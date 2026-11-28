Aries

21/3 al 20/4

AMOR: No será el amor romántico un tema crucial durante esta etapa, sino el apoyo de amigos o familiares. Mientras esté acompañado, todo bien.

DINERO: Sabrá adaptarse a cualquier situación complicada. Actualice viejos proyectos porque le faltará ese plus de creatividad.

CLAVE DE LA SEMANA: No deje que la emoción lo ciegue. Bajo control.

21/4 al 21/5

AMOR: Las puertas de su corazón se abren de par en par. Todo es posible en estos días. Si quiere mejorar sus vínculos, mejor ignore la mala onda.

DINERO: Opciones para asociarse con perspectivas de crecimiento muy buenas. Arme equipo con gente bien entrenada.

CLAVE DE LA SEMANA: Una jornada de descanso total compensará esta agitada semana.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: En el universo sentimental hace falta equivocarse antes de hallar el verdadero rumbo. Si no llega al ideal, es porque está aprendiendo.

DINERO: Puede que el dinero se escurra entre sus dedos, por lo que será hora de hacer números. Un poco de orden vendrá bien.

CLAVE DE LA SEMANA: Un paso por vez si hoy lo agobian las trabas.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Semana mágica para sus afectos. Más pasional que de costumbre, renacerán los buenos sentimientos y el deseo perdido. Conciliará.

DINERO: Tendrá la oportunidad que esperaba. Se destaca en actividades independientes y profesiones alternativas.

CLAVE DE LA SEMANA: Revise esas inversiones a corto plazo que están en carpeta.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Dudas que se multiplican. Llega alguien que lo rescata de tanta confusión. No tema decir no. Viajes y nuevos horizontes en la intimidad.

DINERO: Su mejor móvil será la búsqueda de reconocimiento; eso lo impulsará a crecer. Leve disminución de las ganancias.

CLAVE DE LA SEMANA: Anímese a compartir sueños y planes con amigos del alma.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Empecinado en conquistar un amor que lo esquiva. Su pareja estará feliz con lo que le proponga. No se ofenda con los desacuerdos.

DINERO: Apertura financiera. Tendrá ventaja a la hora de obtener un puesto, un nuevo cliente o reconocimiento. Seguridad.

CLAVE DE LA SEMANA: El ciclo del afecto. Hay que dar para recibir.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Deja un poco de lado su vida sentimental en nombre de las obligaciones. Amigos, pareja y familia deben ser comprensivos y acompañarlo.

DINERO: Asiente sus proyectos sobre bases sólidas. El progreso será tan lento que creerá seguir en un mismo lugar.

CLAVE DE LA SEMANA: Recuerde que sus afectos siempre están presentes.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Soplan nuevos aires en su vida de relación. Oportunidades para solas y solos. No es necesario buscar un alma gemela… llegará.

DINERO: Cambios positivos. La semana promete giros asombrosos y un salto importante en su posición social.

CLAVE DE LA SEMANA: Muéstrese firme y seguro, pero también humano, lo respetarán.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Piden que cumpla con una promesa que nunca hizo. Nadie tiene derecho a reclamarle algo que no puede o que no quiere dar. Defina su lugar.

DINERO: Avanza aunque en cámara lenta. La rutina lo cansa y por unos días todo le costará el doble.

CLAVE DE LA SEMANA: En la batalla de la vida, lo esencial es luchar en equipo.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Se suma una maravillosa entrega emocional a una poderosa atracción física. Será la fórmula infalible que derribe los muros en la relación.

DINERO: Un evento circunstancial lo pone a tono con la realidad. Es necesario reaccionar siempre que no fuerce los tiempos.

CLAVE DE LA SEMANA: Imposible contentar a todos. Haga su parte sin volver la vista atrás.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Preparado para huir ante la menor demanda. Tendrá una agitada vida social, pero las cosas no irán del todo bien con sus vínculos más íntimos.

DINERO: La inestabilidad económica ya no lo preocupa. Baraje alternativas para resolver la convivencia en el trabajo.

CLAVE DE LA SEMANA: Defina quién es y qué quiere antes de hacer una propuesta.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Toma el mando luego de cierta sumisión en el vínculo de pareja. Aclara sus sentimientos a alguien que hasta hace poco lo confundió mucho.

DINERO: Si es cuidadoso con los números, no habrá quien lo detenga. No desaproveche su formación ni sus recursos.

CLAVE DE LA SEMANA: Punto final en esos asuntos legales que tiene pendientes.