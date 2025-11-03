Éxito total: Bienestar Fest convocó a 8000 personas en un fin de semana único

Mariana llegó apenas abrieron las puertas el sábado, se quedó hasta el show de Zoe Gotusso y el domingo segundo día del Bienestar Fest, ya estaba otra vez a las 12 del mediodía ingresando al Hipódromo de Palermo.

Conectar y animarse, el lema de las experiencias Ignacio Arnedo

“Este festival es justo lo que estaba esperando”, dijo. “Vine porque vi el movil del programa de Robertito y pensé, ¿por qué no? Me tomé el colectivo y me acerqué. No lo puedo creer, la cantidad de cosas para descubrir”, contó Matilde de Caballito, mientras esperaba por el show de Naty Franz.

La gente se entusiasmaba con la propuesta de los speakers y participaba de las actividades Fabián Marelli

Como ella, 8000 personas pasaron este fin de semana por el Hipódromo de Palermo para vivir un fin de semana distinto e inédito: practicar yoga con los referentes más importantes, respirar y meditar, aprender recetas para alimentarse mejor, conectarse con uno mismo y, por supuesto, también bailar, mover el cuerpo y disfrutar de la música.

El baile y soltar, la propuesta de una de las actividades Fabián Marelli

El éxito del primer Bienestar Fest seguramente tenga muchas razones. Pero una es ineludible: la necesidad de la gente por el autocuidado, la preocupación por el estar y sentirse bien y la exploración de las múltiples disciplinas que apuntan justamente a conocerse y conectarse con lo mejor que tenemos, está creciendo mucho.

Las clases de gimnasia que se dieron desde el escenario principal invitaban a la acción Fabián Marelli

Organizado por LA NACION junto a OSDE, el Bienestar Fest contó con más de 50 actividades distribuidas en diferentes espacios, entre las que hubo clases, charlas, sesiones y shows musicales, además de un mercado “boutique” con productos que reflejaron el espíritu del evento y un patio gastronómico.

Yami Safdie cerró el Bienestar Fest. Fabián Marelli

Micaela Pichniy, conocida en redes como @Yoguilover, fue quien se puso al hombro la responsabilidad de iniciar la jornada el domingo en el escenario principal Flux.

A través del yoga enseñó a calmar la mente y conectar con el momento mediante asanas. Y allí estaban Gabriela y Max para “trabajar cuerpo y espíritu”, en palabras de ella. “Aunque no tengo mucha experiencia con el yoga, sí con lo espiritual. Creo que eso me permite evolucionar internamente. Acá encontré muchas actividades que se encargan de uno, de la introspección, del interior, de la paz”, señaló él.

Micaela Pichniy, conocida como Yoguilover, fue la encargada de abrir la jornada. Fabián Marelli

Luego, Maxi Santos y Daniela Nobrego invitaron al público a moverse un poco con Rexona y Diego Real dio una sesión de stretching con ejercicios suaves y controlados para mejorar la flexibilidad, liberar tensiones musculares y favorecer la postura corporal.

A media tarde, siempre en el escenario más grande del Bienestar Fest, Néstor Martínez dio una clase de Yogaflow: secuencias fluidas de posturas enlazadas con la respiración.

Los seguidores de Micaela Pichniy (Yoguilover) llegaron temprano a Palermo Fabián Marelli

Y Brenda Cohen, con sus “5 ritmos” mostró el poder del movimiento a través de distintas fases rítmicas que conectan cuerpo, mente y emociones. El movimiento del cuerpo triunfa en la danza”, reconoció la referente cuando bajó del escenario.

Cohen invitó a la gente a soltarse desde el baile Fabián Marelli

Ya sobre el final del día, y del festival, Naty Franz guio al público con movimiento libres, tapping y ejercicios para elevar la energía. La pionera del tapping lookeada para la ocasión se subió al escenario con cuatro bailarinas. Su puesta invitó a una experiencia viva donde el público no solo observó: vibró, se emocionó y hasta aprendió nociones generales del tapping.

La gente durante la experiencia de Naty Franz Fabián Marelli

Una experiencia donde cada persona pudo liberar tensiones, transformar pensamientos limitantes y elevar su vibración de una forma descontracturada y alegre.

Naty Franz, de la meditación a la energía. Fabián Marelli

Del movimiento a la meditación

Así como los cuerpos en movimiento liberan energía, se oxigenan y dejan una sensación de plenitud placentera, la mente también juega su papel en el “estar bien”. Y, por ello, la propuesta del espacio de Inspiración exploró otras aristas. Con gradas, puffs y sillas, cada media hora se iniciaban charlas y experiencias que convocaban a la autoreflexión.

Cerrar los ojos y mirar para adentro, la propuesta del Bienestar Fest Fabián Marelli

Arrancó el domingo Julieta Rubinstein armó una sesión de “respiración consciente” con el método Wim Hof, una herramienta de liberación emocional que oxigena el cuerpo, calma la mente y expande la capacidad pulmonar.

Nadie quería salir del estado que invitó la experiencia de Juli Rubinstein Fabián Marelli

“Si se preguntan cuáles son las expectativas, les digo: ninguna. Si pasa algo, buenísimo. Y si no, no pasa nada. Seamos más científicos qué abogados de nuestra vida”, comentó Julieta antes de comenzar con los ejercicios.

La sesión de respiración de Juli Rubinstein Fabián Marelli

A Julieta la sucedió la cocinera Chantal Abad, quien compartió su mirada sobre cómo la gastronomía es también un camino hacia el equilibrio y el disfrute. La cocinera invitó a reconectar con el acto de alimentarse desde la presencia y la sensibilidad. Mediante ejercicios sensoriales y reflexiones enseñó al público a pasar del automatismo al disfrute.

Showcooking con Chantal Abad: sentirse bien también es saber alimentarse. Fabián Marelli

Y luego, Belén Ortega se valió de cuencos, gongs y campanas para generar un profundo estado de relajación, un “baño sonoro” como lo definió. El soundhealing es una de las disciplinas que más adeptos está sumando. Y muchos, que nunca la habían practicado, salieron más que satisfechos. “Fue una experiencia muy relajante, armoniosa, un momento de quietud muy interesante. Sentí que me dejé llevar por los sonidos”, dijo Victoria al término de la terapia. “La emoción invadió mi cuerpo, tuve ganas de llorar”, reconoció Juan, quien estaba en el puff de al lado de Victoria.

Sonidos ancestrales con Belén Ortega. Fabián Marelli

Las actividades de este espacio se completaron con un taller de bienestar laboral a cargo de Myriam Álvarez Iturre, directora de Movistar, que estuvo charlando con la periodista de LA NACION Carla Quiroga. La propuesta fue sacarse el speach corporativo y hablar desde el corazón. Álvarez Iturre invitó a ser “inteligentes en todas las aristas de su vida”, el consejo de su papá cuando era chica. Habló de armonía entre la vida laboral y la personal. Dió tips para sobrellevar jefes tóxicos y empoderó a la gente a vivir mejor

Carla Quiroga y Myriam Álvarez Iturre directora de Movistar en el taller "Bienestar laboral: del equilibrio a la armonía". Fabián Marelli

El Dr. Facundo Pereyra habló sobre “Cómo alimentar la microbiota y transformar tu salud”. El especialista bajó del avión y sin escalas vino al Hipódromo para compartir sus conocimientos. “Antes de pensar en “la alimentación ideal”, es clave reparar la salud digestiva“, enfatizó.

Para eso, Facundo Pereyra propuso un enfoque en dos etapas: primero, realizar un reseteo intestinal, que permite calmar la inflamación, restaurar la mucosa y reorganizar la microbiota; y recién después, avanzar hacia una alimentación diseñada para nutrirla.

Pereyra en plena charla en el espacio inspiración Fabián Marelli

Fer Niizawa, autos de Ikigai, uno de los diez libros más vendidos en el año propuso reflexiones y ejercicios para alinear el bienestar personal con los objetivos vitales y profesionales.

Fer Niizawa "enamoró" a la audiencia con su carisma Fabián Marelli

El conferencista internacional profundizó sobre la filosofía japonesa que sugiere que cada persona tiene un propósito vital que no solo la motiva y la hace feliz, sino que también contribuye positivamente a las personas que la rodean. Descubrir este propósito, para los japoneses, implica un viaje continuo de introspección y crecimiento personal que enriquece y mejora la calidad de vida. Durante su experiencia, habló, se divirtió y hasta hizo levantar a la gente de las sillas.

La gente seguía con atención la propuesta de Fer Niizawa Fabián Marelli

Y el cierre estuvo a cargo del el Dr. Daniel López Rosetti con “Recetas para vivir mejor y más tiempo”.

La carpa desbordaba en la charla de Daniel López Rosetti Fabián Marelli

Zona Chill

En un ambiente más recogido e íntimo, con pufs y colchonetas en el suelo, la Zona Chill también tuvo una agenda cargada, siempre con DJ Jaroc musicalizando cada momento. Por ejemplo, el de María Roca, doctora en psicología y coordinadora científica de la Fundación INECO, que dio consejos para ganarle a la famosa “resistencia al cambio”.

DJ. Jaroc (José Arocena) fue el encargado de musicalizar el espacio chill, uno de los más concurridos en el Bienestar Fest Fabián Marelli

Todos sabemos que hay determinadas cosas que nos hacen bien, y otras que nos hacen mal. Todos sabemos que el ejercicio físico es fundamental para nuestra salud y que fumar o beber en exceso son hábitos que deberíamos evitar. “Sin embargo, cuando se trata de conductas humanas, saber no es poder. Saber no alcanza. Aun teniendo claro lo que nos conviene, no resulta fácil incorporar hábitos saludables ni desterrar aquellos que sabemos que nos perjudican", reflexionó Roca.

María Roca habló sobre cómo ganarle a la resistencia al cambio manejo de estrés Fabián Marelli

Carolina Winograd dió la clase de yoga facial: enseñó ejercicios y automasajes para tonificar los músculos del rostro, mejorar la circulación y relajar las tensiones faciales.

Carolina Winograd haciendo ejercicios y automasajes para tonificar los músculos faciales. Fabián Marelli

Autora del libro Vivir sin fecha de vencimiento(Editorial Planeta), Winograd hizo una experiencia que comienzó con respiración y contacto con el rostro y activó zonas clave del sistema linfático.

La gente se automasajeo la cara Fabián Marelli

Y Nico Iglesias, autor del libro Meditación en zapatillas, dio una charla para quienes quieren aprender a meditar. El referente reflexionó sobre que pocas veces he escuchado a alguien decir que medita o que quiere aprender a meditar como un método para aprender a re-vincularse con el dolor, las frustraciones, el malestar o la incomodidad que hay en su vida.

La gente se entregó a la propuesta de Nico Iglesias Fabián Marelli

Lo irónico del asunto es que cuando nos sentamos a meditar —tengamos o no experiencia—, antes o después ocurre siempre lo mismo: aparecen «tsunamis de pensamientos» que nos atormentan, o nos invade una terrible sensación de aburrimiento, o sentimos incomodidad física y dolor muscular en el cuerpo, o bien todo esto junto y al mismo tiempo. Es decir,sentarnos a meditar nos plantea siempre algún tipo de incomodidad.

Por último, la Zona Chill vio a Daniel Fersztand -experto en respiración y gestión del estrés, autor del libro “Respiración e Inteligenci a Emocional” y director de la Escuela Método DeROSE Núñez- hacer una sesión de respiración inteligente para gestionar las emociones. Para abordar la temática, Fersztand empezó comparando la respiración con las emociones, que aparecen sin aviso previo y en muchos sentidos nos controlan, y con la presión sanguínea y el ritmo cardíaco, que fluctúan más allá de nuestro deseo. “La respiración, en cambio, aunque ocurre involuntariamente, puede controlarse.Es este terreno es en el que nos tenemos que meter: en el de la respiración consciente y voluntaria”. También dió una clase del entrenamiento más ancestral en la isla Zen.

Sesión de respiración inteligente para gestionar las emociones con Daniel Fersztand en el Bienestar Fest. Fabián Marelli

Agustín Carmuega dio una nueva muestra del Animal Flow, movimientos inspirados en los animales que combinan fuerza, movilidad y coordinación. “Liberá el animal que llevás dentro”, invitó a quienes se animaban.

Agustín Carmuega sorprendió a los asistentes Fabián Marelli

El profesor aseguró que es una forma divertida de entrenar. Se trabaja y desarrolla la fuerza, la flexibilidad, la movilidad, la coordinación, el equilibrio, la potencia, la propiocepción, la estabilidad y el control del propio cuerpo en el movimiento fluido.

Se corrieron los puffs y la gente activó en el espacio Chill Fabián Marelli

A través de posturas y movimientos ampliamente combinables entre sí pueden crearse infinitas coreografías para ejecutarse como si fueran bailes.

Por la Isla Zen, en la zona más apartada del Bienestar Fest, pasaron Luciano Casalla con su clase de Chi kung. También llamado qi gong, este ejercicio similar al taichí se compone de un conjunto de ejercicios físicos y respiratorios para mantener la salud. De origen milenario, se lo considera como medicina preventiva y lo ideal es practicarlo cuando se está sano para evitar malestares futuros.

“No es un arte marcial, es una gimnasia terapéutica oriental que, a diferencia del taichí, no contempla la existencia de un oponente imaginario en cada movimiento”, explicó Casalla, antes de arrancar la clase.

Luciano Casalla en su clase en un lugar paradisiaco rodeado de agua en el Hipódromo Fabián Marelli

Luego vino María Victoria Salguero con su charla sobre “Cómo empezar un camino de bienestar y sostenerlo”. Compartió el camino de descubrimiento que la llevó a crear elShamanic & Healing Program, un proyecto nacido en México que propone abordar la salud y el bienestar desde múltiples perspectivas.

Vicky Salguero en la isla Zen Camila Godoy

Sobre el final de la tarde Pilar Pose y Uriel Santos con su sesión de “Pausa consciente y limpieza con sahumos”, bajó las revoluciones a quienes se animaron a la experincia. La pausa consciente fue una práctica breve e intencional de mindfulness (atención plena) que consistió en detener deliberadamente lo que se está haciendo para reconectar con uno mismo y el momento presente. Funcionó como un botón de reinicio mental y emocional que permite salir del piloto automático, reducir el estrés y recuperar la claridad antes de continuar con las tareas del día.

Y hubo más: los espacios de MEGATLON, el paseo comercial, los foodtrucks y el stand “astral” de Ohlalá! con tarotistas y astrólogas que te hacian la carta astral.

Las islas de Megatlón no pasaron desapercibidas: convocaron a quienes buscaban poner el cuerpo en acción y desafiar sus propios límites. Hubo clases para todos los gustos: pilates, taichí, entrenamiento funcional y circuitos aeróbicos con entrenadores que, además de dar instrucciones para ejercitar, se acercan a los alumnos para hacerles correcciones. El espíritu fue el mismo que caracteriza a la marca: movimiento consciente, técnica y disfrute.

Con la caída del sol, y el público en calma, relajado y “bien conectado” hubo música a cargo de Yami Safdie. Pero, sobre todo, gente feliz que ya prometió volver el próximo año.

Yami en escena durante la caída del sol Fabián Marelli

Lo que pasó el sábado

El sábado fueron más de 3000 personas las que se acercaron al Hipódromo de Palermo para vivir la primera edición del festival.

Un festival no apto para quien no busca divertirse Ignacio Arnedo

Vestidos con ropa cómoda −en su mayoría deportiva−, los fanáticos del mundo wellness aguardaban la apertura de puertas del evento con sus mats en mano, gorros, anteojos de sol y botellas de agua. “Venimos porque elegimos el bienestar como una opción de vida”, aseguró Claudia Sturtz, de 55 años, al ser consultada sobre qué la motivó a asistir. “Vengo desde temprano, pero la charla que más ansío escuchar es la del Dr. Conrado Estol; y, si mi amiga me acompaña, animarme a tomar una clase de taichí”, añadió.

Conrado Estol junto a Dolores Pasman, editora jefe de LNBienestar Camila Godoy

Su acompañante, Susana, con la que comparten el fanatismo por el bienestar, señaló: “La oferta de actividades es increíble, si bien no me quiero perder el taller de crianza de Maritchu Seitún, voy a aprovechar este día para sumarme en clases de entrenamiento que nunca antes probé”, destacó.

Bienestar Fest por LA NACION

Lo que ambas dijeron es lo que reflejan los cientos de entusiastas que ingresaban al icónico predio de Palermo en el que los esperarían seis espacios diferentes con actividades, speakers e instructores de todo tipo. Daniel Tangona, Dafne Schilling y Zoe Gotusso eran tan solo algunos de los nombres que más replicaban en sus conversaciones.

La gente asistió con ropa cómoda Camila Godoy

La consigna fue bien clara: 'soltá, sentí, animate’. Había seis espacios con actividades: el Escenario Principal Flux, la Isla Zen, la Zona Chill y el Espacio Inspiración. Además de las islas de Megatlon.

Quienes fueron pudieron disfrutar de un sábado único: se movieron, relajaron y hasta compraron. El festival que propone una agenda con 6 espacios con actividades en simultaneo tiene opciones para todos los gustos: yoga, taichí, meditación, soundhealing y charlas sobre neurociencia y nutrición, entre otras propuestas.

Miles de personas llegaron temprano y le pusieron toda la onda al Bienestar Fest. Ignacio Arnedo

A partir del mediodía del sábado, gente de todas las edades empezó a llegar a Libertador y Dorrego. Quienes no habían sacado entradas tuvieron que hacer una fila de más de una cuadra para poder acceder.

Eso sí: la gran mayoría llegó con su lona o mat. Gonzalo y Florencia, de Lomas de Zamora, aprovecharon el día entero para estar al aire libre. “En nuestra vida cotidiana hoy estamos haciendo cross-fit y anteriormente hice pilates. Vinimos porque nos gusta esto de relajarse y estar en contacto con la naturaleza”, señalaba Florencia.

El cronograma, tan amplio y variado, permitió crear una “agenda propia”. El sábado la gente pasaba de un escenario al otro; del paseo de compras hacia el patio gastronómico; y de las islas de entrenamiento by Megatlón hacia la Isla Zen en la que disfrutaban de actividades más tranquilas como meditaciones, clases de taichi y charlas sobre el manejo de las emociones.

Sin embargo, los asistentes más que recorrer, preferían hacer paradas y fijarse la grilla de actividades de los diferentes espacios en sus teléfonos y, tras decidirse, bloqueaban pantallas y marchaban hacia una nueva aventura.

Con actividades cada hora, y un cierre musical a cargo de Zoe Gotusso, en el escenario principal Flux se logró crear un clima que invitó al reseteo.

Zoe Gotusso cerró la primera jornada del Bienestar Fest Camila Godoy

La actividad comenzó a las 12hs con muchísimo movimiento. Clases del coach Daniel Tangona, Animal Flow con Agustín Carmuega y Ecstatic Dance con Sofi Lofi.

El coach Daniel Tangona dio el puntapie inicial en el escenario principal Flux. Camila Godoy

La puesta en escena de los tres referentes lograron “romper el hielo”. ¿El objetivo? Activarse. Así se pudo ver cómo la gente se movía simulando el movimiento de los animales y soltaba energía sintiendo la música. “La salud es el nuevo lujo”, insistía Tangona desde el escenario.

La DJ Sofi Lofi cautivó con su propuesta de ecstatic dance Camila Godoy

Andrea se preocupa por mantener una alimentación saludable y de practicar todo aquello que hace bien. “Vine porque me llamó la atención el nombre. El bienestar es algo que hoy en día está en segundo o tercer plano. La sociedad hoy tiene otras prioridades. Por eso creo que esta iniciativa es muy buena”, afirmaba mientras miraba la agenda de los diferentes espacios.

Agus Carmuega enseñó ejercicios de Animal Flow Camila Godoy

La diversión también parte de la propuesta: reirnos de nosotros mismos Ignacio Arnedo

La experiencia de Marcos Apud fue un viaje de autoconocimiento. “La gente puede descubrir cómo su mente puede ser su mayor aliada o su principal saboteadora, y cómo reprogramar esos circuitos con herramientas que podés aplicar todos los días, sin depender de dispositivos ni laboratorios. Solo con tu cuerpo, tu respiración y tu conciencia”, relataba el biohacker que conmocionó al público con su propuesta.

Marcos Apud y un viaje de autoconocimiento para descubrir cómo la mente puede ser la mejor aliada. Camila Godoy

Luego, el Rufián convocado por Rexona contagió a los fans con sesiones de movimiento, en tanto Dafne Schilling, creadora de Intención en Movimiento, arengó a una multitud desde el escenario principal combinando el baile, el juego, el yoga y la respiración.

El Rufian activó con su magia Camila Godoy

Dafne Schilling en plena acción Camila Godoy

“Estoy acostumbrado a entrenar, pero nunca hice algo así. Sentí músculos que no sabía que tenía”, declaró casi sin aire Tomás, 31 años, asesor de ventas, que fue con su pareja y que acababa de terminar la práctica de ‘Intención en Movimiento’ que lideró Dafne Schilling.

Dafne Schilling arengó fuerte Camila Godoy

Calzas, gorros y zapatillas de todos los colores daban cuenta de que nadie asistió con motivo de ‘ir a pasear’ sino para marcar un antes y un después en su calidad de vida.

Otros infaltables de la jornada fueron los helados de fruta, snacks con hummus para untar y los jugos naturales que parecían ya extensiones del cuerpo de lo demandados que eran en el patio de comidas. Muy cerca de la zona gastronómica el espacio Foodit, la plataforma de recetas de LA NACION invitaba a jugar y ganarse premios muy tentadores.

Un espacio para inspirarse

Se respira bienestar, fue el comentario en el que coincidían los asistentes. Fue el caso de Betina, que, en su primera experiencia en el mundo del autocuidado, encontró en la charla de Pinky Zuberbühler en el espacio de Inspiración lo que buscaba y no sabía. “Quiero entrar en este mundo de bajar la ansiedad. Me encantó lo de Pinky porque me hizo abstraerme de todo y me llegó cuando dijo que en realidad no es que somos ansiosos, sino que sentimos ansiedad y la podemos soltar”, contaba.

En el espacio Inspiración, Pinky Zuberbühler propuso una meditación para manejar la ansiedad. Camila Godoy

En esa misma carpa también hubo espacio para aprender a cocinar cuando la cocinera Karina Gao realizó un Showcooking.

Karina Gao cocinó ante más de 300 personas Camila Godoy

A los pocos minutos, Paula Echeverría, especializada en terapia transformacional rápida (TTR), “hipnotizó” a la gente para atraer abundancia.

Paula Echeverría "hipnotizó" a la audiencia Camila Godoy

Luego llegaron los fans de Nacho Monti, creador de la Terapia postural holística (TPH), el método que mejora la postura y alivia los dolores de espalda que siguen Manú Ginóbili y Pepe Sánchez, entre otros. “Hay que mover las fascias”, insistía en cada sutil movimiento. A los pocos minutos, Robertito Funes lo sorpendía con un móvil en vivo para La Nación Más.

Nacho Monti dio tips para mejorar la postura Camila Godoy

Los que buscaban conectar con el presente encontraron en Gaby Piccoli, autora de Del Autosabotaje al Autosalvataje - Manual de desbloqueo cuántico una práctica para lograrlo.

Gabi Piccoli mezclo una experiencia de charla con micro ejercicios Camila Godoy

Y Pablo Ferrero, el Dr. Sueño, dio tips para dormir bien y descansar. Y respondió una pregunta clave: ¿siesta si o no?

Dr. del Sueño habilitó a la gente a que llegue tarde a trabajar pero que descanse Camila Godoy

Sobre el cierre de las actividades en el espacio inspirador, Conrado Estol, uno de los neurólogos más reconocidos del país, referente en salud y bienestar, respondió preguntas del público sobre qué cambiar de la rutina para vivir mejor.

Sobre el final de la charla Conrado Estol tuvo fila de fans para sacarse fotos Camila Godoy

Chill para relajar

La Zona Chill fue el área elegida por quienes querían actividades más íntimas. Con musicalización de DJ Jaroc, y su fabulosa combinación de estilos como minimal, downtempo y progressive house, este espacio sorprendió con una actividad que invitaba a meditar y a conectar con el arte.

José Arocena más conocido como Jaroc concentrado durante "su momento" de conexión con la música Camila Godoy

Entre colores, pinturas y hojas, la facilitadora de bienestar Tere Prieto y la artista visual Romina Battaglini guiaron un espacio para pausar, cerrar los ojos y volver al eje.

La experiencia de PAE invitó a conectar a la meditación con el arte Camila Godoy

En la sesión de reflexología, los asistentes pudieron descubrir qué nos dicen los pies sobre cómo estamos. “El cuerpo está reflejado en los pies”, afirmaba Paula Regazzoni, reflexóloga holística que asegura que mediante técnicas de movilizaciones energéticas se logra el equilibrio perfecto del organismo.

En la sesión de Paula Regazzoni. los participantes trabajaron sobre sus pies Camila Godoy

Los sonidos también fueron protagonistas con la sesión de cuencos liderada por Laura Muller & Mariano Monzón. Una experiencia sonora y vibracional para entrar en estado de profunda relajación, equilibrar el sistema nervioso, calmar la mente y armonizar la energía.

Laura Muller y Mariano Monzón conectaron con el sentir a través de los sonidos Camila Godoy

Por otra parte, ningún padre quiso perderse los consejos sobre cómo trabajar nuestra autoestima y la de nuestros hijos de Maritchu Seitún, psicóloga especializada en orientación a padres, y Sofía Chas, su hija, licenciada en orientación familiar. Ambas son autoras del libro Me descubro a diario, donde hablan de la crianza, la pubertad y sus dificultades.

Maritchu Seitún y Sofía Chas respondieron preguntas de la gente sobre crianza Camila Godoy

Isla Zen

Un Bienestar Fest no sería tal si no tuviera un espacio zen. Por eso, el relax, la sanación y el autoconocimiento fueron los ejes de un sector más apartado, por el que pasaron el instructor de Chen Tai Ji Quan Federico Vila y la creadora del programa de transformación personal Shamanic & Healing Program Vicky Salguero.

El instructor de Chen Tai Ji Quan Federico Vila en plena sesión en la Isla Zen. Camila Godoy

Vicky Salguero inspiró a cómo sostener un camino de bienestar Camila Godoy

Pilar Pose y Uriel Santos, por su parte, también mostraron sus técnicas de especialistas en mindfulness, meditación y habilidades interpersonales ella, y sanación a través de la defumación y la limpieza energética él.

Pilar Pose y Uriel Santos invitaron a una pausa consciente con sahumos Camila Godoy

Desconectar para conectar, con diversión, profundidad y experiencias únicas. Quienes se animaron pudieron sentir la vibra de un festival único: el Bienestar Fest. Terminó la primera dición pero habrá revancha. Preparate para la segunda en 2026.

