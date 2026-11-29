With or Without You es una de las canciones más emblemáticas de la banda de rock irlandesa U2. La canción expone con crudeza el dilema de alguien que atraviesa los sinsabores del amor: lamenta no poder vivir con esa persona, pero tampoco puede soportar la idea de vivir sin ella.

Las rupturas amorosas suelen ser desafiantes, pero adquieren una dimensión crítica cuando el vínculo que se apaga deja heridas profundas que ponen en jaque la salud mental y emocional. ¿Cómo recuperar la autoestima después de un vínculo tóxico que ha difuminado los límites de la cordura? ¿Cómo dejar atrás la culpa por extrañar una relación que hizo daño? ¿Por qué el cerebro sigue añorando a la fuente de su propio dolor?

Patricia Faur, psicóloga especializada en codependencia, lo explica de la siguiente forma: “En realidad, uno no extraña a la persona que lo dañó, sino a quien amó y por la que se sintió amada en algún momento, más allá de que haya sido una ilusión o un enamoramiento. En la dependencia emocional, el otro no es totalmente ‘malo’: es ‘malo’ y ‘bueno’ a la vez”, dice la especialista. Comenta que en las relaciones de codependencia hay cosas increíblemente maravillosas e increíblemente dolorosas, y lo que uno extraña es aquello que fue hermoso. “Es importante entender que ahí anida la ilusión: qué hubiera pasado si uno se quedaba un tiempo más, si el otro hubiera hecho terapia y todas esas preguntas que a uno lo carcomen”, agrega.

Más allá de las historias de cada uno de los vínculos y las posibles explicaciones psicológicas o emocionales, la codependencia encuentra su raíz en la neurobiología de la supervivencia. Cuando un vínculo afectivo se desregula y se convierte en una fuente crónica de hipervigilancia, el cerebro activa los mismos circuitos de recompensa, estrés y abstinencia que operan en las adicciones químicas.

“La debilidad y la falta de amor propio son algo típico de las adicciones; el cerebro libera más dopamina en la búsqueda, o sea, en la ilusión, el ‘deseo de’, que en la recompensa. Entonces, eso hace muchas veces que las personas no puedan soportar que el otro no las llame, no se puedan ver… e incluso si el encuentro se lleva a cabo, ocurre una frustración posterior; porque no es lo que se buscaba, lo que se buscaba está en la cabeza”, añade Faur, quien lidera un diplomado en codependencia orientado a profesionales.

Estar pendiente de un ex en las redes sociales es volver a re-consolidar una ilusión, algo que no es real

Sabrina Rodríguez, psicóloga especializada en terapia cognitivo-conductual y en trastornos del neurodesarrollo, explica lo que sucede a nivel cerebral cuando una persona termina un vínculo afectivo muy intenso, especialmente si estuvo atravesado por incertidumbre, idas y vueltas, rechazo o maltrato: “No solamente está viviendo una pérdida emocional, un duelo, sino que también está perdiendo una fuente de estimulación a la que su cerebro se había acostumbrado”. En los vínculos afectivos, desarrolla la especialista, interviene el sistema de recompensa cerebral en el que participa la dopamina, un neurotransmisor relacionado con la motivación, la búsqueda y la expectativa de obtener algo que deseamos. “Por eso, –continúa Rodríguez–, cuando dejamos de tener contacto con alguien que ocupaba un lugar central en nuestra vida, podemos experimentar abstinencia emocional donde aparecen pensamientos recurrentes, ansiedad, necesidad de buscarlo, revisar sus redes sociales o esperar un mensaje”.

Rodríguez agrega que hay investigaciones que muestran que el rechazo amoroso activa circuitos cerebrales vinculados con la recompensa, la motivación y el deseo, que también participan en las adicciones. “Esto ayuda a comprender mejor por qué una persona puede seguir buscando a alguien incluso cuando sabe que ese vínculo le hace daño. Muchas veces buscamos aliviar el malestar que nos provoca su ausencia”, asegura la profesional.

Un consejo práctico que comparte es aprender a reconocer el impulso, sin actuar inmediatamente sobre él. Si se tienen ganas de escribirle, recomienda redireccionar el foco de atención y esperar unos minutos, respirar, salir a caminar, darse una ducha, llamar a alguien de confianza o escribir lo que se siente en un cuaderno. “No se trata de negar lo que sentimos, sino de aprender que no todos los impulsos necesitan convertirse en acciones”, suma Rodríguez, que forma parte de la plataforma de bienestar Enronda.

El principio de algo nuevo

La psicóloga Micaela Armayor, especializada en psicoterapia de pareja, añade otro aspecto de la ruptura: “Los patrones que se construyeron durante la pareja no desaparecen con la separación: muchas veces, esas mismas formas de interacción continúan presentes incluso después de haber tomado caminos diferentes”.

Aconseja que lo importante es comprender que el fin de una relación no siempre implica el fin de las dinámicas que se construyeron en ella. “Por eso, parte del proceso de separación también consiste en poder reconocerlas, revisar aquello que nos hizo daño y evitar seguir reproduciéndolas”, advierte la licenciada, que aborda los conflictos desde un enfoque sistémico.

Cuando se habla de una relación tóxica, según sus palabras, lo que se debe observar es si ciertas conductas comienzan a repetirse y se convierten en una forma habitual de relacionarnos. “Cuando sentimos que tenemos que medir constantemente lo que decimos para evitar conflictos, cuando nuestras necesidades quedan en segundo plano o cuando aparecen la culpa, la manipulación o el control”, ejemplifica Armayor.

La psicóloga destaca que cuando las dinámicas en una relación se vuelven rígidas y dejan poco espacio para expresar diferencias, negociar necesidades o modificar la manera de relacionarnos, pueden convertirse en una fuente de malestar. Por eso, es fundamental aprender a reconocer estas señales, en lugar de naturalizar situaciones que hacen daño, así como buscar ayuda a tiempo.

Para Armayor, una ruptura sana no es sinónimo de ausencia de dolor, sino de la posibilidad de construir un cierre desde el respeto. “En la medida de lo posible, reconocer y honrar la historia compartida, agradecer lo vivido y aceptar lo que ya no puede continuar”, aclara la psicóloga y agrega que existen situaciones de violencia, abuso o maltrato en las que hablar de perdón, agradecimiento o de un cierre compartido no resulta apropiado. “En esos casos –agrega–, la prioridad está puesta en la protección, la recuperación emocional y la posibilidad de reconstruirse después de lo vivido. No existe una obligación de perdonar para poder continuar con nuestra vida”.

Las rupturas amorosas suelen ser desafiantes, pero adquieren una dimensión crítica cuando el vínculo que se apaga deja heridas que ponen en jaque la salud mental

¿Por qué la mente, ante el dolor de la pérdida, tiende a borrar los episodios de maltrato y nos presenta solo “recortes idealizados” de los momentos buenos? “Cuando atravesamos una pérdida afectiva –explica Rodríguez–, nuestro cerebro tiene que adaptarse a una ausencia. En el proceso de duelo es frecuente que en un principio solo recordemos lo bueno, lo lindo de una relación y que los episodios desafortunados de maltrato e indiferencia pierdan protagonismo. Pero esto no significa que el cerebro los haya borrado, sino que la memoria no funciona como una grabación objetiva de la historia”.

El cerebro aprende por asociación y puede terminar asociando a una misma persona tanto con el peligro como con la recompensa y el alivio. Según Rodríguez, esa es una de las claves para entender por qué cuesta tanto salir de ciertos vínculos.

El cerebro almacena las experiencias afectivas a través de redes de memoria y aprendizaje que conectan personas, emociones, sensaciones corporales y situaciones. “En un vínculo traumático, cuando se alternan situaciones de maltrato, rechazo, incertidumbre con momentos de alegría, cariño y acercamiento, el cerebro aprende a asociar ambas experiencias en una misma persona y esto genera una especie de contradicción emocional. El cerebro necesitará tiempo para construir nuevas asociaciones a partir de experiencias afectivas más seguras y previsibles”, detalla la profesional.

El maltrato vincular suele dejar secuelas en la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Patricia Faur asegura que le puede pasar a cualquiera: “Cuando alguien se queda mucho tiempo en una relación, puede ser que haya una vulnerabilidad a naturalizar ciertas cosas; lo cierto es que el otro muchas veces es un maestro del abuso”. Advierte que en situación de sometimiento emocional, no se puede pensar con claridad: “Con él me muero, sin él, también”.

Al consultarle cómo se pasa del autorreproche constante (‘por qué permití esto’) al respeto y la autocompasión o qué recomienda para empezar a tratarse bien a uno mismo, es concisa: “La primera frase es ‘qué bueno que salí de ahí’, ‘qué bueno que me estoy dando cuenta’, ‘qué bueno que hoy pude, aunque sea, dar este pequeño paso”.

“El miedo y la angustia eventualmente dejan lugar a un sentimiento de dignidad. Este sentimiento que empieza a aparecer es muy fuerte y tiene que ver con empezar a ‘habitarse’: algo que puede parecer muy teórico, pero que tiene su raíz en comenzar a decir ‘esto ya no lo consiento porque no lo quiero”, añade Faur.

Según la experta en codependencia, es clave entender qué retiene, porque si no, en la próxima relación, va a suceder lo mismo. Para recuperarse, según explica la profesional, uno avanza por varios carriles al mismo tiempo. Uno de ellos es construir un apego seguro, con personas cercanas, amigos, familia, grupos de autoayuda. “Por otro lado, en paralelo, hay que aprender que en la dependencia emocional uno aprendió a regular sus emociones desde afuera. Es decir, uno no sabe autorregularse. Entonces, hay que hacer un gran trabajo con la regulación emocional, con ejercicios de respiración, meditación o escritura, entre otros. Aprender a gestionar el momento del impulso, cómo regularlo. El terror siempre es el vacío”, advierte Faur.

La psicóloga considera que, como el codependiente crece con una falta, frente a una amenaza de abandono siente una angustia desmedida y desproporcionada para la relación, porque su cuerpo y su cerebro aprendieron desde chico a leer eso como una amenaza. “Revive esa situación de abandono y desamparo infantil –sigue Faur–. Todos los adictos tratan de llenar su vacío con algo, con una sustancia, con bebida, una persona, una relación amorosa, compras, sexo. Pero hay que aprender a atravesarlo y que hay algo de la propia historia que amplifica ese dolor, que es exagerado frente a lo que está pasando” .

Reeducarse en la tranquilidad

Venimos de una cultura que nos vendió el mito de la media naranja y la pasión desbordante como meta. ¿Cómo se educa de nuevo al deseo para que empiece a encontrar atractiva la calma, lo previsible y lo sano, en lugar buscar una y otra vez el vértigo del vínculo tortuoso? “Es verdad que uno tiene que educar el deseo y el amor en la calma. Pasión viene del griego, pathos, que significa enfermedad, padecimiento, un amor tortuoso. En general, todo está mal, pero se ‘resuelve’ en el sexo. El deseo va a ser lo más difícil a recuperar en una relación calma”, dice Faur.

La psicóloga explica que uno va a aprender a ir cambiando intensidad por intimidad y que hay que darle tiempo y entender que la calma siempre fue interpretada por el cerebro como la anticipación de una amenaza. Por otro lado, estar pendiente de un ex en las redes sociales es volver a re-consolidar una ilusión, algo que no es real. ”Siempre sugerimos no estar pendiente de las redes del otro y al mismo tiempo entender que el hecho de que alguien mire tu historia o te ponga un like, no es amor. El amor es presencia, acto, acompañar”, resume Faur.

Micaela Armayor subraya que no existe un tiempo estipulado para superar una separación: “No hay fórmulas mágicas ni recetas universales. Cada persona atraviesa su propio proceso y aceptar esto es importante para soltar la exigencia de tener que estar bien rápidamente”.

Durante un tiempo, es esperable que el otro siga presente en nuestros pensamientos. Según Armayor, “compartimos experiencias, proyectos, rutinas y expectativas que no desaparecen simplemente porque la relación terminó”. La profesional detalla que en una pareja se construyen determinadas formas de relacionarnos, de organizarnos y también de pensarnos a nosotros mismos. Por eso, una ruptura implica una reorganización que va mucho más allá de dejar de compartir espacios físicos. Incluso puede suceder que sigamos reproduciendo mentalmente conversaciones, conflictos o situaciones que formaban parte de ese vínculo.

“Acá aparece uno de los aspectos más dolorosos del duelo: no solo extrañamos a la persona, sino también quiénes éramos nosotros en esa relación. Hay proyectos, expectativas y una versión de nuestra vida que ya no van a continuar de la misma manera” observa la especialista en parejas.

No solo extrañamos a la persona, sino también quiénes éramos nosotros en esa relación Shutterstock

Algo que considera fundamental en este proceso es la experiencia concreta de vivir sin el otro. Propone retomar actividades, recuperar intereses, encontrarse con amigos o incluso hacer planes solos que permiten construir una cotidianidad diferente. Sin embargo, no siempre alcanza con dejar pasar el tiempo. “A veces seguimos sosteniendo ciertos patrones, como revisar constantemente las redes sociales de nuestra expareja; buscar explicaciones una y otra vez o mantener expectativas de reconciliación. Reconocer estas conductas es importante porque pueden prolongar nuestro malestar”, advierte Armayor.

Si hay algo que las neurociencias enseñan es que no estamos condenados a repetir nuestra historia. Rodríguez recuerda que nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender, adaptarse y construir nuevas formas de sentir, pensar y vincularnos. “La recuperación no sucede de un día para el otro, es un proceso particular y único que cada uno transita a su ritmo, a su tiempo; con avances y retrocesos pero siempre con la convicción de elegirnos. Y quizás de eso se trata: de dejar de vivir esperando que alguien nos elija y empezar a elegirnos nosotros mismos”, concluye.

Señales de alerta que delatan manipulación

Idealización acelerada (conocida como Love Bombing): al inicio de la relación, el otro despliega un afecto desmedido, declaraciones intensas y promesas de futuro prematuras; buscando anular los filtros de protección naturales.

Aislamiento sutil o directo: críticas constantes al círculo cercano, comentarios descalificadores sobre amigos y familia ó la creación de dinámicas donde solo se necesitan el uno al otro, debilitando la red de apoyo externa de la persona.

Gaslighting: una forma de manipulación psicológica donde se niegan hechos evidentes, se distorsiona la realidad o se minimizan los sentimientos de uno, haciendo que la persona dude de su propia memoria, juicio y cordura.

Inversión de roles y culpabilización crónica: habilidad sistemática “dar vuelta la tortilla” en las discusiones, de modo que quien comete un error o agrede termina posicionándose como la víctima y quien reclama legítimamente, termina pidiendo perdón.

Control encubierto y celos justificados: revisar el teléfono ajeno, monitorear los horarios, cuestionar la forma de vestir o exigir explicaciones constantes bajo la coartada de que es ‘por amor’.

Ciclos de tensión, explosión y reconciliación: el vínculo se vuelve una montaña rusa predecible, marcada por la acumulación de tensión, un estallido de maltrato o desprecio y un posterior arrepentimiento dramático con regalos o promesas de cambio que reinicia el ciclo.

Desprecio, sarcasmo y microagresiones: uso frecuente de la ironía hiriente, los apodos desvalorizantes, las burlas en público o la invalidación sistemática de los logros y opiniones del otro.Imposibilidad de tener acuerdos o reparación real: los conflictos nunca se resuelven de fondo; se archivan, se acumulan para ser usados en futuras discusiones o se zanjan mediante el castigo por indiferencia hasta que la otra persona cede.

¿Cómo empezar a cambiar?

Aprender a tolerar la calma en los vínculos: dejar de interpretar la ausencia de conflicto como aburrimiento o falta de interés.

Construir autonomía: recuperar actividades, amistades y espacios personales que no dependan de la pareja.

Poner límites pequeños: no un límite al otro, sino un límite a uno mismo; límites pequeños que uno pueda sostener conectados con lo que uno quiere o no hacer y/o consentir.

Darse tiempo antes de responder: es importante hacer una pausa entre el estímulo y la respuesta, para evitar reaccionar; cuesta poner límites porque el reflejo impulsivo es decir que sí.

Reconocer los disparadores emocionales: identificar qué situaciones despiertan el miedo al abandono y qué hacemos automáticamente frente a ellas.

Aprender a regular nuestras emociones: incorporar herramientas que nos permitan monitorear nuestras emociones, como técnicas de relajación, actividad física o estrategias terapéuticas brindadas por un profesional. En esta línea, la psicoterapia puede ser una herramienta fundamental para identificar los aprendizajes afectivos que sostenemos y construir nuevas respuestas.

Armarse de una red de apoyo seguro: dos o tres personas que sean incondicionales, en las que se pueda confiar y permitan desarrollar la confianza en uno mismo.