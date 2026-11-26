Hay una razón por la que siempre se necesita una servilleta al morder un durazno maduro: la fruta está compuesta en casi un 90% de agua.

Además de ayudar a mantener la hidratación, los duraznos contienen nutrientes que protegen la salud ocular y pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Estos son algunos de sus principales beneficios.

Su potasio es útil en los días calurosos de verano

Obtener líquidos a partir de frutas y otros alimentos es tan eficaz como tomar un vaso de agua, dijo Diane Stadler, directora de los programas de posgrado en nutrición humana en la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregón. Además de tener un alto contenido de agua, los duraznos contienen una dosis moderada del electrolito potasio, que se pierde a través del sudor durante el ejercicio y en días calurosos. Los electrolitos como el potasio ayudan a que los músculos se contraigan, el corazón bombee y las neuronas se activen.

Un durazno pequeño contiene alrededor de 180 miligramos de potasio, aproximadamente un 5% del valor diario recomendado (en comparación, una tableta de electrolitos Nuun tiene 125 mg).

Son ricos en flavonoides y carotenoides

“Los duraznos combinan dos grupos de pigmentos que no se suelen ver juntos en otras frutas y verduras”, explicó Mary Ann Lila, profesora distinguida del Instituto de Plantas para la Salud Humana en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Sus colores anaranjados y rosados se deben a los flavonoides y carotenoides, compuestos que las plantas producen como mecanismo de defensa contra insectos y la radiación solar.

La investigación sugiere que las personas que siguen una dieta rica en flavonoides —responsables de los tonos rojizos y rosados del durazno— tienden a tener un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Según la Dra. Lila, los flavonoides también ayudan a mantener la memoria y las funciones cognitivas. Cuando las bacterias intestinales los descomponen, liberan compuestos que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro. En sus investigaciones (con polvo de arándano silvestre), Lila halló que una dieta rica en flavonoides podría mejorar los tiempos de reacción, habilidades motoras y procesamiento de la información en adultos mayores.

Los carotenoides, que dan el tono anaranjado al durazno, son antioxidantes potentes, añadió Beth Olson, profesora asociada de nutrición en la Universidad de Wisconsin-Madison. Los antioxidantes ayudan a reducir el riesgo de enfermedades al neutralizar radicales libres, moléculas que dañan tejidos y provocan inflamación.

Aportan una cantidad moderada de vitamina A

Los carotenoides también tienen una segunda función: el cuerpo puede convertirlos en vitamina A. Un durazno pequeño contiene el equivalente a 35 microgramos de vitamina A, alrededor del 4% del valor diario recomendado.

La vitamina A es esencial para la salud ocular porque es un componente clave de la retina, explicó Lila. También cumple un rol fundamental en la división celular, especialmente en células que deben renovarse con frecuencia, como las del sistema inmunológico o la piel, dijo Olson.

¿Cuál es la mejor forma de consumir duraznos?

Para maximizar sus beneficios nutricionales, no los peles, sugiere Lila: “La mayoría de los nutrientes están en la piel”. Ahí se encuentra gran parte de la vitamina A, los polifenoles y algunos gramos de fibra beneficiosa para el corazón y el sistema digestivo.

Antes de comer un durazno, enjuagarlo bajo agua fría y secarlo con una toalla de papel; eso debería ser suficiente para eliminar pesticidas y bacterias, según Stadler.

Aunque un durazno fresco no tiene comparación, las versiones congeladas o enlatadas también son nutritivas, siempre que no contengan azúcar añadido, indicó Olson. Solo hay que tener en cuenta que, al no tener piel, se pierden algunos beneficios.

Lila recomienda cocinar los duraznos sin exponerlos a temperaturas demasiado altas, ya que eso puede degradar nutrientes importantes como la vitamina A. Su método favorito: cortarlos a la mitad, pincelarlos con aceite de oliva y asarlos a la parrilla.

Los tonos rojizos y anaranjados del durazno indican la presencia de flavonoides y carotenoides, compuestos con efectos protectores sobre el corazón y el cerebro Pexels