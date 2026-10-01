Bienestar Fest: una experiencia que enseña a respirar mejor para rendir más

Respiramos todo el tiempo, pero pocas veces prestamos atención a cómo lo hacemos. La respiración ocurre de manera automática, aunque también podemos intervenir voluntariamente sobre ella.

Deportistas de alto nivel están incorporando técnicas de respiración y atención a sus entrenamientos para mejorar su capacidad de concentración, gestionar la presión y rendir al máximo en momentos clave.

La respiración es fundamental para el funcionamiento de nuestro organismo, tanto a nivel físico como mental. Por un lado, contribuye al aporte de oxígeno que necesitan nuestras células, un proceso esencial para el metabolismo y la producción de energía.

Aprender a respirar mejor permite optimizar esta función y acompañar de manera más eficiente los procesos que sostienen nuestro rendimiento físico.

Por otro lado, la actividad de los músculos respiratorios y las variaciones en el ritmo de la respiración intervienen sobre el sistema nervioso y sobre distintas funciones que ocurren de manera automática. Por eso, la respiración también puede utilizarse como una herramienta para trabajar sobre la atención y la concentración, y para regular los niveles de ansiedad y activación.

Descubrir cómo lograrlo es lo que propone Luciano Troentle quien guiará una práctica sobre Respiración Inteligente en la segunda edición del Bienestar Fest, el evento de bienestar más importante del país organizado por LA NACION y OSDE. Para acceder a más información sobre la agenda y dónde sacar las entradas hacé clic acá.

Troentle también es instructor de Yoga del método De Rose Gentileza

Troentle es licenciado en Recursos Humanos e instructor del DeRose Method y aplica estas herramientas tanto en el trabajo individual como en contextos profesionales junto a Daniel Fersztand, también instructor del DeRose Method desde 2001 y autor del libro Respiración Inteligente, publicado por Editorial Planeta en 2026. Su trabajo reúne técnicas respiratorias, corporales y de atención orientadas a desarrollar recursos físicos, emocionales y mentales.

La respiración puede adaptarse a distintos objetivos: aumentar la activación, recuperar calma o mejorar la concentración

Una herramienta disponible en todo momento

A través de distintas técnicas se trabaja sobre la regulación del estrés, el foco y la concentración, la vitalidad y la claridad mental. La idea es que estos recursos puedan estar disponibles cuando más los necesitamos, tanto en situaciones de la vida cotidiana como en ámbitos donde la calidad de respuesta resulta especialmente importante: el trabajo, el liderazgo, la toma de decisiones o el alto rendimiento deportivo.

Daniel Fersztand participó de uno de los summit de salud organizado por LA NACION Fabián Malavolta

La respiración puede entrenarse a través de diferentes ritmos y formas. Podemos trabajar sobre la duración de las distintas fases, la intensidad y la relación entre inspiración y exhalación. Algunas prácticas pueden favorecer un estado de mayor activación y dinamismo; otras pueden orientarse a disminuir el nivel de activación y recuperar estabilidad. Esta variedad permite contar con recursos diferentes según lo que cada situación requiera.

En momentos de presión, contar con herramientas para regular el estado interno y dirigir la atención puede ampliar el margen de maniobra antes de responder. Ese espacio puede ayudarnos a percibir mejor lo que está ocurriendo y elegir cómo actuar, en lugar de quedar sujetos únicamente a los automatismos habituales.

Una experiencia para probarlo en primera persona

El entrenamiento combina técnicas de respiración, trabajo corporal y ejercicios de atención. Durante la práctica, los participantes pueden experimentar cómo pequeñas modificaciones en la respiración y en la dirección de la atención pueden cambiar la manera en que perciben su propio estado interno.

La experiencia propone algo concreto: conocer el funcionamiento de la respiración, ampliar la capacidad pulmonar y llevarse ejercicios para entrenar en el día a día. Al tratarse de una función que está a nuestro alcance todo el tiempo, podemos entrenarla y aprender a utilizarla de manera consciente. Así, la respiración puede convertirse en una herramienta muy útil para trabajar sobre nuestro estado, incluso sobre aspectos a los que no podemos acceder de manera directa o voluntaria.