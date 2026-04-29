Hay salidas que se planifican con tiempo y otras que surgen de un momento a otro. Pero en todos los casos, el lugar importa. Porque no cualquier mesa está a la altura de una comida familiar, de un reencuentro largo tiempo postergado, de una primera cita o de esa cena de negocios donde todo tiene que salir bien. A continuación, propuestas con beneficios de Club LA NACION que se amoldan perfecto a las más diversas intenciones.

Una de las ocasiones más buscadas es el almuerzo del domingo. Y en El Preferido de Palermo, esa esquina que fue almacén, bar y bodegón antes de renacer en manos de Pablo Rivero y Guido Tassi, la cita puede agradar a toda la familia. La charcutería artesanal, la fainá con provolone, la milanesa que muchos consideran la mejor de Buenos Aires y el panqueque de dulce de leche para cerrar componen una mesa porteña que no necesita justificarse.

Para la primera cita también hay una propuesta acorde. Fabric es el lugar donde la cocina nikkei (esa fusión peruano-japonesa que no para de sorprender) hace gran parte del trabajo: los rolls, los tiraditos, el ceviche, platos que llegan a la mesa con tanto para saborear y comentar que la conversación nunca decae. El ambiente es vibrante sin ser ruidoso, pensado para que el momento tenga su propio ritmo en cualquiera de las ¡52! sucursales de la marca.

Y para la juntada donde alguien siempre come distinto, Sampa va muy bien. Este restaurante de Villa Crespo construyó su propuesta alrededor de los vegetales y los hongos (asados en una parrilla a la vista, con ingredientes que vienen de pequeños productores orgánicos y de su propia huerta en el fondo del local). Una cocina que nació de un viaje gastronómico por San Pablo y que desde 2019 demuestra que prescindir de la carne puede ser una gran decisión gastronómica.

Espontánea o semanal, de a muchos o de a dos: para cada ocasión, Club acompaña con una propuesta acorde.

Para todos los gustos

El Preferido de Palermo

20% todos los días

www.instagram.com/elpreferidodepalermo

Fabric

20% en cenas de lunes a miércoles y en almuerzos todos los días

www.fabricsushi.com.ar

Sampa

20% de martes a sábado

www.sampa.com.ar

Don Julio Parrilla

20% todos los días

www.parrilladonjulio.com

Cabaña Las Lilas

20% todos los días

www.restaurantlaslilas.com.ar

Möoi

15% todos los días

www.mooirestaurant.com.ar

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