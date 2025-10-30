Wine Stars Awards: distinguen a Alejandro Bulgheroni por su trayectoria con el vino

“Mi conexión con la tierra comenzó de otro modo, pero con el tiempo descubrí en el vino una forma de unir tradición, naturaleza y comunidad. Hoy mi mayor satisfacción es ver cómo cada viñedo expresa su propia cultura, y cómo ese espíritu trasciende a través de nuestros vinos”.

Con esas palabras, el reconocido empresario argentino Alejandro Pedro Bulgheroni recibió la noticia de ser el ganador del “Lifetime Achivement Award”, que otorga la prestigiosa revista Wine Enthusiast en el marco de sus premios anuales Wine Stars Awards.

Presidente de Panamerican Energy, una de las empresas más relevantes a nivel mundial en materia de energía, Bulgheroni también es propietario de quince bodegas en seis países: Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Italia, Francia y Australia.

Es el segundo bodeguero argentino en obtener “Lifetime Achivement Award”; en 2022, ese premio recayó en manos de Nicolás Catena Zapata. El reconocimiento será entregado en el marco de que una gala que se realizará en Nueva York, en enero de 2026.

Bulgheroni entre los viñedos de Bodega Garzón, en Uruguay

Sustentabilidad

Las bodegas de Bulgheroni integran el grupo Alejandro Bulgheroni Family Vineyards (ABFV), y si bien se encuentran en tres continentes todas tienen en común el énfasis en el manejo sustentable de los viñedos. En sus más de 1150 hectáreas se implementan programas de eficiencia hídrica, energías renovables y trazabilidad, así como también iniciativas de capacitación para retribuir a la tierra y a las comunidades lo que ellas brindan.

El grupo ABFV incluye actualmente las siguientes bodegas: Bodega Garzón y Bodega Brisas (Uruguay), Bodega Argento, Viña Artesano y Vistalba en Mendoza, junto a Otronia en la Patagonia (Argentina); Lithology en Napa Valley (Estados Unidos); Dievole, Poggio Landi, Podere Brizio, Tenuta Le Colonne y Cantina Meraviglia en Toscana (Italia); Château Suau y Château Langalerie en Burdeos (Francia); y Alkina, en Barossa Valley (Australia).

Viñedos de Otronia, en Chubut gentileza

s