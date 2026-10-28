En Bienestar Fest, Oliovita invitó a descubrir el sabor de la dieta mediterránea a través de sus nuevos productos

Hay cosas que se guardan para una ocasión especial: un buen aceite, la vajilla heredada, un lindo mantel, ese ingrediente que parece merecer un momento extraordinario. Pero muchas veces ese momento demora en llegar. A partir de esa idea, Oliovita construyó “Sabor para la Vita”, el concepto que llevó a Bienestar Fest con una invitación concreta: dejar de esperar para disfrutar aquello que hace más ricos los momentos cotidianos.

Para presentar su amplia línea de productos, la marca propuso una degustación basada en la cocina mediterránea. IGNACIO ARNEDO

Después de 27 años de trayectoria elaborando aceite de oliva virgen extra en sus fincas de San Juan y La Rioja, la marca amplía su universo con la misma experiencia y construye una propuesta vinculada con una forma de disfrutar la comida y la vida cotidiana. El festival fue una excelente oportunidad para compartir esa mirada y acercar al público algunos de los productos que forman parte de esta evolución.

Aunque la marca es reconocida por su aceite de oliva virgen extra, desde 2023 comenzó a ampliar su portfolio. Uno de los productos destacados, por supuesto, son las aceitunas. IGNACIO ARNEDO

Un nuevo concepto acompañado de nuevos productos

“Sabor para la Vita” resume una idea sencilla: que elegir lo mejor para cada día también es una forma de valorar los pequeños momentos cotidianos y celebrar la vida. La propuesta de Oliovita encuentra un punto de partida en la dieta mediterránea, no solo como una manera de combinar determinados alimentos, sino también como una forma de entender el momento de la comida: sin apuro, con ingredientes de calidad y, en lo posible, en compañía.

Con su campaña “Sabor para la Vita”, Oliovita sugiere una manera de disfrutar de los pequeños momentos. IGNACIO ARNEDO

El aceite de oliva virgen extra ocupa un lugar central en esa tradición y continúa siendo el corazón de Oliovita. Sin embargo, la marca sigue ampliando su universo. Desde 2023 incorporó a su portfolio: acetos balsámicos, aceitunas, salsas de tomate listas para usar, passata y pesto de pistacho, el más elogiado en la degustación.

Un producto destacado son las salsas listas y el más celebrado de la degustación: el pesto de albahaca, parmesano, ajo y pistacho. IGNACIO ARNEDO

Así, el objetivo es que Oliovita pueda estar presente en distintos momentos y espacios de la cocina, desde la alacena hasta la mesa, y que sus productos sean reconocidos como parte de una misma propuesta: una marca que apuesta por el sabor y por hacer del buen comer una experiencia cercana y de disfrute.

La presencia en Bienestar Fest permitió llevar esa idea a una experiencia concreta. Durante todo el fin de semana pasado, quienes se acercaron al stand de la marca pudieron degustar sus nuevos productos, y experimentar así aquello que sintetiza su campaña: que disfrutar de lo bueno no tiene por qué quedar para una ocasión especial.

Porque para la marca, hacer de cada comida una oportunidad para disfrutar también es una forma de vivir mejor.

Podés conocer los nuevos productos en el sitio web de Oliovita.

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