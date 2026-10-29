“Bienestar también es encontrarnos”: las siete dimensiones que la Ciudad propone para vivir mejor

Hoy está más claro que nunca que hablar de bienestar tiene que ver con reconocer que nuestra calidad de vida se construye a partir de múltiples dimensiones que a su vez aparecen conectadas: cómo nos sentimos, la manera en la que nos vinculamos, nuestra forma de habitar los espacios, cómo administramos nuestros recursos y qué lugar de nuestra vida cotidiana ocupa el disfrute.

El bienestar se entiende entonces como una experiencia integral y dinámica, que combina aspectos tanto individuales como colectivos y que puede fortalecerse a partir de oportunidades concretas para aprender, participar, encontrarse y cuidarse.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no aparece ajeno a esta agenda y organiza su propuesta en torno a siete ejes que se complementan y atraviesan la vida cotidiana: bienestar físico, bienestar mental y emocional, bienestar social, bienestar financiero, bienestar ambiental, bienestar cultural y espiritual y bienestar subjetivo (que abarca la dimensión más personal de cómo cada quien percibe su propia vida).

El caso es que no existe una única forma de estar bien. El bienestar se construye de manera diferente para cada persona, al tiempo que se potencia cuando existen espacios que favorecen el encuentro y la participación.

Uno de los talleres del CGCBA en el marco del Bienestar Fest. IGNACIO ARNEDO

Una Ciudad que genera oportunidades para cuidarse

Los espacios públicos –así hablemos de una plaza, una Estación Saludable, un taller, una huerta o una actividad comunitaria– son escenarios privilegiados para promover el bienestar a través del encuentro, el aprendizaje y la participación.

“Seguimos sumando más y mejores servicios en las plazas y parques para que todos los porteños puedan cuidar su salud física y emocional, disfrutar del aire libre y encontrarse”, marca en ese sentido el jefe de Gobierno Jorge Macri, a lo que agrega que la ciudad está fortaleciendo el sistema de salud con obras, equipamiento y nuevos centros de atención y de diagnóstico con prioridad para los vecinos.

Las Estaciones Saludables que funcionan en las distintas comunas son un ejemplo claro de esta estrategia: espacios de acceso libre donde los vecinos pueden encontrarse, participar de actividades y acceder a propuestas vinculadas con el cuidado de la salud. A estas iniciativas se suman talleres de huerta, conversatorios y encuentros culturales que buscan ocuparse de las distintas dimensiones de la vida cotidiana.

Los espacios públicos resultan escenarios privilegiados para promover el bienestar a través del encuentro, el aprendizaje y la participación. IGNACIO ARNEDO

¿Se puede construir bienestar en el mundo digital?

Las nuevas formas de comunicarnos, trabajar, aprender y acceder a servicios también plantean el desafío de llevar el bienestar al lugar donde las personas pasamos buena parte de nuestro tiempo: el entorno digital. ES Clic (de Bienestar Ciudadano) amplía el alcance de estas propuestas a través de una comunidad virtual de acceso libre con talleres, charlas, espacios de intercambio y propuestas vinculadas con la actividad física, la alimentación y el bienestar.

Lo presencial y lo digital se complementan: una actividad en una plaza, un taller en una Estación Saludable o una propuesta virtual pueden formar parte de un mismo ecosistema de bienestar que se adapta a diferentes necesidades y tiempos.

Del cuidado individual al bienestar colectivo

Tener herramientas para cuidar nuestra salud es importante, pero también contar con espacios donde compartir, conversar, aprender de otros y sentirnos comunidad. De ahí que las propuestas de bienestar apuntan también a fortalecer los vínculos y recuperar el valor del espacio público como lugar de encuentro. La Ciudad propone así escenarios donde las personas puedan disfrutar, realizar actividades al aire libre y volver a encontrarse con otros.

Compartir, conversar, aprender de otros y sentirnos comunidad: eso también es, según la mirada de la Ciudad, parte de una estrategia para el bienestar. IGNACIO ARNEDO

El valor del encuentro

La Ciudad entendió que uno de los desafíos pasa por construir una mirada del bienestar que no quede limitada a una actividad puntual, sino que pueda acompañar diferentes momentos de la vida y ofrecer herramientas concretas para afrontar los desafíos cotidianos.

Estar bien también puede ser salir a caminar, compartir una actividad, aprender algo nuevo, encontrarse con un vecino, cuidar una planta, organizar las finanzas, cocinar, disfrutar de un espacio verde o simplemente regalarse un momento para disfrutar de eventos al aire libre.

Por eso, y en el marco del Bienestar Fest, el área de Bienestar Ciudadano estuvo presente con un stand interactivo: la propuesta incluyó una ruleta con preguntas disparadoras, mini desafíos y juegos dinámicos enfocados en la promoción de hábitos saludables. Durante las dos jornadas se dictaron también talleres prácticos sobre alimentación saludable, nutrición, huerta, bienestar emocional y mental, y vínculos; diseñados para brindar herramientas aplicables a la vida cotidiana.

Seguí a @bienestarba en Instagram para estar al tanto de las propuestas que la Ciudad te acerca para estar bien.

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