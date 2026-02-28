UPD, el ritual adolescente que desvela a escuelas y familias

“Hoy me levanté contenta porque no tengo por delante un UPD. Abrazo fuerte a los papis y mamis que están a pocos días de vivirlo”, posteó Dalia Gutman, comediante, la semana pasada. Tan argentino como el dulce de leche, el UPD se impone como la modalidad elegida entre los adolescentes del último año de la secundaria para despedirse de esa etapa. El desafío es llegar al colegio sin dormir, después de haber pasado la noche en un boliche. El motivo: celebrar el último primer día (UPD), una costumbre que empezó hace más de 15 años en Mendoza y San Juan y hoy ya es un clásico de la vuelta a clases en la mayoría de los secundarios de todo el país.

“Van todos”, “Es así”, “No me quiero quedar afuera”, son algunas de las posturas de los chicos de 5to y 6to año. Es el principio del final, un ritual de pasaje. Pero también, en muchos casos, esa noche previa es un dolor de cabeza para las familias y las instituciones educativas. Límites, controles y consumos problemáticos: temas que se ponen en juego e interpelan sobre los cuidados en tiempos complejos. ¿Cuánto intervenir? ¿Cómo mitigar riesgos y acompañar a los estudiantes en su UPD?, se preguntan los adultos.

De ahí que crezcan los grupos de familias que se organizan para intentar controlar el descontrol. Los chats explotan de encuestas, polémicas, reflexiones y propuestas de organización. Por ejemplo, se pautan visitas a los boliches para conocer por dentro las medidas de seguridad –salidas de emergencia, habilitaciones–, se define la cantidad de alcohol permitida y se revisan con lupa los contratos con los distintos espacios.

Médicos, salas de “recuperación”, sistema rotativo de presencia de madres y padres en el lugar y cadenas de llamadas para retirar a los chicos que no estén en condiciones forman parte del catálogo de medidas. Desde los boliches, en tanto, aseguran que se cierra el evento para los colegios bajo el formato de fiesta privada, donde no se permite el ingreso de personas que no tengan entradas o figuren en las listas. Además, se reservan el derecho de admisión y permanencia. También, establecen cláusulas como la decisión de prender las luces y dar por terminada la fiesta (pautada generalmente entre la 1 y las 7 AM) si detectan situaciones comprometidas.

“Hoy en día crece la soledad de los chicos y la pérdida del sentido común. Como adultos, les dimos el mando de cuestiones complejas y no están capacitados aún para gestionar de manera saludable este pasaje. Es un disparate pasar la noche anestesiándose o intoxicándose. La mayoría de familias lo vive con resignación y preocupación, aunque noto una minoría que lo avala, lo llamo ‘el síndrome del padre copado’”, dispara el psicólogo Alejandro Schujman, especialista en familias y autor del libro Adolescencia, un desafío posible (Editorial Catarsis). Y agrega que “como crecer da miedo, surgen muletas como el consumo de alcohol y sustancias y la sexualidad precoz al ritmo de las hormonas”.

Como la venta de alcohol es ilegal para menores, el atajo que encontraron los adolescentes es la “previa”. En estas juntadas que se realizan en casas o en plazas corren los tragos y las mezclas de alcohol. Celebrar, entonces, se transforma en una zona de riesgo. Y las consecuencias son inmediatas: los chicos se descomponen, algunos ni llegan a entrar a los boliches y se pierden el festejo que tanto soñaron.

“Fuimos padres acompañantes del UPD de nuestra hija el año pasado, tuvimos que llamar ambulancias para atender a chicos muy descompuestos y acompañar a otros que vomitaban o no se sostenían en pie. Un sinsentido que está naturalizado y habría que revisar”, admiten Marilina y Rodrigo, sobre la fiesta en un boliche de la Costanera de un colegio de Recoleta.

“Están casi al borde de la mayoría de edad, pero aún no lo son. Lo curioso es que estos rituales tampoco garantizan el pasaje porque cada día se prolonga más la convivencia con las familias. Es una paradoja. Y, además, los recursos económicos para concretarlo provienen del mundo adulto”, reflexiona Marité Ferrari, psicoanalista, licenciada en Psicología y Sociología.

Por otra parte, el costo de cerrar un boliche, con DJ, personal de seguridad y médicos, va desde $25.000 a $40.000 por persona.

“En mi caso no necesito alcohol para pasarla bien”, admite Joaquín, de 17 años, que asiste a un colegio privado de Palermo. “Pero entiendo que a muchos les sirva para soltarse, sobre todo en el UPD”, señala. El tema no es menor: el 71,5% de los adolescentes comenzó a consumir alcohol antes de los 15 años. El dato corresponde al estudio del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. El informe indica que los factores de riesgo que llevan al consumo problemático se relacionan con el entorno social, la baja percepción de riesgo y la alta tolerancia del contexto hacia el consumo, entre otros. Hay otro dato que también preocupa y pone el foco en el 13% de los encuestados que admitieron hacer “binge drinking”: consumo de alcohol en grandes cantidades y en poco tiempo.

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires estableció desde el año pasado una nueva normativa para el inicio del ciclo lectivo en el nivel secundario, donde se computa una falta a los alumnos que lleguen “en condiciones inapropiadas” a la escuela.

Por otra parte, en Mendoza, está vigente el programa UPD 360, impulsado por la Dirección General de Escuelas. Se trata de una propuesta integral destinada a todas las escuelas secundarias de gestión estatal y privada de la provincia. ¿El objetivo? Ordenar, prevenir y acompañar el ingreso escolar en el marco del UPD bajo tres ejes: acompañamiento durante los días previos con guías para las familias, protocolos donde los chicos que ingresen al colegio con signos de intoxicación serán atendidos y retirados por sus padres, y finalmente, trabajos pedagógicos en las aulas.

Lo cierto es que este lunes 2 arrancan los secundarios en CABA, Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, entre otras y mañana, entonces, será el día D: la noche más esperada por los futuros egresados que están por empezar el colegio que es, al mismo tiempo, la más temida por sus familias.