Comer riquísimo también hace bien: el yogur que todos aman y el dulce Extra Fruta que lo lleva a otro nivel

Que el sabor es algo subjetivo es algo que nadie discute. Pero todos saben también que, si hablamos de cremosidad y del auténtico estilo griego, los yogures Dahi han sabido ganarse entre el público argentino la más alta reputación. Popularmente conocido como “el yogur del frasquito” –aunque famoso sobre todo por su sabor– el producto se distingue también por otro atributo tal vez menos conocido: se fabrica respetando los tiempos de fermentación y bajo una fórmula de “pocos ingredientes” seleccionados para entregar al consumidor la mejor experiencia.

Fue con esa filosofía que la marca aterrizó por primera vez en el Bienestar Fest junto a los dulces patagónicos Masseube en un concurrido stand en el que compartieron productos, ofrecieron degustaciones y acercaron al público la oferta completa de una dupla que combina calidad, cuidado y disfrute. Además Titi Siegrist, cocinera especializada en alimentación consciente, brindó en la Zona Chill una charla en la que enseñó a preparar dressings y postres a base de yogur.

“La marca Dahi es conocida como ‘la del frasquito’, pero Dahi es mucho mas que un frasquito. Además de darte una experiencia de disfrute, te ofrece un yogur riquísimo, super cremoso y con los mejores ingredientes”, dice la gerente de Marketing de la marca, Lucía Podestá. Y agrega: “El característico envase de vidrio tiene que ver también con un producto que no te oculta nada y que tiene una textura única. Nuestro claim es ‘naturalmente rico’: esa idea del ‘momento Dahi’ que te invita a parar un rato y disfrutar, incluido el ruido de la cuchara en el frasquito. Porque el yogur tiene que ser bueno, pero sobre todo tiene que ser rico”.

Masseube es la marca que llega desde la Patagonia argentina con conservas naturales elaboradas en el Valle del Medio, justo entre Lago Puelo y El Bolsón. La gran novedad que presentó en el Fest fue la línea de dulces Extra Fruta: una propuesta elaborada con un 70% de fruta patagónica y un 30% de azúcar (que en el portfolio de la marca puede identificarse por su tapa verde). El resultado es un dulce con un muy marcado sabor a fruta, además de un aroma y un brillo increíbles, todo en un producto elaborado sin conservantes ni agregados artificiales y cuidando tanto los tiempos de la naturaleza como las características del entorno donde se produce. “Probarlos –asegura Podestá– es de verdad como hacer un viaje a la Patagonia”.

Si los ingredientes son buenos, y los procesos están cuidados, el sabor se vuelve parte del bienestar. Dahi y Masseube trabajan desde esa convicción. IGNACIO ARNEDO

Rico, simple y con buenos ingredientes

El domingo a la tarde, justo cuando salía el sol y el festival empezaba a poblarse de gente, Titi Siegrist desplegó utensilios e ingredientes para preparar en vivo recetas saladas y dulces con yogur natural Dahi y dulces Masseube.

“Podría comer ensalada todos los días de mi vida: la clave es que esté bien condimentada. Por eso les voy a enseñar a preparar unos dressings a base de yogur griego natural, que podemos usar como base de cualquier tipo de vinagreta en diferentes combinaciones”, explicó al comenzar.

Titi Siegrist mostró que el yogur también puede ser la base de preparaciones saladas: desde vinagretas hasta dips para acompañar vegetales y tostadas. IGNACIO ARNEDO

A continuación, preparó vinagretas a partir de una parte de ácido –jugo de limón, lima, mandarina, pomelo o vinagre–, tres partes de un ingrediente oleoso, una parte de yogur griego sin azúcar como emulsionante y una parte de sabor (con mostaza, remolacha, perejil u otros condimentos). La preparación puede hacerse más ligera, para aderezar ensaladas, o más consistente, para “dipear” con bastones de vegetales y tostadas.

“Estoy convencida de que el nuevo lujo va a pasar por una alimentación cada vez más noble, con productos naturales y materias primas de calidad sin enmascarar. Tanto Dahi como Masseube vienen a representar eso”, destacó.

Para el momento dulce, la cocinera preparó una combinación de yogur con chía más una parte de sabor con jugo de limón, dulce Extra Fruta y cacao amargo en polvo, que servida en los mismos frascos de Dahi puede durar hasta seis o siete días en la heladera y resulta ideal para llevar al trabajo o al colegio, o consumir como snack o postre.

El público participó con preguntas y tuvo oportunidad de probar las preparaciones. IGNACIO ARNEDO

Dos marcas y una misma forma de entender el bienestar

Dahi es una marca que nunca dejó de innovar. Nació como un yogur natural sin azúcar (presentado en su clásico envase celeste), aunque con el tiempo amplió su propuesta que hoy cuenta con seis líneas de productos: proteína, estilo griego, batidos con fruta, firmes, tentación y bebibles.

Dahi cuenta hoy con seis líneas de productos: proteína, estilo griego, batidos con fruta, firmes, tentación y bebibles. IGNACIO ARNEDO

La línea Extra Fruta de Masseube se elabora con frutas patagónicas y está disponible en variedades de frambuesa, frutos del bosque, frutilla, arándano y mosqueta. IGNACIO ARNEDO

Masseube, en tanto, refuerza con su línea Extra Fruta los valores que mejor definen a la marca: la sustentabilidad, el cuidado del origen y una calidad innegociable. Elaborados con fruta patagónica, sus dulces están disponibles en variedades de frambuesa, frutos del bosque, frutilla, arándano y mosqueta.

La bandera que ambas marcas llevaron al Fest resultó bien poderosa: el bienestar no tiene por qué aparecer separado del placer. Puede estar en la elección de buenos ingredientes, en la elaboración cuidada, en una receta simple e incluso en ese momento en que algo se siente tan rico que se disfruta hasta la última cucharada.

Conocé más sobre la cremosidad de Dahi y el increíble sabor a fruta de Masseube.

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