Las predicciones de Kirón sobre el amor, el dinero y la suerte
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Aries
21/3 al 20/4
AMOR: No será el amor romántico un tema crucial durante esta etapa, sino el apoyo de amigos o familiares. Mientras esté acompañado, todo bien.
DINERO: Sabrá adaptarse a cualquier situación complicada. Actualice viejos proyectos porque le faltará ese plus de creatividad.
CLAVE DE LA SEMANA: No deje que la emoción lo ciegue. Bajo control.
21/4 al 21/5
AMOR: Las puertas de su corazón se abren de par en par. Todo es posible en estos días. Si quiere mejorar sus vínculos, mejor ignore la mala onda.
DINERO: Opciones para asociarse con perspectivas de crecimiento muy buenas. Arme equipo con gente bien entrenada.
CLAVE DE LA SEMANA: Una jornada de descanso total compensará esta agitada semana.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: En el universo sentimental hace falta equivocarse antes de hallar el verdadero rumbo. Si no llega al ideal, es porque está aprendiendo.
DINERO: Puede que el dinero se escurra entre sus dedos, por lo que será hora de hacer números. Un poco de orden vendrá bien.
CLAVE DE LA SEMANA: Un paso por vez si hoy lo agobian las trabas.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: Semana mágica para sus afectos. Más pasional que de costumbre, renacerán los buenos sentimientos y el deseo perdido. Conciliará.
DINERO: Tendrá la oportunidad que esperaba. Se destaca en actividades independientes y profesiones alternativas.
CLAVE DE LA SEMANA: Revise esas inversiones a corto plazo que están en carpeta.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: Dudas que se multiplican. Llega alguien que lo rescata de tanta confusión. No tema decir no. Viajes y nuevos horizontes en la intimidad.
DINERO: Su mejor móvil será la búsqueda de reconocimiento; eso lo impulsará a crecer. Leve disminución de las ganancias.
CLAVE DE LA SEMANA: Anímese a compartir sueños y planes con amigos del alma.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: Empecinado en conquistar un amor que lo esquiva. Su pareja estará feliz con lo que le proponga. No se ofenda con los desacuerdos.
DINERO: Apertura financiera. Tendrá ventaja a la hora de obtener un puesto, un nuevo cliente o reconocimiento. Seguridad.
CLAVE DE LA SEMANA: El ciclo del afecto. Hay que dar para recibir.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: Deja un poco de lado su vida sentimental en nombre de las obligaciones. Amigos, pareja y familia deben ser comprensivos y acompañarlo.
DINERO: Asiente sus proyectos sobre bases sólidas. El progreso será tan lento que creerá seguir en un mismo lugar.
CLAVE DE LA SEMANA: Recuerde que sus afectos siempre están presentes.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Soplan nuevos aires en su vida de relación. Oportunidades para solas y solos. No es necesario buscar un alma gemela… llegará.
DINERO: Cambios positivos. La semana promete giros asombrosos y un salto importante en su posición social.
CLAVE DE LA SEMANA: Muéstrese firme y seguro, pero también humano, lo respetarán.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Piden que cumpla con una promesa que nunca hizo. Nadie tiene derecho a reclamarle algo que no puede o que no quiere dar. Defina su lugar.
DINERO: Avanza aunque en cámara lenta. La rutina lo cansa y por unos días todo le costará el doble.
CLAVE DE LA SEMANA: En la batalla de la vida, lo esencial es luchar en equipo.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: Se suma una maravillosa entrega emocional a una poderosa atracción física. Será la fórmula infalible que derribe los muros en la relación.
DINERO: Un evento circunstancial lo pone a tono con la realidad. Es necesario reaccionar siempre que no fuerce los tiempos.
CLAVE DE LA SEMANA: Imposible contentar a todos. Haga su parte sin volver la vista atrás.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Preparado para huir ante la menor demanda. Tendrá una agitada vida social, pero las cosas no irán del todo bien con sus vínculos más íntimos.
DINERO: La inestabilidad económica ya no lo preocupa. Baraje alternativas para resolver la convivencia en el trabajo.
CLAVE DE LA SEMANA: Defina quién es y qué quiere antes de hacer una propuesta.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Toma el mando luego de cierta sumisión en el vínculo de pareja. Aclara sus sentimientos a alguien que hasta hace poco lo confundió mucho.
DINERO: Si es cuidadoso con los números, no habrá quien lo detenga. No desaproveche su formación ni sus recursos.
CLAVE DE LA SEMANA: Punto final en esos asuntos legales que tiene pendientes.
Astróloga y escritora. Publicó dos libros: "Los planetas del sexo y el amor" y "Almas Gemelas". De (...)Ir al perfil
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