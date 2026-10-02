Bienestar Fest: podrás descubrir las razones por las que no encontrás pareja, ¿qué te limita?

Autor del libro El amor no duele, el ego sí, Nicolás Reinoso es ingeniero agrónomo, con un MBA y programas en el MIT y Cornell. Vive en Estados Unidos, pero a fines de octubre vendrá al país para profundizar sobre vínculos.

Una experiencia inesperada en 2020 marcó un punto de inflexión en su vida y lo acercó al budismo Aníbal Greco - La Nación

El especialista afirma que el amor no tiene que doler y que con su libro lo que busca es . Con el libro lo que busco es despertar una forma de pensar y encarar vínculos de una forma diferente en un momento en que la gente se pregunta “¿qué está pasando con los vínculos?”

“El amor no duele: lo que duele es el ego”, una de las ideas centrales del libro de Reinoso Aníbal Greco - La Nación

“Muchas veces se descarta una relación antes de siquiera verse por un chat porque sentiste una red flag. Ahí te habla tu ego. Entonces, lo que yo invito es a vivir la experiencia, a evitar que todo ese ruido anule una experiencia buena que estás viviendo y disfrutarla porque, además, es un ejercicio muy bueno para uno. Hay que evitar ese ruido interno que te dice que hay más opciones porque pasan los años y seguimos solos. El ego es un mecanismo de defensa porque es el resultado de las salidas emocionales de la persona”, reflexiona el autor que participará del Bienestar Fest en el mano a mano que mantuvo con LA NACION.

"Lo que busco es despertar una forma de pensar y encarar vínculos de una forma diferente" Shutterstock

—¿Por qué creés que vivimos en un mundo tan desconectado?

—Hay dos temas, uno externo y otro, interno. El primero está relacionado con idealizar un amor romántico, pensar que hay príncipes y princesas que vienen con una historia color de rosas. El otro es la idealización que genera expectativas incentivadas, por ejemplo, por las redes, parejas perfectas... No hay que creer que el otro te viene a completar. La única o el único responsable de completarse es uno mismo.

—¿Las apps juegan en contra?

—En el libro lo explico bastante a esto. Por un lado tienen una parte muy positiva que es que se puede cruzar gente que de otra manera no se hubiera conocido, pero al mismo tiempo hay una sensación de que las opciones son infinitas, lo que muchas veces genera que se descarten vínculos por pequeñas cosas. La sensación es, total hay más. Ese es un círculo vicioso del que la persona le cuesta salir. Entonces si a eso le sumás toda tu historia, tus dolores, tus experiencias pasadas.

—Aburre lo simple...

—Hay un mecanismo químico que es el de la dopamina. Entonces, cuando vos estás con una persona conflictiva te sentís mejor porque cada tanto sabés que va a venir un shock de dopamina y eso te seduce mucho más. Y las personas se acostumbran a vivir en ese estado pero no es una cuestión de la naturaleza humana sino a lo que estamos acostumbrados en este mundo moderno al que hoy estamos expuestos.

—¿Qué es el encuentro real? ¿Cómo lo descubro?

—Si estás sentado con alguien disfrutando un café, una buena charla sin necesidad de solucionar nada en los primeros cinco minutos... eso es real. Vivilo, sentilo, repetí el encuentro. Hablá, escuchá. Si el otro es una persona madura emocionalmente conectará. El amor no lastima: es la solución de todo. No lo digo yo, lo dicen todos los sabios del mundo.

Las redes y las apps pueden multiplicar las opciones, pero también alimentar la sensación de que siempre hay alguien mejor esperando (Foto: Freepick)

—Pero en los desencuentros hay a veces un poco de dolor.

—Por supuesto, pero no es el dolor que viene del amor sino de las heridas de uno. No hay que tomarlo personal. Eso no es el amor, es el ego. Estamos condicionados por el pasado y, en ese instante, nos está modificando la forma de percibir ese momento.

—¿Qué opinás de la infidelidad?

—Si bien no hablo de esto en el libro, la infidelidad es un ejemplo más de cómo nuestra mente egotista, el ego, nos juega una pasada. Pero no obstante considero que es una cuestión de pareja antes que nada y no es de una sola persona por lo que son dos mentes egotistas descoordinadas que incitan a que suceda. Que suceda, no lo justifico, y hay que hacerse responsable de nuestros actos. No obstante, ahí entra el tema del amor universal, que es el amor por encima del amor de pareja… El desenlace de esta situación tiene que estar basado siempre en ese amor. Quien te dice, ese sea el próximo libro. Veremos.