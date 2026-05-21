Belleza personalizada, el nuevo boom en Argentina

Dentro de las tendencias beauty de los últimos años, el skincare coreano se consolidó como uno de los movimientos más influyentes del mercado global. Pionero en tecnología aplicada al cuidado de la piel, el modelo coreano impuso una filosofía que va más allá de la hidratación básica: múltiples pasos, activos específicos y, sobre todo, la convicción de que la piel sana es el mejor maquillaje.

Pero entre tantos productos, fórmulas y promesas, la pregunta que pocos se hacen antes de comprar es la más importante: ¿qué necesita realmente mi piel? Esa es exactamente la brecha que Antiage by TUA vino a cerrar. La marca basada en el Skincare Coreano abrió sus puertas en Unicenter Shopping y Solar Shopping con una propuesta que cambia la lógica: antes de recomendar cualquier producto, diagnostican.

En el centro del local, se encuentra el skyscanner, un dispositivo que analiza el estado de la piel en profundidad sin cargo. A partir de ese resultado, un equipo especializado en el cuidado de la piel, arma la rutina personalizada para cada cliente. “Este es un espacio para experimentar y vernos espléndidas y espléndidos”, resumió Sol Villarreal, conductora del evento de apertura que reunió a influencers y referentes del mundo dermocosmético en Unicenter. Un formato que mezcló charlas, diagnósticos en vivo y una ruleta de premios.No es una tienda de cosmética. Es otra cosa

Gama san.sacristan

Gama

La propuesta de Antiage by TUA parte de un estudio sobre lo que suele ocurrir a la hora de comprar productos del cuidado de la piel. La mayoría de las personas compra productos sin saber realmente qué necesita y, como resultado se adquieren cremas que no funcionan, rutinas armadas al azar y plata tirada. Este es el problema que la marca vino a resolver a través de un escáner con inteligencia artificial que analiza la piel en profundidad y genera un diagnóstico personalizado.

Recién a partir de ese resultado, el equipo, formado específicamente para la interpretación, recomienda productos y arma una rutina. “No se trata de comprar porque sí, sino de entender qué necesita nuestra piel para ver resultados reales”, explicó Villarreal durante el evento.

El enfoque se ancla en los principios del skincare coreano: la idea de que la piel es un órgano dinámico que cambia con el tiempo, y que una rutina efectiva debe evolucionar junto con ella. No hay receta única ni producto universal.

No es solo una tienda de cosmética, es una experiencia completa

La propuesta de Antiage by TUA parte de un estudio sobre lo que suele ocurrir a la hora de comprar productos del cuidado de la piel. La mayoría de las personas compra productos sin saber realmente qué necesita y, como resultado se adquieren cremas que no funcionan, rutinas armadas al azar y plata tirada. Esta es la problemática que la marca vino a resolver, basándose en una experiencia completa con diagnóstico tecnológico, acompañado de asesoramiento especializado, y con el objetivo de crear rutinas personalizadas que acompañen la evolución de la piel en el tiempo.

Recién a partir de ese resultado, el equipo, formado específicamente para la interpretación, recomienda productos y arma una rutina. “No se trata de comprar porque sí, sino de entender qué necesita nuestra piel para ver resultados reales”, explicó Villarreal durante el evento.

El enfoque se ancla en los principios del skincare coreano: la idea de que la piel es un órgano dinámico que cambia con el tiempo, y que una rutina efectiva debe evolucionar junto con ella. No hay receta única ni producto universal.

El diferencial que viene de adentro

Desde el equipo de la marca no dudan en identificar cuál es su ventaja competitiva: “Creemos demasiado en la asesoría personalizada y somos expertos en el diagnóstico. Ese es nuestro diferencial”, afirmaron durante el evento. Cada uno de los asesores que trabaja en los locales atraviesa una formación específica antes de atender al público.

Presidente del Grupo Gama —la firma detrás de Antiage by TUA—, destacó el componente tecnológico como eje de la propuesta: la marca apuesta a las últimas innovaciones del mercado coreano para ofrecer a cada cliente exactamente lo que necesita, y no un producto más de góndola.

Cinco locales en Argentina y expansión a Chile

Gama

La apertura de Unicenter no es la única novedad. Antiage by TUA ya opera también en Solar Shopping, y tiene confirmadas aperturas en Devoto Shopping, Galerías Pacífico y Plaza Oeste. En total, cinco locales en el país, además de un gran posicionamiento en Chile con sus 130 locales TUA y sus 5 locales de Antiage.

El ritmo de crecimiento refleja una lectura clara del mercado. El skincare, a nivel global, dejó de ser un territorio de nicho para convertirse en parte de la vida cotidiana. Está en el feed de Instagram, en las conversaciones del gimnasio y en las recomendaciones entre amigas. Sin embargo, su masificación no debería restarle valor ni rigurosidad: el cuidado de la piel sigue siendo un tema que merece atención, conocimiento y un enfoque responsable. En ese punto es donde Antiage cobra relevancia, acercando una propuesta que combina accesibilidad con diagnóstico y personalización, para devolverle al skincare el respeto que implica cuidar la piel de verdad.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.