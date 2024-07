Por qué Shiloh Nouvel Jolie, la hija de Brad Pitt, deja de usar formalmente el apellido de su papá

Escuchar

En mayo de este año, apenas cumplió los 18 años, Shiloh -la cuarta hija de Angelina Jolie y Brad Pitt- recurrió a la Justicia para hacer legal una decisión que ya había puesto en marcha de manera informal: sacar de su nombre el apellido paterno. El pedido se produjo en medio de la eterna batalla legal que enfrenta a las estrellas de Hollywood desde que la actriz solicitó el divorcio y la custodia física exclusiva de sus seis hijos, en 2016. Ahora, el abogado de la joven explicó la razón que llevó a la joven heredera de los protagonistas de Sr. y Sra Smith a alejarse aún más de su progenitor.

Brad Pitt está “muy molesto” por la decisión de su hija Shiloh de dejar de usar su apellido: “Los ama y los extraña”, dijo una fuente Archivo

Shiloh, la primera hija biológica de la expareja, presentó el pedido ante los tribunales el mismo día que alcanzó la mayoría de edad, el 27 de mayo. En su escrito, la adolescente solicitó que se le permita utilizar de ahora en adelante un nuevo nombre legal: Shiloh Jolie. El hecho trascendió porque apareció en un diario de Los Ángeles un aviso con la notificación. En declaraciones al portal Page Six, Peter Levine negó que la joven de 18 años haya publicado el anuncio para molestar a su padre, tal como trascendió en algunos medios.

“Shiloh Jolie no publicó un anuncio dando a conocer ningún cambio de nombre”, aseguró el letrado. “Como abogado de Shiloh, estoy obligado a publicar un aviso legal porque la ley en California exige que cualquiera que quiera cambiar su nombre lo haga. Ese aviso legal se publicó en Los Angeles Times, como es obligatorio”, siguió Levine. De inmediato, apuntó contra los medios: explicó que deben ser “más cuidadosos” en sus informes. “Especialmente cuando cubren noticias sobre un adulto joven que ha tomado una decisión independiente y significativa después de eventos dolorosos, y simplemente está siguiendo el proceso legal”.

La tristeza de Brad Pitt

Brad Pitt no logra acercarse a sus hijos ni enmendar sus errores del pasado MIKE CASSESE - X01329

Apenas trascendió la información, una persona cercana a Pitt reveló a la revista People cuál fue su reacción. “Está consciente y muy molesto porque Shiloh desechó su apellido. Nunca sintió tanta alegría como cuando ella nació. Siempre quiso una hija”, comentó. “Por supuesto, no es fácil para Brad recordar que ha perdido a sus hijos. Él los ama y los extraña. Es muy triste”, agregó.

La misma fuente indicó que el actor “sigue siendo feliz con Inés [de Ramón]”, su novia, pero insistió en que la distancia con sus hijos le resulta muy dolorosa. Otra fuente consultada por el medio norteamericano coincidió: “Él todavía los ama muchísimo a todos los chicos. Todo este proceso ha sido muy duro para toda la familia”.

Los antecedentes

Vivianne (aquí junto a su mamá, Angelina Jolie) también decidió quitarse el apellido Pitt: lo hizo en el programa de la obra The Outsiders, en Broadway ANGELA WEISS - AFP

Si bien Shiloh es la primera que toma la determinación de manera formal, trascendió que Zahara, su hermana mayor, y Vivianne, la menor, también habrían tomado la misma decisión en distintas circunstancias. Ya en 2022, la mayor de las hermanas se presentó en la Alpha Kappa Alpha Sorority en el Spelman College como Zahara Marley Jolie, según un video que fue compartido por la revista Essence.

El mes pasado, en tanto, el público que presenció la obra The Outsiders en Broadway descubrió que la menor de la familia también había dejado de lado el apellido paterno. La joven de 15 años ayudó a su madre en la producción del musical y figura en los programas como Vivianne Jolie. También Maddox, el mayor de los seis hijos de la expareja, dejó de usar Pitt en los documentos que no son legales, según informó Us Weekly en 2021.

Un enfrentamiento que no tiene fin

Otros tiempos: Angelina Jolie y Brad Pitt con sus hijos, en marzo de 2011, en Nueva Orleans

La protagonista de Inocencia interrumpida solicitó en 2016 el divorcio y la custodia total de sus hijos Vivienne, Zahara, Maddox, Shiloh, Pax y Knox. Si bien no está del todo claro si alguno de ellos sigue en contacto con el actor, sí trascendió que al menos Pax no mantendría una relación muy cordial con él. En una publicación en las redes de 2020 por el Día del padre, expresó: “¡Feliz Día del padre a este imbécil de clase mundial. Una y otra vez demostrás que sos una persona terrible y despreciable”. Si bien el mensaje fue escrito en una cuenta que no es de acceso público, fue dado a conocer por Daily Mail.

En una presentación reciente en medio de la disputa sobre su bodega, Chateau Miraval, que la expareja compró en tiempos más felices, un exguardia de seguridad de los actores, que todavía trabaja para Pitt, afirmó en documentos legales obtenidos que Jolie supuestamente “alentó” a los niños a “evitar pasar tiempo” con Pitt. Paul Murphy, abogado de Jolie, indicó que “lo único que Angelina siempre ha querido es el bienestar de todos y que se mantengan relaciones positivas entre todos los miembros de su familia”.

