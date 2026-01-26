“Ya no hay cholulismo en Punta del Este”: Wally Diamante, anfitrión de celebridades, pasa revista a la temporada

PUNTA DEL ESTE.- El mentor de los encuentros más deseados de Buenos Aires y Punta del Este es, en realidad, mucho más sencillo y cercano de lo que varios creen. Alpargatas, bolso de lona y dos plantas en cada mano, cuenta que acaba de vivir un momento de éxtasis en un vivero de Manantiales. Es que ese es su recreo favorito: dejar el teléfono y la computadora un rato para renovar, por ejemplo, las damas de noche que perdieron turgencia por la ola de calor.

Obsesivo, detallista, creativo y workaholic declarado, Wally Diamante maneja una de las agencias de comunicación más importantes de la Argentina y es un anfitrión de celebridades. Navega el universo del lujo y sabe que el que se queda afuera, o no lo conoce, puede odiarlo. “Será que para muchos represento un montón de cosas que consideran frívolas. Pero ya no me molesta nada. Está todo bien trabajado”, dice.

–¿Qué hacés, además de frecuentar viveros, que suponés que nadie imagina de vos?

–Conectar con la gente, comunicar proyectos de personas que no tienen recursos, llevar y traer a mi hija del colegio, hacer los deberes. Ahora estoy fascinado con un personaje viral de Instagram que va por la vida sorprendiendo gente. Le cae a un vendedor de tortillas, por ejemplo, y se las compra todas. La gente se emociona, los nenes lloran de alegría. Regala un teléfono, compra la canasta entera de churros. Si me dieran un día libre y la posibilidad de hacer algo distinto, me iría con él. Me refiero a que, en esta instancia de mi vida, me llama más la atención eso que una gran fiesta en un súper lugar.

–¿Te cansaron los famosos?

–No, y menos los que quiero. Para mí es algo natural trabajar con ellos y tengo grandes amigos. A Susana, la amo. Lo mismo Vero Lozano, que es bárbara y nos elegimos hace una vida. Leonora Balcarce también: es familia. Acá en Punta están Valeria Mazza y Alejandro, Nicolás Repetto y Flor; Juana Viale, Marcela y familia, que son divinos. Una tribu que se mantiene y se agranda. Porque ahora están los hijos, que comienzan a ser protagonistas. Y muchos personajes internacionales vinculados al arte.

Wally con su amiga Susana Giménez

–Excepto Marcelo Tinelli, que este año no estuvo. ¿Te molesta que le peguen tanto?

–Me parece que cuando alguien está herido está bueno tener empatía. Todos podemos tener errores y él seguramente los tuvo. Pero patear a la gente cuando está en problemas no es mi fórmula.

–¿Cuál es tu competencia?

–Nosotros hacemos una cantidad enorme de cosas. Real Estate, moda, arte, cultura, gastronomía. Siento que no hay una competencia directa, sino por sectores.

–Los 90 fueron intensos, habrás visto de todo...

–Mi trabajo me llevó a ver muchas cosas y me hizo evolucionar. Elegí el camino de la vida sana, que es la que no tiene error. Ir por la vereda contraria de los excesos me empodera. Disfruto de ser diferente en ciertos ambientes. Trabajo mucho, hago gimnasia, caminatas, soy muy curioso y, si tuviera más tiempo, exploraría todas las variantes de yoga, las prácticas de biowellness y toda disciplina orientada al bienestar del cuerpo y la mente. Me encanta entender cómo cada técnica impacta en el equilibrio, la energía y la calidad de vida.

–¿Cómo ves hoy a Punta del Este?

–Bueno, cambió muchísimo. La ciudad creció y hoy es un ítem de lujo y movida internacional. Yo organizaba unas fiestas muy famosas de una bodega, que se hacían en casas particulares de personajes referentes de Uruguay. Ni qué hablar en los 90. Por supuesto había corresponsales, enviados que hacían guardias en la casa de Franco Macri, Manuel Antelo, Francisco de Narváez, Repetto o Tinelli. Hoy eso de cubrir la temporada ya no existe. Ahora se levantan fotos de influencers que inventan contenido. Y las marcas, en vez de hacer fiestas para 400 personas, contratan a diez de ellos para que te cuenten lo que pasó. Me parece que ya no hay cholulismo en Punta del Este.

Con Rumba, su perra parisina

–¿Quiénes son los personajes del momento?

–Arquitectos, artistas, mecenas. Pocos saben los nombres de las modelos, por ejemplo.

–¿Cuál fue el chisme del verano?

–La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, sin dudas.

–¿Qué pasó ahí?

–Hay miles de teorías, pero nadie sabe realmente. Es el tema de conversación en mil comidas.

"La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada me parece el chisme del verano" foto: Matías Salgado

–Vos también conocés mucho a los Macri, y en su momento Franco fue un símbolo en estos pagos...

–Sí, trabajé muchos años para él, un hombre con un carisma nunca visto y un seductor nato. Recuerdo que un día me dijo que le gustaría que se inventara la pastilla de la libido porque le daba terror perder el deseo. Se fue a China con su última mujer a los setenta y pico de años. Fue un visionario. Y Mauricio llegó a presidente: es obvio que algo de él habrá aprendido.

–¿El escándalo Luciano Castro- Griselda Siciliani no ranquea como escándalo del verano?

–Sí, pero es más Mar del Plata.

–Si te pagaran fortunas, ¿dejarías Punta e irías a hacer temporada ahí?

–¡Voy!

–¿Qué es hoy lo cache? ¿Sigue existiendo ese término?

–Yo prefiero hablar de lo berreta. Y me refiero al exceso, la ostentación, los malos modales. Tener poca empatía es muy de berreta. Tocar bocina cerca del mar, ni hablar. Yo acá estoy trabajando y muchas veces me encuentro llegando tarde a lugares, cosa que me enloquece. Pero jamás se me ocurriría bocinear a alguien. Cuando veo que se me van las manos, digo: “Mente, detente”.

Junto a Elina y Eduardo Costantini

–¿Notás que en redes hay mucho hater de Punta del Este? Incluso de gente que jamás pisó estas playas...

–Creo que hay prejuicios. Lo relacionan con gente vestida de blanco y ponchito, cierta tendencia política y prototipos. Pero lo que no saben es que hay varias Puntas del Este. Que eso puede estar, pero también hay simpleza, naturaleza, poesía, cocineros que se lucen con sus productos locales. De todas formas, entiendo la crítica infundada si estás en Buenos Aires remando, viviendo una crisis, con tu empresa que no va tan bien.

–Estás casado con Facundo Garayalde. Comparten trabajo y paternidad. ¿Ese fue tu gran proyecto?

–Sí, nuestro gran proyecto y felicidad es Ada, que en febrero cumple 12 años y está reclamando celular, asunto aún en evaluación. Tener un rancho en la playa con mi marido e hija es lo que siempre soñé, mi proyecto de vida. Con Facu hace 25 años que estamos juntos, y en los últimos años compartimos el milagro de ser padres, en un mundo cada vez más abierto, más lógico, libre y posible. Para nuestra hija tener dos papás es lo más natural del mundo. Y sí, somos felices. Pero lo cierto es que también trabajamos mucho para lograrlo.