Kate Hudson y el antihigiénico hábito de Matthew McConaughey en el rodaje de Amor y tesoro: “Podía olfatearlo a un kilómetro de distancia”

Kate Hudson confirmó un rumor que viene circulando desde hace más de una década: que Matthew McConaughey, su compañero de elenco en Cómo perder a un hombre en 10 días (2003) y Amor y tesoro (2008) no usa desodorante y que su olor corporal es tan particular como fuerte.

La actriz se refirió al tema este miércoles, en el programa Watch What Happens Live, cuando el conductor Andy Cohen le leyó la pregunta enviada por un seguidor: “¿Era cierta esa vieja leyenda urbana de que lo obligaste a usar desodorante mientras filmaba Amor y tesoro?”. Lejos de evadir la consulta, Hudson disparó, sin pensarlo: “No, no es cierto. Él no usa desodorante y, por cierto, yo tampoco ”.

Matthew McConaughey y Kate Hudson construyeron una amistad fuera de la pantalla Eric Charbonneau - Getty Images North America

Sin embargo, a pesar de su intento que quitarle peso a la situación incluyéndose a sí misma, con el correr de la charla terminó confesando: “ Podía olerlo a un kilómetro de distancia. Y, por cierto, durante la filmación nos tocó estar muy cerca ”.

El rumor, por cierto, comenzó luego de que McConaughey contara en una entrevista publicada por Playboy un extraño pedido de Hudson. “ Ella siempre traía una piedra de sal, que es un desodorante natural, y me decía: ‘¿Te podrías poner esto, por favor?’ Pero nunca lo usé. Ni colonia, ni desodorante ”, reveló.

Y agregó: “Todas las mujeres de mi vida, incluida mi madre, me han dicho: ‘Tu olor natural huele primero a hombre, y segundo, a vos’”. En otra entrevista publicada por People en 2005, también se refirió al tema, y contó que hacía 20 años que no usaba desodorante porque “ un hombre debe oler como un hombre ”. De todos modos, aclaró que se ducha varias veces y se cepilla los dientes cinco veces al día.

Cameron Díaz también reveló que no usa antitranspirante

En rigor, McConaughey no es la única estrella de Hollywood que se declaró en guerra con el desodorante. Cameron Díaz le confesó a E! News: ‘ El antitranspirante es realmente malo para nuestro cuerpo ”. Y recomendó: “No lo uses y simplemente cortate el vello de las axilas para que no retenga el olor. Olés mal porque usas antitranspirante; eso mantiene todo el mal olor dentro”.

Bradley Cooper, en tanto, afirmó que el cuerpo “se limpia solo”, y le dijo a Esquire: “En realidad, ya no uso desodorante. Me ducho mucho, así que tal vez eso ayude. Por la mañana y por la noche. Y después de hacer ejercicio, me ducho. Así que quizás tres veces al día”.

Julia Roberts y Brad Pitt, dos estrellas que prefieren no usar desodorante

Otra estrella que confesó no usar desodorante fue Julia Roberts. La protagonista de Mujer bonita le contó a Oprah Winfrey: “En realidad no uso antitranspirante. Es un tema que no me gusta compartirlo con mucha gente, pero nunca lo usé”. Su amigo Brad Pitt, al parecer, sigue sus pasos: según contó el guardaespaldas del actor, “se afeita las axilas como lo haría una niña para minimizar cualquier olor”.

Hace un tiempo, el debate sobre los hábitos higiénicos de las estrellas cobró un nuevo brío cuando Ashton Kutcher y Mila Kunis contaron que no bañan a sus hijos hasta que no “ven” que están mugrientos . A su vez, el actor reveló: “Me lavo las axilas y la entrepierna todos los días y nada más”. Su esposa, a su vez, indicó: “Me lavo los pechos y las partes íntimas”.

Ashton Kutcher y Mila Kunis confesaron que solo se lavan las axilas y sus partes íntimas

Mientras tanto, Jake Gyllenhaal le dijo a Vanity Fair: “ Cada vez encuentro menos necesario bañarme. También creo que hay todo un mundo de beneficios en no bañarse para de la piel. Nos limpiamos naturalmente ”.

Kristen Bell, también dijo que no se ducha muy seguido por razones medioambientales y explicó: “California ha sufrido una sequía desde siempre. Es como una responsabilidad para con el medio ambiente. No tenemos mucha agua, así que cuando me ducho, agarro a las niñas y las empujo allí conmigo para que todas usemos la misma agua de la ducha”.

