clínica es financiada por los asociados a CAEMe y CAOIC (la Cámara Argentina de Organizaciones de Investigación Clínica).

“La participación de Argentina en el mapa global de investigación clínica ha venido creciendo sostenidamente en los últimos años y el país tiene el potencial para convertirse en un hub regional”, enfatizó Carolina Martinenghi, Directora de Comunicaciones de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe). “Argentina cuenta con excelencia profesional en un área que impulsa el avance de la ciencia y genera empleo calificado e ingreso genuino de divisas por la exportación de servicios”, agregó.

En 2025 la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó 290 nuevos estudios clínicos. Entre ellos, las áreas terapéuticas más estudiadas son: oncología (25%); aparato respiratorio (12%); inmunología (reumatología, lupus, enfermedades autoinmunes, 11%); metabolismo (11%); sistema nervioso central (10%); cardiovascular (8%), digestivo (6%) e infectología (5%).

El aporte a una balanza de servicios que busca diversificarse

“La investigación clínica es más que una actividad científica: es un servicio intensivo en la generación de conocimiento que la Argentina puede ofrecer al mundo”, advierten desde CAEMe. “Sin ir más lejos –aclaran– la industria farmacéutica de innovación es ya un importante motor de nuestra economía: de cada 10 dólares que ingresan al país para financiar actividades empresariales de I+D, 9,5 corresponden a investigación y desarrollo clínico”.

Más allá de su rol central para brindar respuestas innovadoras a necesidades de salud insatisfechas, la investigación clínica se perfila en Argentina como una de las actividades más dinámicas dentro de la economía del conocimiento. Tiene impacto directo en la generación de ingresos genuinos, la atracción de inversiones internacionales, la creación de empleo calificado y la inserción del país en cadenas globales de alto valor agregado.

Otro beneficio es el fortalecimiento institucional: hospitales, laboratorios y organizaciones de investigación que se integran a redes globales, elevando los estándares locales y mejorando su competitividad.

“Su impulso implica contratos con instituciones médicas, contratación de servicios especializados, empleo de profesionales altamente calificados y vinculación con empresas globales, lo que configura un claro ejemplo de servicio exportable basado en conocimiento”, precisan en CAEMe.

Cuando se habla de economía del conocimiento, el software suele ocupar el centro de la escena, ya que se trata del caso más visible de exportación de talento y servicios desde la Argentina para el mundo. Pero no es el único. Aunque con menos visibilidad, la investigación clínica comparte la misma lógica: requiere capital humano altamente especializado, se integra a redes globales y canaliza inversiones externas que se ejecutan localmente. A diferencia del software, donde la exportación adopta la forma de servicios digitales, aquí se trata de estudios internacionales que se desarrollan en centros de investigación del país, financiados en gran medida por casas matrices.

Cómo funciona

En términos simples, la investigación clínica es el proceso por el cual se evalúa la seguridad y eficacia de nuevos medicamentos, vacunas, técnicas diagnósticas, terapéuticas y dispositivos médicos antes de su llegada al mercado.

Se trata de una etapa decisiva dentro del desarrollo farmacéutico: allí se valida, con evidencia científica y bajo estrictos estándares regulatorios y éticos, si una innovación puede efectivamente traducirse en una mejora concreta para los pacientes.

Buena parte de los avances que hoy forman parte de la práctica médica cotidiana, desde terapias oncológicas hasta vacunas o tratamientos para enfermedades crónicas, pasaron antes por este circuito.

Detrás de ese proceso interviene un ecosistema complejo en el que participan laboratorios farmacéuticos de innovación, organizaciones especializadas en investigación clínica (CRO) e instituciones de salud públicas y privadas.

Durante el último siglo, este entramado resultó determinante para el desarrollo de nuevas terapias que han cambiado el paradigma de múltiples enfermedades y ampliado la expectativa de vida, que según datos del Banco Mundial pasó en la Argentina de 64 años en 1960 a 77 en la actualidad.

En el plano local, las empresas asociadas a CAEME y a la Cámara Argentina de Organizaciones de Investigación Clínica (CAOIC) concentran hoy el 95% de la inversión en I+D clínica, y el 88% de los recursos humanos dedicados a esta actividad.

Un modelo para replicar

En un contexto en el que la Argentina busca consolidar su inserción en la economía global, el desafío pasa por escalar en actividades intensivas en conocimiento y con capacidad exportadora. Es en esa agenda que la investigación clínica aparece como una oportunidad concreta y ya en marcha.

Un ejemplo reciente es el acuerdo entre el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y CAEMe para impulsar estudios clínicos en hospitales públicos, una iniciativa que apunta a ampliar capacidades y acercar innovación a los pacientes. En una primera etapa, los hospitales Ramos Mejía, Gutiérrez y Pirovano participan como centros de referencia, con la posibilidad de que nuevas instituciones se sumen progresivamente al programa. El convenio sirve además como modelo para otras jurisdicciones interesadas en potenciar sus capacidades de investigación biomédica y farmacológica.

“Potenciar este sector implica contribuir al avance de la ciencia y, a la vez, consolidar una fuente sostenida de inversión, empleo calificado y generación de divisas”, señalan desde CAEMe en línea con las recomendaciones de organismos internacionales, que destacan el rol de los servicios basados en conocimiento para impulsar el crecimiento y la productividad.

Para el sector, resulta clave profundizar la articulación público-privada y avanzar sobre algunos ejes concretos, como ampliar y federalizar la red de instituciones que participan en estudios clínicos (hoy todavía concentrada). A esto se suma la incorporación de herramientas digitales que ya son estándar a nivel internacional y la generación de incentivos para la inversión en investigación. En un escenario global cada vez más competitivo, se trata de una oportunidad que existe, pero requiere de decisiones consistentes para sostenerse en el tiempo.

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