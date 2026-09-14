Bienestar Fest 2026: llega la segunda edición recargada con más de 60 experiencias para descubrir qué te hace bien

Hace rato que el bienestar dejó de ser una tendencia pasajera para convertirse en una conversación cotidiana, un estilo de vida. Dormir mejor, moverse más, regular el estrés, alimentarse de forma consciente o encontrar esos momentos de pausa son preguntas que millones de personas se hacen todos los días.

En un mundo marcado por la hiperconectividad, lo que también crece es la necesidad de recuperar espacios para conectar con el cuerpo y la mente, con el objetivo de sentirse bien.

Bajo esta premisa, LA NACION y OSDE vuelven a presentar el Bienestar Fest, que celebrará su segunda edición los días 24 y 25 de octubre en el Hipódromo Palermo.

Después de convocar a más de 8000 personas el año pasado, el festival redobla la apuesta: nuevos espacios, más experiencias y actividades para todas las edades en una programación que combina movimiento, espiritualidad, descanso y entretenimiento.

Un dato clave, las entradas ya están en venta y pueden adquirirse acá.

Después de convocar a más de 8000 personas el año pasado, el festival redobla la apuesta IGNACIO ARNEDO

La premisa busca que cada asistente pueda construir su propio recorrido: desde escuchar a algunos de los principales especialistas en salud hasta descubrir una disciplina marcial milenaria, participar de una experiencia de hipnosis, sumarse a una práctica de respiración consciente o simplemente recostarse unos minutos en una sesión de sound healing para desconectar del ruido cotidiano.

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Los referentes que llegan para compartir maneras de vivir mejor

Uno de los grandes nombres que volverá a estar presente será Dafne Schilling, creadora de Intención en Movimiento. Después del éxito de su experiencia en la primera edición, la bailarina y referente del bienestar regresará con una nueva propuesta para volver a poner el cuerpo en movimiento desde un lugar lúdico y espontáneo. La invitación es a bailar, respirar, jugar y dejarse llevar, sin coreografías ni exigencias, para conectar con aquello que muchas veces queda relegado en la rutina: el placer de moverse.

Dafne Schilling cerrará el festival el domingo Camila Godoy

Otra de las experiencias que pondrá al cuerpo en el centro será la de Brenda Cohen, maestra certificada de 5Ritmos. A través de distintas fases rítmicas, su propuesta invita a dejar que el movimiento sea una forma de expresión, conexión y transformación. No se trata de aprender una coreografía, sino de explorar qué sucede cuando el cuerpo encuentra su propio ritmo y puede moverse con mayor libertad.

Brenda Cohen hizo bailar a una multitud en Palermo Fabián Marelli

También dirá presente el neurólogo Conrado Estol, que ofrecerá una charla centrada en uno de los grandes desafíos de la salud pública: la prevención del accidente cerebrovascular. A partir de recomendaciones, explicará qué decisiones cotidianas pueden reducir significativamente el riesgo y por qué cuidar el cerebro empieza mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas.

Conrado Estol profundizará sobre como prevenir un ACV Camila Godoy

La medicina preventiva tendrá otro de sus grandes referentes con Daniel López Rosetti, quien abordará los pilares científicos de la longevidad saludable. Sueño, actividad física, vínculos, manejo del estrés y salud cardiovascular son algunos de los factores que tienen un impacto directo sobre la expectativa y la calidad de vida.

Facundo Pereyra profundizará sobre microbiota Fabián Marelli

Otra de las promesas de esta nueva edición será el doctor Facundo Pereyra, quien regresa al Bienestar Fest después del interés que generó el año pasado con su charla sobre microbiota, en la que explicó por qué el intestino puede ser una pieza clave para entender nuestra salud. Esta vez vuelve con una propuesta nueva para seguir desentrañando la conexión entre lo que comemos y cómo nos sentimos, con herramientas concretas para incorporar a la vida cotidiana.

Daniel Tangona y su visión sobre la salud, el nuevo lujo Camila Godoy

Daniel Tangona, entrenador físico y coach profesional, invitará a reflexionar sobre uno de los grandes cambios culturales de los últimos años: el paso de una medicina enfocada en curar enfermedades a una mirada que prioriza la prevención y el cuidado integral. En un contexto en el que el estrés, el sedentarismo y el agotamiento se convirtieron en parte de la rutina, Tangona propondrá volver a poner el foco en los hábitos cotidianos como herramientas para construir una vida con más energía, autonomía y bienestar.

Daniel López Rosetti abordará los pilares científicos de la longevidad saludable Fabián Marelli

El descanso también ocupará un lugar central. El doctor Pablo Ferrero compartirá herramientas prácticas para mejorar uno de los hábitos más deteriorados de la vida moderna. En una época atravesada por las pantallas, el exceso de estímulos y la dificultad para desconectar, dormir bien es uno de los principales determinantes de la salud física y mental.

Pablo Ferrero conocido como Dr. Sueño dará tips para el descanso Fabián Malavolta

La alimentación tendrá una mirada renovada de la mano de la nutricionista Malena Ramos Mejía, que explicará cómo la inflamación de bajo grado puede afectar múltiples aspectos de la salud y qué estrategias permiten reducirla desde una alimentación consciente, sin caer en modas ni restricciones innecesarias.

Malena Ramos Mejía, nutricionista Aníbal Greco

Luego del éxito de su charla sobre ikigai, también volverá Fer Niizawa, quien presentará una experiencia completamente nueva, pensada para que los asistentes no solo reflexionen sobre el propósito, sino que puedan llevarse herramientas concretas para aplicar en la vida cotidiana.

Bienester Fest, Evento de La Nación en el Hipodromo de Palermo. Fer Niizawa Fabián Marelli

Micaela Pichniy, mejor conocida como Yoguilover dará una clase abierta que busca acercar el yoga aún a quienes no lo practicaron. Fiel a su estilo, propondrá una práctica dinámica y accesible, enfocada en redescubrir el movimiento como una fuente de bienestar y no de exigencia.

Yoguilover volverá a formar parte de Bienestar Fest con una clase abierta de yoga Fabián Marelli

También estará Nacho Monti, creador del método TPH, aunque esta vez con una propuesta inédita. A través de una serie de movimientos conscientes, enseñará herramientas para regular el sistema nervioso, liberar tensiones y recuperar el equilibrio del cuerpo desde una perspectiva integral.

Nacho Monti promete dar herramientas para el manejo del sistema nervioso Camila Godoy

La escritora y especialista en neurociencia Gabi Piccoli también dará el presente con una experiencia perceptiva de hackeo mental y corporal, una propuesta que busca poner en juego la manera en que percibimos, pensamos y habitamos nuestro cuerpo.

Gabriela Piccoli guiará una experiencia perceptiva de hackeo mental y corporal gabypiccoli

A través de distintos estímulos y ejercicios, invitará a los participantes a salir de los patrones automáticos, explorar nuevas formas de percepción y descubrir cómo pequeños cambios en la atención pueden modificar la experiencia cotidiana. Una experiencia para desafiar lo conocido y abrir nuevas posibilidades de conexión entre mente y cuerpo.

Daniel Fersztand, autor del libro El poder de la Respiración Fabián Malavolta

Daniel Fersztand volverá al Bienestar Fest con una propuesta de respiración inteligente, una práctica que invita a recuperar el control de la respiración para influir de manera consciente sobre el estado físico y mental. A través de distintos ejercicios, guiará a los participantes para explorar cómo respirar mejor puede ayudar a reducir el estrés, aquietar la mente y conectar con el presente.

El movimiento tendrá una propuesta especialmente dinámica de la mano de Agustín Carmuega, que llevará al festival una nueva experiencia de Animal Flow. La disciplina combina movimientos inspirados en los animales con ejercicios que trabajan fuerza, movilidad, coordinación y control corporal. La idea es explorar otras formas de moverse, salir de los patrones habituales y recuperar una conexión más intuitiva con el cuerpo.

Agustín Carmuega llevará al Bienestar Fest una nueva experiencia de Animal Flow Fabián Marelli

La especialista Paula Echeverría llegará con una experiencia renovada basada en hipnosis, una herramienta cada vez más estudiada por la neurociencia por su potencial para ayudar a modificar patrones automáticos de pensamiento, gestionar emociones y acompañar cambios de hábitos. En esta edición presentará una práctica orientada al alivio del dolor, en la que los participantes serán guiados a través de una visualización de un “remolino de energía curativa” que recorre el cuerpo. La propuesta, que Echeverría utiliza en su trabajo con personas que conviven con dolores persistentes como migrañas, fibromialgia o colon irritable, invita a explorar el poder de la mente como complemento en los procesos de bienestar y recuperación.

Paula Echeverría, especialista en RRTT Camila Godoy

Pinky Zuberbuhler, referente en prácticas de bienestar y conexión personal, también será parte de Bienestar Fest con una propuesta para bajar el ritmo y volver al presente. A través de una meditación guiada, invitará a los participantes a hacer una pausa, aquietar la mente y encontrar un momento de calma en medio de la energía del festival.

Pinky Zuberbuhler, en plena meditación Camila Godoy

Nuevas experiencias

Entre las actividades más llamativas aparecerá el Kalaripayattu, considerado por muchos historiadores como la madre de todas las artes marciales, de la mano de Carla Guida. Originario del estado de Kerala, en el sur de la India, este entrenamiento milenario integra defensa personal, filosofía del yoga y principios del ayurveda en una práctica que entiende al cuerpo como un todo. A través de movimientos inspirados en la naturaleza y en la biomecánica de distintos animales, desarrolla fuerza, agilidad, flexibilidad, coordinación y una profunda conciencia corporal, convirtiendo el entrenamiento en una verdadera meditación en movimiento.

Entre las actividades más llamativas aparecerá el Kalaripayattu Gentileza

A esa propuesta se sumarán clases de jiu-jitsu de la mano de Facundo Sirimarco y Jesús Vila, disciplina que en los últimos años ganó popularidad por su capacidad para desarrollar fuerza, confianza y autocontrol, además de convertirse en una herramienta de empoderamiento, especialmente entre las mujeres.

El tai chi también tendrá su espacio con el maestro y referente Liu Ming, director de la Escuela Tai-Chi Wu-Chi. Con una formación ligada a las artes marciales y a la Medicina Tradicional China, propondrá acercarse a esta disciplina de movimientos lentos y precisos, que busca trabajar de manera integrada el cuerpo, la respiración y la concentración. Su escuela se inscribe en la tradición taoísta del autocultivo y en el festival ofrecerá una experiencia para descubrir el movimiento desde un lugar más consciente y pausado. Federico Vila también será parte de la programación con otra propuesta de tai chi, para seguir explorando los beneficios de esta práctica a través del movimiento y la respiración.

Federico Vila en una clase de Taichi Camila Godoy

La programación sumará además una propuesta prometedora: una experiencia de yoga de la risa con María Laura Bardelli. A través de ejercicios que combinan movimiento, respiración y risa, la actividad propone recuperar el juego y la espontaneidad como herramientas para liberar tensiones y generar un momento de conexión con los demás.

Dentro de este recorrido por las distintas formas de experimentar el yoga, también habrá una propuesta de yoga facial de la mano de Cecilia Navarro Gamboa. Una clase abierta que lleva la práctica al rostro, con ejercicios y masajes específicos para liberar tensiones, activar la musculatura facial y sumar una nueva dimensión a los momentos de autocuidado.

Agustina López Garrón y Luciano Troentle también pondrán pie en el festival para presentar el Método Rose, un entrenamiento ancestral que combina movimiento, fuerza y conciencia corporal. Una práctica que recupera herramientas de distintas tradiciones para trabajar el cuerpo de manera integral y conectar con su potencia, movilidad y energía.

Para quienes quieran llevar el bienestar a su vida diaria, Laura Castagneto estará a cargo de una clase de pausas activas. Una propuesta pensada para poner el cuerpo en movimiento en medio de la rutina, sin necesidad de un cambio de ropa y muchas exigencias, como para despertar la movilidad y mantenerse activo.

El reconocido psicólogo Matías Muñoz propondrá una pausa para reflexionar sobre una pregunta cada vez más vigente: ¿qué significa estar realmente presentes? Invitará a revisar el lugar que ocupan los vínculos, el tiempo compartido y la manera en que habitamos nuestra vida cotidiana. Con especial foco en la relación entre adultos, niños y adolescentes, abordará la importancia de construir espacios de escucha genuina y recuperar una presencia que muchas veces queda relegada entre las pantallas, las obligaciones y la velocidad.

Matías Muñoz nos explicará ¿qué significa estar realmente presentes? photoALEJANDRALOPEZ

También habrá lugar para una pausa desde otra perspectiva con Pilar Pose, quien guiará una experiencia de meditación de coherencia rápida. La propuesta busca ayudar a salir del piloto automático y recuperar, en pocos minutos, un estado de mayor presencia y conexión con uno mismo. Una invitación a detenerse, respirar y volver al eje en medio del ritmo del festival.

Pilar Pose vuelve al Bienestar Fest para guiar una experiencia de meditación de coherencia rápida Camila Godoy

Poner el cuerpo en pausa también puede empezar por los pies. Andrea Biaiñ acercará al festival una experiencia de reflexología, una práctica basada en la estimulación de puntos específicos de los pies mediante presión y masaje. Un momento pensado para aflojar tensiones, relajarse y descubrir una forma diferente de conectar con el propio cuerpo.

El bienestar a su vez llegará al territorio de la imagen personal de la mano de Danisa Bevcic, asesora de imagen, quien propondrá una charla sobre la relación entre lo que usamos y cómo nos sentimos. A partir de herramientas como la colorimetría y la elección consciente de las prendas, invitará a pensar la vestimenta no solo como una cuestión estética, sino también como una herramienta para expresar quiénes somos y construir una imagen que nos haga sentir bien.

La estilista Danisa Bevcic dará tips sobre colorimetría Hernan Zenteno - La Nacion

La relación con el dinero también será parte de la conversación sobre bienestar. Ezequiel Starobinsky estará al frente de una charla sobre cómo construir una relación más consciente y fluida con las finanzas personales, revisar creencias y hábitos alrededor del dinero y explorar nuevas maneras de vincularse con la abundancia. Una propuesta que suma el bienestar financiero a una mirada integral sobre la calidad de vida.

Ezequiel Starobinsky dará una charla sobre energía y dinero Gentileza: Ezequiel Starobinsky

La respiración y el corazón también tendrán su propio espacio de la mano de Giselle Ochoa, quien invitará a experimentar la técnica HeartMath a través de una práctica de respiración y meditación guiada por la frecuencia y el sonido del propio corazón. La propuesta busca poner la atención en el ritmo cardíaco y utilizar la respiración consciente como una herramienta para generar un estado de mayor calma y conexión con el cuerpo. Una experiencia para detenerse, escuchar hacia adentro y descubrir otra forma de regular el ritmo cotidiano.

La propuesta se completa con una amplia variedad de actividades pensadas para explorar el bienestar desde múltiples dimensiones Camila Godoy

Dentro de las propuestas que buscan acercar nuevas herramientas al cuidado integral, Nacha Serra estará al frente de una charla sobre hongos adaptógenos, una tendencia que en los últimos años ganó cada vez más lugar en el universo del bienestar. La especialista explicará qué son estos organismos, cómo se incorporaron a distintas prácticas de salud y por qué despertaron interés por su posible vínculo con el manejo del estrés, el cansancio y el equilibrio del organismo. Una oportunidad para conocer mejor una práctica que combina saberes tradicionales con nuevas búsquedas en torno a la alimentación y el bienestar.

El Escenario Principal también se convertirá en un espacio para experimentar el poder del sonido de la mano de Sol Wais, quien propondrá una experiencia de sound healing masiva e interactiva. La propuesta invitará a todo el público a participar de un viaje sonoro en el que las vibraciones, la música y la respiración se combinan para generar un momento de conexión colectiva. Una experiencia pensada para que cientos de personas puedan detenerse, escuchar y reconectar con el cuerpo al mismo tiempo.

La grilla se completa con una amplia variedad de actividades pensadas para explorar el bienestar desde múltiples dimensiones. Habrá talleres de reiki, zumba, astrología aplicada al bienestar y espacios dedicados a los vínculos y a la salud emocional.

No se trata solamente de incorporar nuevas disciplinas, sino de ofrecer un espacio donde descubrir prácticas que muchas veces permanecen fuera de los circuitos tradicionales y que encuentran cada vez más respaldo en investigaciones vinculadas al manejo del estrés, la regulación emocional y la conciencia corporal.

Una nueva isla para bajar el volumen

Entre las principales novedades de esta edición aparece la Isla Sound Healing, un espacio completamente nuevo pensado para quienes buscan regalarse un momento de pausa.

Lejos del ritmo acelerado de la vida cotidiana, esta isla estará dedicada a experiencias de inmersión sonora en las que gongs, cuencos, instrumentos ancestrales y distintas frecuencias crearán paisajes acústicos diseñados para favorecer la relajación profunda.

La programación de la isla reunirá además a distintos referentes y propuestas vinculadas al sonido, el movimiento y la conexión. Anabella Museri será parte de este nuevo espacio, al igual que Bannsu, que llevará una experiencia de afrodance para explorar el movimiento a través del ritmo y la música. También estarán Gea y Sabina, con una propuesta de healing con mantras, y Clara Peper, musicoterapeuta especializada en percusión, que llevará una experiencia para explorar el bienestar y la conexión a través del ritmo y el sonido.

El sound healing tendrá su propia isla en el Bienestar Fest Microgen - Shutterstock

Aunque durante siglos estas prácticas formaron parte de distintas tradiciones orientales, hoy también despiertan el interés de la investigación científica por su potencial para disminuir el estrés, favorecer estados de calma y facilitar procesos de descanso y recuperación.

La incorporación de este nuevo espacio amplía el mapa del festival y se suma al Escenario Principal, pensado para moverse y activar la energía; el Espacio Inspiración, dedicado a las grandes conversaciones sobre salud y bienestar; la Zona Chill, pensada para conectar con el cuerpo, la mente y el espíritu; y la Isla Zen, donde convivirán disciplinas de bajo impacto y prácticas contemplativas. La propuesta se completa con la Isla Activa SportClub, un espacio dedicado al movimiento y la actividad física, con distintas clases para entrenar, activarse y disfrutar del ejercicio al aire libre.

La Zona Chill, un espacio pensado para conectar con el cuerpo, la mente y el espíritu IGNACIO ARNEDO

Otra novedad para este año es el espacio especialmente pensado para los más chicos: Bienestar Fest Kids, con actividades diseñadas para que los niños puedan explorar el bienestar a través del juego, el movimiento y la creatividad.

El ecosistema de Bienestar Fest se completa con propuestas especialmente pensadas por las marcas que acompañan esta edición. OSDE tendrá dos actividades en el Escenario Principal y un stand propio; Banco Provincia ofrecerá charlas en su espacio; PAE llevará su experiencia RelajARTE a la Zona Chill y Mi Casita Viva al espacio Kids; y Zurich presentará una charla de Maravilla Martínez en el Espacio Inspiración. La Isla Sound Healing contará con actividades de Palmolive, mientras que Genser y Oliovita estarán presentes con degustaciones. El recorrido se completa con la Estación Saludable del GCBA y el stand de Renault, donde se exhibirán dos de sus vehículos.

Los espectáculos de cierre

Después de convertirse en uno de los momentos más memorables de la primera edición, los shows de cierre volverán a ser una de las grandes apuestas del festival.

El sábado contará con una experiencia inmersiva de la mano del grupo musical Gonga, quienes fusionan instrumentos como gongs, tambores, didgeridoo y handpans con la energía de la música electrónica, ritmos de oriente, canto y afrobeats, todo esto en una propuesta que combina ceremonia, danza y arte sonoro.

El grupo musical Gonga en acción Gentileza Gonga

Además, Gonga también llegará a la Isla Sound Healing con una sesión de Gonga Vibes, mientras que Pablo Crespo, integrante del grupo, ofrecerá un taller de handpan para acercar a los participantes a las posibilidades sonoras de este instrumento.

El domingo el broche final llegará de la mano de Dafne Schilling, que volverá a convertir el movimiento en una celebración compartida a través de su método Intención en Movimiento: una invitación a bailar, respirar, jugar y conectar con el cuerpo desde la libertad.

Más que un festival, Bienestar Fest vuelve a proponerse como un gran laboratorio de experiencias. Un lugar donde conviven la ciencia y las disciplinas ancestrales, la prevención y el juego, el movimiento y la pausa.

Durante dos días, el Hipódromo Palermo volverá a convertirse en ese espacio en medio de la ciudad donde se baja el volumen y miles de personas se permiten algo que suele quedar relegado en la rutina: dedicarse tiempo para estar bien.