Vestirse con ropa de Pampita, Celeste Cid o Lucía Celasco. Por qué las famosas venden sus prendas

Lucir un vestido de Pampita, subirse a esos tacos divinos que usó la modelo Naomi Preizler en alguna fiesta o pasarela, o copiar el outfit Marcela Kloosterboer, Celeste Cid o Violeta Urtizberea suena imposible, pero no lo es. La movida de la moda circular llegó a las celebrities y son muchas las que venden su ropa en redes sociales (a través de Twitter o IG), portales de venta de ropa usada o, incluso, en locales a la calle. Se trata de una tendencia mundial a la que las famosas argentinas se fueron sumando –primero tímidamente, luego de manera numerosa– y que hoy se volvió realidad para cualquier mujer fashionista que busque sumar a su placard alguna prenda usada por una actriz, modelo, cantante o influencer reconocida. Ropa de canje, o que ha sido utilizada en algún evento y que ya no pueden repetir, forman parte del botín que sacan a la venta las celebrities, además de prendas que ya no usan o de las que necesitan desprenderse por falta de espacio.

Una de las pioneras en introducir este concepto en Argentina fue Cecilia Membrado, CEO y fundadora del sitio Renová tu Vestidor (RTV), un portal de ropa usada donde es posible vender y comprar prendas “como nuevas” o con muy poco uso de primeras marcas a precios accesibles. Creada en 2014 a partir de una necesidad propia (recién casada no sabía dónde guardar la ropa de ella y de su marido en su departamento de dos ambientes), empezó a organizar ferias americanas hasta que entendió que eso que le pasaba, le ocurría a muchísimas mujeres y decidió transformarlo en un market place que hoy tiene dos millones de prendas. Entre ellas, la de las famosas.

“Los vestidores de las celebrities están desde 2015. Arrancamos como parte de una acción solidaria; la idea era que las famosas abrieran su vestidor y lo recaudado fuera a una fundación –cuenta Membrado–. Al principio se animaron porque el fin era solidario, pero fue tanto el interés que las mismas famosas se quedaron y siguieron dándonos ropa. Hay algunas que eligen que lo recaudado vaya a una fundación (se puede personalizar los datos de cobro y elegir a dónde transferirlo) y otras directamente lo ven hoy como algo que les genera un ingreso extra y deciden cobrarlo. Están las que nos escriben porque quieren formar parte de RTV porque ven que otras lo hacen y después también hay algunas que buscamos nosotras”.

Una de las últimas en sumarse fue Stefi Roitman: “Le escribimos por Instagram, le contamos de qué se trataba, y le encantó. Dijo que sí enseguida. Nos separó unas 10 prendas que volaron y empezó a darnos más y más y ahora tenemos un vestidor súper completo de ella –cuenta Membrado–. Belén Ludueña se sumó a partir de una nota que nos hizo y se copó. Stefi Beraldi se está sumando ahora y hay mucha expectativa con su vestidor. Y después están las de siempre: Marcela Kloosterboer, Celeste Cid, Violeta Urtizberea, Pamela David, Caro Ardohain que está volviendo a darnos cosas, Sofía Zámolo que tiene un vestidor de ropa de fiesta con vestidos de Natalia Antolín por 7000 pesos que no lo podés creer... Para mí la gente se engancha mucho con los vestidores de las celebrities porque es aspiracional, un objeto de deseo. Y está la cosa cholula de espiar qué tiene tal o cual dentro de su placard. Es posible conocer la personalidad de cada una a partir de su vestidor”.

La Casa del Teatro tiene una feria de ropa de estrellas del espectáculo que donan sus prendas con fines solidarios; fue una de las precursoras en vender prendas de famosas

Lo atractivo para las celebrities es que no tienen que ocuparse de nada: “Ellas seleccionan la ropa, nosotras la pasamos a buscar por su casa, le sacamos las fotos, le armamos las descripciones y la stockeamos en un depósito nuestro. También contestamos las preguntas y cuando la prenda se vende, nos encargamos de despacharla y le depositamos la plata a fin de mes. Es un servicio vip, llave en mano”, describe Cecilia.

Lucía Celasco es otra de las celebrities que decidió poner mucha de su ropa en venta (de marcas extranjeras súper exclusivas y otras locales) y armó, con Micaela Fernández y Chari Belerenian, un galpón de venta al público en Palermo Soho llamado The Vintage Hole. Entre los famosos que les confiaron algunas de sus prendas están Chano, Flor Torrente y Brenda Asnicar. “Vendemos muy barato, nuestro fuerte es la ropa de segunda mano y tenemos alguna que otra prenda vintage. También hay marcas de afuera como Cavalli o Valentino que es la parte premium y está en dólares. Por ejemplo, hay unas zapatillas de Alexander Wang de una amiga que le mandaron mal el talle y nos las dio para vender. Hay de todo, para todos”, confía Chari, feliz por los primeros dos meses del local.

“Somos amigas del colegio y esto lo hacemos desde que estudiábamos juntas. Lucía vende su ropa, Mica vende la suya y yo vendo la mía, pero también tenemos una crew de gente amiga y conocida que está en esta movida de la moda circular y nos da su ropa para vender. Algunos son famosos y otros, no. Por ejemplo, hay quienes se están yendo a vivir afuera y nos traen su ropa porque no puede irse con todo. La gente te trae mucha cantidad y nosotras hacemos una curaduría y les decimos, ‘¿esto por qué no lo donás?’ y casi todos dicen que sí y lo llevamos a comedores. Hay una movida grande de concientizar y entender que recircular la ropa es un granito de arena”. También hay una sección llamada The Vintage Home con objetos deco (espejos, alfombras) con la misma filosofía que acompaña la estética del lugar. “La gente flashea, quiere sacarse fotos en todos los rincones”, asegura Belerenian.

El local The Vintage Hole, en Palermo Soho, vende ropa de segunda mano de famosos y no famosos

Las celebrities también apelan a sus propias redes para vender o sortear su ropa; en algunos casos, es para hacerse unos pesos, y otras veces se trata de una clara estrategia para sumar más seguidores. “Vender la ropa que ya no usás es algo súper cool, en el mundo es furor. Las celebrities suelen recibir mucha ropa de canje o incluso algo que no pueden volver a usar porque se lo pusieron para una fiesta o gala que ya vio todo el mundo y deciden venderlo. La mayoría tiene ropa casi nueva que no vuelve a usar”, sostiene Cecilia, de RTV, que cuenta cuál es la celebrity que quiere, sí o sí, incorporar a su portal.

“Obviamente están Tini, Lali, la China... pero la que me encantaría es Wanda Nara. Yo sé que ella vendió sus cosas (de marcas como Dior, Gucci, Versace, Louis Vuitton) en Depop, un conocido marketplace de Europa, con un fin solidario. Le escribimos por Instagram, pero seguro no vio el mensaje”, dice Membrado, que está buscando celebrities que se sumen, para septiembre, a una acción solidaria para la casa Ronald Mc Donald.

Pero mucho antes de que aparecieran los portales y la tecnología, incluso mucho antes de la tendencia de la ropa circular, la Casa del Teatro armó una feria americana permanente de prendas donadas por celebridades de la talla de Mirtha Legrand, Susana Giménez o Nacha Guevara, pero también por generaciones más jóvenes como Oriana Sabatini o Natalia Oreiro. Con fines solidarios, las famosas buscan, de esta manera, ayudar a través de la donación de su ropa o accesorios (los sombreros de Nacha son un must), a actores y actrices en situación de vulnerabilidad. Un modelo que luego inspiró a las nuevas generaciones y del cual la tecnología supo sacar provecho. Y las famosas, también...