Brad Pitt: la impensada inversión del actor en un negocio del bienestar

“Sé que hay nuevos productos que la gente intenta lanzar casi todos los días, pero si no hubiera visto una diferencia real en mi piel, no me hubiese molestado en lanzarla”, reconocío Brad Pitt al ser cuestionado por la revista Vogue sobre su nuevo emprendimiento de productos para el cuidado de la piel.

Lo cierto es que el actor no es un principiante a la hora de invertir en nuevos negocios, desde hace décadas que fundó junto a su ex mujer, Angelina Jolie, la línea de espumantes Château Miraval Côtes de Provence Rose en Francia. Ahora, la estrella de Hollywood va por más y decidió apostar a la industria cosmética.

Brad Pitt es el creador de Le Domaine, una nueva línea de productos sin género esenciales para el cuidado de la piel que combina ciencia y naturaleza. “El emprendimiento se desarrolló en asociación con la familia Perrin, los renombrados viticultores de Château Beaucastel que también son socios de Pitt en su línea de espumantes”, precisó la revista y reveló que este negocio de belleza lo venían investigando desde hace más de 15 años.

Los productos de su marca poseen un componente denominado GSM10, “una molécula exclusiva en el sérum, la crema, la crema fluida y la emulsión limpiadora de Le Domaine que combina las potentes propiedades de las semillas de las uvas garnacha con las semillas y piel de uvas Syrah y Mourvedre y que sirve como un poderoso antídoto contra el estrés oxidativo. Puede descomponer el colágeno y contribuir a la miríada de signos físicos del envejecimiento”, reveló el medio británico.

La industria de la moda hace ya unos años que está lanzado nuevas colecciones de género neutro y los hombres ya no tienen vergüenza de usar maquillaje ni productos de cuidado facial. Estudios de mercado en los Estados Unidos esperan que la industria cosmética mueva unos 26000 millones de dólares. Nada mal para un mercado emergente.

Según Investigaciones el 15% de los hombres heterosexuales entre 18 y 65 años afirma que utiliza cosméticos y maquillaje, mientras que el 17% dice que se planteará utilizarlos en el futuro.

Para ser más específicos, existe una evidente brecha generacional: el 73% de los hombres mayores de 51 años afirmó que no se plantearía utilizar maquillaje, mientras que el 37% de los hombres de entre 18 y 34 años dijo que sí lo haría.

Los especialistas explican que este grupo demográfico de 18 a 34 años es la clave para entender por qué las empresas de cosméticos y las grandes marcas como Dior, L’Oreal, Chanel y Tom Ford entre otras, están lanzando productos de belleza para hombres para satisfacer las demandas de una generación con más influencia.

¿A qué se debe el aumento del interés de los hombres por el cuidado de la piel y el uso de maquillaje? Los expertos afirman que los influencers y las redes sociales, que permiten a los hombres expresarse con mayor libertad y frecuencia son los principales protagonistas. Incluso, hoy en día también se pueden ver tutoriales donde maquillarse ya no es sólo cosa de mujeres.

El resultado es visible en las redes sociales, por las millones de visualizaciones que tiene el hashtag #boysinmakeup, y #mensgrooming, en TikTok.

Es evidente que hoy hay mayor presión sobre los hombres para que se vean bien, se cuiden la piel y el cuerpo.

Hoy en día hay más presión sobre los hombres para que se vean bien, para que se cuiden, para que cuiden su piel y también su cuerpo shutterstock - Shutterstock

En Asia, por ejemplo, ya no es usual ver a los hombres maquillados. Artistas como Harry Styles o Jared Leto ya forman parte de esta tendencia a la que se acaba de sumar Brad Pitt.

El objetivo del maquillaje masculino es ocultar las imperfecciones para tener un aspecto saludable y mejorar la apariencia. Se usa por lo general para tapar ojeras, manchas en la piel o marcas de acné y está diseñado para ser invisible.

Es muy importante dar con el tono perfecto y por supuesto menos es más.