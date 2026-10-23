Las encías, puerta de entrada a la salud general: por qué con el cepillado solo no alcanza

Parece increíble que el cuidado de la boca, una zona tan activa y tan conectada con el resto de nuestro cuerpo, quede resumido a unos minutos de cepillado que nos dan la inmediata sensación de “tarea cumplida”. Pero la impresión puede resultar engañosa, porque hay una parte de la boca que se queda afuera de ese cuidado básico: precisamente el espacio entre los dientes, donde se acumulan placa y restos de comida.

Por algo la salud oral es una cuestión clave dentro de la agenda sanitaria internacional. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades bucales afectan a casi 3.700 millones de personas, mientras que las enfermedades periodontales graves suman más de 1.000 millones de casos en todo el mundo. Además, una estimación del Global Burden of Disease ubicó a la periodontitis grave como la sexta condición de salud más prevalente, que afectaba en 2010 a unos 743 millones de personas.

¿Qué es la periodontitis? Una infección e inflamación grave de las encías, que sucede cuando la placa bacteriana no se elimina a tiempo y se acumula alrededor de los dientes. A diferencia de la gingivitis (que puede preceder a la periodontitis y es reversible) la periodontitis afecta los tejidos más profundos, así como también el hueso que sostiene las piezas dentales. Con el tiempo esa respuesta inflamatoria constante no solamente daña la estructura de la boca, sino que puede facilitar el pasaje de bacterias al torrente sanguíneo. De ahí que la salud de las encías no debería pensarse de una manera aislada del resto del organismo.

La salud de las encías es parte clave del bienestar general. De ahí que complementar el cepillado con una limpieza interdental ayuda a cuidar esos espacios que el cepillo no alcanza.

Encías y resto del cuerpo: una conexión que la ciencia sigue estudiando

La importancia de cuidar las encías no se termina en la meta de conservar los dientes. La investigación viene estudiando qué pasa cuando la inflamación periodontal se sostiene en el tiempo, y cómo esto se relaciona con otros procesos del organismo:

Inflamación periodontal y función cognitiva . Un estudio publicado en Frontiers in Aging Neuroscience, realizado por científicos de la Universidad de Tufts y colegas, sugirió una relación entre ciertas bacterias que proliferan en la enfermedad periodontal y algunos procesos asociados con el Alzheimer. Se trata de un campo de investigación en desarrollo, que en todo caso refuerza la importancia de prestar atención a la inflamación de las encías como parte del cuidado integral de la salud.

. Un estudio publicado en Frontiers in Aging Neuroscience, realizado por científicos de la Universidad de Tufts y colegas, sugirió una relación entre ciertas bacterias que proliferan en la enfermedad periodontal y algunos procesos asociados con el Alzheimer. Se trata de un campo de investigación en desarrollo, que en todo caso refuerza la importancia de prestar atención a la inflamación de las encías como parte del cuidado integral de la salud. Presión arterial: una asociación que merece atención . La relación también fue estudiada en el ámbito cardiovascular. Una investigación del University College London, publicada en 2021, observó que los adultos con periodontitis podían tener alrededor del doble de probabilidades de presentar valores elevados de presión arterial que quienes tenían las encías sanas. Aunque no prueba una relación de causa-efecto, el estudio suma evidencia sobre una posible conexión entre la inflamación periodontal, las bacterias presentes en la boca e indicadores de salud cardiovascular.

. La relación también fue estudiada en el ámbito cardiovascular. Una investigación del University College London, publicada en 2021, observó que los adultos con periodontitis podían tener alrededor del doble de probabilidades de presentar valores elevados de presión arterial que quienes tenían las encías sanas. Aunque no prueba una relación de causa-efecto, el estudio suma evidencia sobre una posible conexión entre la inflamación periodontal, las bacterias presentes en la boca e indicadores de salud cardiovascular. La relación con la diabetes, de “ida y vuelta” . Las personas con diabetes mal controlada pueden tener un mayor riesgo de desarrollar enfermedad de las encías, o de que esta se agrave. Al mismo tiempo, la inflamación periodontal puede dificultar el control de los niveles de glucosa. Por eso el cuidado de las encías forma parte del abordaje general de la salud en las personas con diabetes y requiere atención conjunta de profesionales de la salud y de la odontología.

. Las personas con diabetes mal controlada pueden tener un mayor riesgo de desarrollar enfermedad de las encías, o de que esta se agrave. Al mismo tiempo, la inflamación periodontal puede dificultar el control de los niveles de glucosa. Por eso el cuidado de las encías forma parte del abordaje general de la salud en las personas con diabetes y requiere atención conjunta de profesionales de la salud y de la odontología. Otras asociaciones en estudio. La literatura científica exploró también posibles vínculos entre la enfermedad periodontal y algunos tipos de cáncer, artritis reumatoide, depresión e incluso ciertas complicaciones del embarazo. Durante la gestación, por ejemplo, los cambios hormonales pueden aumentar la respuesta inflamatoria de las encías y favorecer la aparición de gingivitis. Estas asociaciones no significan que una condición provoque necesariamente la otra: en muchos casos también intervienen factores compartidos, como la edad, el tabaquismo, la alimentación, el sedentarismo y el acceso a la atención médica y odontológica.

Por qué limpiar entre los dientes hace más de lo que pensamos

El cepillado, como sabemos, resulta importantísimo. El problema es que solo cubre cerca del 60% de la superficie de los dientes, cuando la superficie interdental abarca alrededor del 40%. Pero hay todavía más datos que respaldan lo significativa que resulta la limpieza interdental: entre el 77 y 78% de las caries nacen en realidad entre los dientes, mientras que cerca del 60% de la halitosis se debe a la presencia de placa en zonas de difícil acceso.

De ahí que la Federación Europea de Periodoncia (EFP) viene recomendando enfáticamente el uso de cepillos interproximales. Cualquier rutina básica de limpieza dental debería constar de estos tres pasos: cepillado, uso de interdentales y enjuague.

Los flossers GUM facilitan la limpieza entre los dientes gracias a su formato práctico, cómodo e ideal para incorporar este paso a la rutina diaria.

Las diferentes alternativas de GUM funcionan para distintos tipos de personas y necesidades: así tengan entre los dientes espacios más amplios o ajustados; o usen brackets, implantes, coronas o puentes. Existen además opciones descartables y otras reutilizables, que van del clásico hilo a los productos que para las encías resultan más suaves:

Flossers . Estos cómodos hilos dentales cuentan con un mango ergonómico y una cinta sedosa (PTFE) de teflón que crea una experiencia de uso del hilo dental súper cómoda: se deslizan fácilmente entre los espacios interdentales estrechos sin romperse ni lastimar tampoco las encías. Están diseñados para facilitar el uso del hilo al pasarlo entre los dientes para eliminar la placa y restos de comida, a la vez que masajean suavemente las encías para un flujo sanguíneo saludable.

. Estos cómodos hilos dentales cuentan con un mango ergonómico y una cinta sedosa (PTFE) de teflón que crea una experiencia de uso del hilo dental súper cómoda: se deslizan fácilmente entre los espacios interdentales estrechos sin romperse ni lastimar tampoco las encías. Están diseñados para facilitar el uso del hilo al pasarlo entre los dientes para eliminar la placa y restos de comida, a la vez que masajean suavemente las encías para un flujo sanguíneo saludable. Soft-Picks™ Advanced . Son palillos interdentales de cerdas de goma flexibles que se deslizan fácilmente entre los dientes para eliminar suavemente la placa y los restos de comida mientras masajean las encías. ¿Qué los caracteriza? Su forma curvada y su mango alargado, que facilitan la limpieza entre los dientes posteriores y de difícil acceso. Por eso resultan ideales para ortodoncia, implantes y puentes. Una solución práctica para el agitado día a día: portátiles y con estuche para usar en cualquier momento.

. Son palillos interdentales de cerdas de goma flexibles que se deslizan fácilmente entre los dientes para eliminar suavemente la placa y los restos de comida mientras masajean las encías. ¿Qué los caracteriza? Su forma curvada y su mango alargado, que facilitan la limpieza entre los dientes posteriores y de difícil acceso. Por eso resultan ideales para ortodoncia, implantes y puentes. Una solución práctica para el agitado día a día: portátiles y con estuche para usar en cualquier momento. Proxabrush®. Se trata de un producto pensado para quienes necesitan limpiar espacios interdentales más amplios, o zonas de acceso complejo. Sus cerdas triangulares (disponibles en distintos tamaños) ayudan a remover la placa alrededor de brackets, coronas, puentes e implantes, además de los espacios entre los dientes. La clave es elegir el tamaño adecuado para cada espacio: el cepillo debe entrar con suavidad, sin necesidad de forzarlo.

Los Soft-Picks™ de GUM vienen con un estuche delgado y práctico para transportarlos adonde sea.

Con el cepillado solo no alcanza: cuidar la salud de las encías también implica ocuparse de lo que no siempre se ve. Completá tu higiene bucal con limpieza interdental GUM y elegí la opción que mejor va con vos.

Ante cualquier síntoma o condición de salud, consultá a tu odontólogo y a tu médico de cabecera.

Conocé más en el sitio oficia de GUM en este link.

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