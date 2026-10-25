Con una grilla que incluye yoga, charlas inspiradoras y sound healing, entre otras experiencias, hoy finaliza el Bienestar Fest

Después de un sábado intenso colmado de actividades deportivas, espacios para conectar con uno mismo y, sobre todo, una energía especial que se apoderó de los presentes en el Hipódromo Palermo, hoy se realizará la última jornada del Bienestar Fest.

El festival más importante de la región, organizado por LA NACION y OSDE, ofrecerá por segundo día consecutivo una nutrida agenda de experiencias en los escenarios: Principal Flux, Inspiración, Zona Chill, Isla Zen e Isla Sound Healing. La propuesta se completa con la Isla Activa SportClub, un espacio dedicado al movimiento y la actividad física, con distintas clases para entrenar, activarse y disfrutar del ejercicio al aire libre, y con el Espacio Astro Place, donde cada visitante podrá acceder a la carta natal y descubrir nuevas dimensiones de la personalidad.

Además, habrá food trucks con una gran diversidad de opciones, un paseo de compras y un sector especial para los chicos.

Bienestar Fest abre las puertas a las 11.30 y finaliza a las 19.

Los que compraron entradas para la jornada del sábado y no pudieron asistir o quieren volver, pueden usar el mismo ticket.

Las entradas, que se pueden adquirir en la boletería del Hipódromo Palermo, cuestan $25.000. También podés comprar las entradas haciendo clic acá.

La agenda completa del domingo 25

La agenda de hoy, domingo 25

Ecstatic dance

SOFI LOFI

Sofi Lofi vuele al Bienestar Fest Camila Godoy

Nacida en Hawái, esta propuesta fusiona baile y meditación en movimiento. Es una práctica de danza libre donde Sofi Lofi, creadora de la Formación de Ecstatic Dance en Buenos Aires, invitará a entrar en la música, registrar el cuerpo y descubrir el movimiento que va surgiendo. “No se necesita saber bailar, ni saber una coreografía, tu propio cuerpo en contacto con la música es el punto de partida”, dice. Escenario Principal Flux, a las 12.

Taichí

FEDERICO VILA

Federico Vila, instructor de taichí, será parte de Bienestar Fest, donde brindará una clase abierta para todos los niveles

Instructor de taichí y discípulo formal del maestro Chen Zijun, guiará una clase para quienes quieran descubrir este arte marcial chino, que combina movimientos lentos y respiraciones y mejora el equilibrio y la postura. “Es un sistema integral que equilibra la energía interna. Tiene mucho de meditación y se trata también de generar un espacio de pausa, de conexión con el entorno y con nosotros mismos”, dice Vila. Isla Zen, a las 12.

Alimentación antiinflamatoria

MALENA RAMOS MEJÍA

Malena Ramos Mejía invita a cuestionar creencias, revisar hábitos y asumir un papel activo en el cuidado de la salud Aníbal Greco

En su charla, la nutricionista compartirá su historia y el camino que recorrió para recuperarse de dos enfermedades autoinmunes. A partir de su experiencia, explicará los tres pilares que considera fundamentales para sanar: la alimentación, la gestión de las emociones y el estilo de vida. Contará por qué recomienda reducir o eliminar alimentos ultraprocesados, gluten, lácteos, azúcar refinada, maíz, soja, conservantes y aditivos. Escenario Inspiración, a las 12.30.

YOGA

Nicolete Guillemette. Psicopedagoga, formada en India, es especialista en hatha terapéutico. Zona Chill, a las 12.30 y a las 14.30.

Karina Amatucci, clase de yoga. Isla Zen, a las 15.

Pausa: activación y elongación

EMILCE MARIANO

Emilce Mariano compartirá técnicas de elongación y respiración en el Bienestar Fest

La instructora de yoga formada en la Escuela de Brooklyn presentará Pausa, una experiencia que combina elongación, movimiento consciente y respiración. “Trabajar la movilidad y la elongación ayuda a mantener y mejorar el rango de movimiento, a disminuir la sensación de rigidez y a movernos con mayor comodidad y libertad; se trata de sentir el cuerpo más abierto, más liviano, con menos tensión y más disponible”, dice. Escenario Principal Flux, a las 13.

Salud en movimiento

LAURA CASTAGNETO

Laura Castagneto estará en Bienestar Fest con una propuesta de pausas activas para incorporar movimiento a la rutina cotidiana Gentileza

Su propuesta de pausas activas busca encontrar pequeñas oportunidades para moverse en medio de la rutina y evitar que la falta de tiempo se convierta en una excusa para permanecer quietos durante horas. En su presentación demostrará que moverse no tiene por qué ser una actividad extraordinaria, sino algo tan simple como pararse, cambiar de posición, caminar unos minutos o dedicar un momento a movilizar el cuerpo. Isla Zen, a las 13.

Respiración inteligente

LUCIANO TROENTLE

Troentle también es instructor de Yoga del método DeRose Gentileza

Respirar es una función automática, pero no siempre prestamos atención a cómo lo hacemos. El ritmo, la profundidad y la manera de respirar pueden acompañar distintos estados físicos y emocionales: desde la relajación hasta la activación necesaria para concentrarse o afrontar una situación exigente. Aprender a reconocer esos patrones permite sumar una herramienta sencilla para gestionar mejor la energía a lo largo del día.

La propuesta de respiración inteligente invita a explorar técnicas respiratorias y ejercicios de atención para comprender cómo la respiración puede influir en la percepción del estrés, la concentración y el rendimiento. El objetivo no es solamente relajarse, sino reconocer cuándo conviene bajar el ritmo y cuándo se necesita activar el cuerpo y la mente.

La experiencia estará vinculada al método DeRose, que integra técnicas de respiración, concentración y movimiento. Luciano Troentle, instructor del método, acercará herramientas para experimentar con la respiración consciente y descubrir cómo incorporarla a la rutina. Zona Chill, a las 13.30.

Fluir con el dinero

EZEQUIEL STAROBINSKY

Ezequiel Starobinsky, autor de Fluí con el dinero Gentileza

El economista, autor de Fluí con el dinero, considera que, para alcanzar el bienestar financiero, es fundamental saber gestionar las emociones que despierta el manejo del dinero. De eso, entre otras cosas, tratará la presentación, donde brindará herramientas concretas para repensar conceptos, ver la relación que se tiene con el dinero, romper patrones heredados y llevar las finanzas personales a otro nivel. Espacio Inspiración, a las 13.30.

Yoga vinyasa

YOGUILOVER

Micaela Pichniy se define a sí misma como exploradora del bienestar e instructora de yoga

Micaela Pichniy dará una clase del yoga más dinámico de todos, que invita a conectar con uno mismo y salir del piloto automático a través del movimiento fluido entre posturas y respiraciones. Está pensada para todos, sin importar la edad o la experiencia previa. Se trabajará el cuerpo de forma integral, combinando movilidad, equilibrio, fuerza y respiración; también habrá un espacio para llevar la atención hacia adentro. Escenario Principal Flux, a las 14.

Hongos adaptógenos

NACHA SERRA

Nacha Serra comenzó su recorrido con los hongos adaptógenos durante la pandemia, a partir de una búsqueda personal

En los últimos años, los hongos funcionales ganaron popularidad en el universo del bienestar, impulsados por el interés en sus posibles efectos sobre el organismo. Entre las especies más mencionadas está la melena de león, un hongo que se investiga por su relación con el sistema nervioso y los procesos vinculados con la memoria y la función cognitiva. Pero ¿qué se sabe realmente sobre sus propiedades y qué conviene tener en cuenta antes de incorporarlo a la alimentación?

El domingo, Nacha Serra, especialista en medicina tradicional china y fitoterapia, propondrá acercarse a este universo desde una mirada que combina saberes tradicionales e interés por las investigaciones actuales. La propuesta invita a ir más allá de la tendencia y conocer mejor las características de estos hongos, sus usos tradicionales y las preguntas que todavía plantea su estudio. Un acercamiento para distinguir entre las expectativas que generan estos productos y la información disponible sobre sus posibles beneficios, sin perder de vista que natural no es sinónimo de inocuo. Isla Zen, a las 14.

El amor en pareja nos empareja

MATÍAS MUÑOZ

Matías Muñoz será parte del Bienestar Fest con una propuesta para repensar el amor y nuestros vínculos Fabián Malavolta

El psicólogo especialista en terapia relacional dará una charla sobre cómo sanar nuestras heridas y crecer en el amor. Mostrará la manera de romper con patrones instalados. Será un encuentro orientado no solo a quienes están en pareja, sino también a quienes desean estarlo. Además, la actividad incluirá breves ejercicios de reflexión y aplicación práctica, herramientas concretas para seguir creciendo y mejorar los vínculos. Escenario Inspiración, a las 14.30.

Meditación con energía escalar

VIRGINIA GIGENA

Virginia Gigena, terapeuta en Sanergía, estará a cargo de una experiencia de meditación y autoexploración en Bienestar Fest

Virginia Gigena propone otro cruce dentro de la programación: una experiencia que combina meditación guiada con tecnología de ondas escalares. El recorrido comienza desde la quietud y la atención. La meditación funciona como una invitación a desacelerar, concentrarse en el presente y registrar las propias sensaciones. Sobre esa práctica se incorpora la tecnología de ondas escalares, que busca explorar estados de calma y coherencia. Isla Sound Healing, a las 14.30.

Zumba

YASMIN FOCOSI

Una clase de zumba, disciplina basada en una rutina aeróbica que combina pasos de baile con movimientos de tonificación muscular a cargo de la profesora certificada Yasmin Focosi, para ponerse en movimiento y descargar energía. Escenario Principal Flux, a las 15.

Aprender a medir nuestro sueño

PABLO FERRERO

Pablo Ferrero, neurólogo y especialista en medicina del sueño, hablará sobre la importancia del descanso en Bienestar Fest Camila Godoy

El descanso es uno de los hábitos con mayor impacto en el sistema cardiovascular, el metabolismo, las defensas y las hormonas. De eso hablará el especialista en sueño, autor de Buenas noches. Compartirá recomendaciones sobre cómo construir un buen entorno para dormir. También alertará sobre las señales que pueden indicar que el sueño no está siendo reparador e indicará el tiempo justo para una siesta. Espacio Inspiración, a las 15.30.

Círculo de voces y tambor

CLARA PEPER

La musicoterapeuta Clara Peper trabaja desde hace años con la percusión africana y llevará el tambor como herramienta de conexión y movimiento a la isla

Para la musicoterapeuta Clara Peper, el sonido puede ser una forma de volver al cuerpo. Los tambores africanos ocupan un lugar central en su propuesta porque su sonido no solamente se escucha, sino que se siente físicamente. Peper lo vincula con la posibilidad de volver a la tierra, conectarse con el cuerpo y recuperar una dimensión más instintiva del movimiento. En el festival, su objetivo será que quienes se acerquen puedan probar, explorar y soltarse, incluso si nunca antes participaron de una experiencia de este tipo. Abrir la voz, bailar, cantar y escuchar el propio deseo formarán parte de una propuesta que busca generar un espacio seguro, sin exigencias ni vergüenza. Para Peper, la síntesis es clara: volver a la tierra y volver al corazón. Isla Sound Healing, a las 15.30.

Movimiento y Stretching

AGUS ECHEGOYEN Y DIEGO REAL

Realizarán una clase de flexibilidad para vincularse con el cuerpo de manera consciente. Agustina, al ser instructora del dinámico yoga vinyasa y de power yoga y de tener formación en distintas disciplinas, en sus clases combina la relajación muscular con la movilidad articular, posturas de estiramiento de cadenas posteriores, apertura de caderas y descarga de tensión en la espalda y los hombros. Escenario Principal Flux, a las 16.

Reflexología holística

ELEONORA BIAIÑ

Eleonora Biaiñ guiará en el Bienestar Fest una experiencia para explorar la reflexología holística y sus técnicas de movilización y estímulo Gentileza

La reflexóloga holística certificada del método López Blanco y coautora de varios libros sobre reflexología brindará los lineamientos principales de esta terapia que alivia el estrés y eleva las defensas del organismo. Profundizará en los recursos de estímulo de áreas reflejas en las manos como abordaje integral con el objetivo de promover la conciencia corporal, la calma mental y darle seguridad al organismo. Zona Chill, a las 15.30.

Técnica de coherencia rápida

PILAR POSE

Pilar Pose en acción durante la actividad que guio en la primera edición del Bienestar Fest Camila Godoy

Creada por el HeartMath Institute y apta para realizarse en cualquier lugar y en un par de minutos, esta práctica combina la atención focalizada, la respiración rítmica y la evocación emocional profunda. La técnica se compone de tres pasos: la atención basada en el área del corazón; la respiración cardíaca y la evocación de una sensación positiva. La propuesta busca activar un sentimiento de apreciación, gratitud o afecto. Isla Zen, a las 16.

Desinflamate

FACUNDO PEREYRA

El doctor Facundo Pereyra dará una charla sobre alimentación antiinflamatoria enfocada en desinflamar el cuerpo y las articulaciones Fabián Marelli

El médico gastroenterólogo dará una charla sobre alimentación antiinflamatoria enfocada en desinflamar el cuerpo y las articulaciones. Durante el encuentro, explicará en qué consiste el reseteo intestinal: un plan alimentario de 14 días que propone una primera etapa de siete días de descanso digestivo, seguida de un período de siete días en el que los alimentos se van reincorporando de manera gradual. Escenario Inspiración, a las 16.30.

Alimentación consciente

TITI SIEGRIST

La chef Titi Siegrist realizará un taller de alimentación consciente y acercará recetas para llevarse a casa. Zona Chill, a las 16.30.

Taller de handpan

PABLO CRESPO

Pablo Crespo acercará los principios básicos del handpan

El handpan será uno de los instrumentos protagonistas de la isla gracias al taller de Pablo Crespo, músico y referente de la Escuela Argentina de Handpan. La propuesta empezará por conocer el instrumento, la historia y la evolución que atravesó. Después llegará la parte más concreta: escuchar cómo suena, conocer las diferencias entre los distintos instrumentos y entender qué posibilidades ofrece cada uno. La idea es que quienes tengan ganas puedan acercarse, probar el handpan y buscar sus propios sonidos. Incluso para alguien que nunca tocó un instrumento, permite descubrir qué se siente al producir sonido. Isla Sound Healing, a las 16.30.

Concierto inmersivo

SOL WAIS

Sol Wais empezó a estudiar sonoterapia hace 20 años, cuando en la Argentina casi no había formación para aprender a trabajar con cuencos Gentileza

Referente de sound healing en el país y dedicada a la terapia de sonido, Wais diseña experiencias inmersivas que combinan música clásica, cuencos de cuarzo y metal y una escenografía cuidada al detalle: velas, mantas, un despliegue que ella misma llama “artillería”. Luego de su sesión, siempre suele esperar a ver qué pasa cuando los asistentes se levantan. Allí invitará al público a preguntarse cómo está la mente después. Escenario Principal Flux, a las 17.

Una buena vida

DANIEL LÓPEZ ROSETTI

Daniel López Rosetti invitará a reflexionar sobre cómo aprender a gestionar nuestra propia vida (Fuente: Archivo LN)

El reconocido cardiólogo especialista en clínica médica invitará a reflexionar sobre cómo aprender a gestionar nuestra propia vida para vivir mejor, sin quedar atrapados únicamente en las exigencias del trabajo, el dinero o las obligaciones. Explorará los cuatro mundos sobre los que se construye una buena vida: el emocional, vincular, existencial y físico, y nos ayudará a comprender la importancia de encontrar un equilibrio. Escenario Inspiración, a las 17.30.

Concierto de mantras

GEA Y SABINA

Gea y Sabina proponen una meditación activa a través de los mantras, con un formato de pregunta y respuesta que invita a cantar en comunidad

Hace 11 años que Gea y Sabina trabajan alrededor del yoga, el sonido y los mantras. La experiencia que llevarán al festival tendrá formato de kirtan, un canto colectivo de pregunta y respuesta. No es un concierto en el que el público escucha; la propuesta es que todos formen parte y se animen a usar la voz. Según ellos, el canto de mantras en grupo fortalece la sensación de comunidad. Se trata de una experiencia que es individual y colectiva al mismo tiempo: cada persona atraviesa lo suyo, pero lo hace sostenida por la energía de los demás.

Para ellos, el canto de mantras es una forma de meditación activa. A diferencia de una experiencia de sound healing en la que la persona se acuesta, cierra los ojos y recibe el sonido, acá hay una participación concreta: cantar, repetir, escuchar la propia voz y la de quienes están alrededor. La repetición funciona como un punto de enfoque para la mente y permite dejar de lado, por un rato, la dispersión cotidiana. Isla Sound Healing, a las 17.30.

Hackeo mental y corporal

GABY PICOLLI

Gabriela Píccoli, conferencista y activista cuántica, estudia la relación entre símbolos, física cuántica y percepción gabypiccoli

La escritora, conferencista y activista cuántica propone ¿Qué llevás puesto por dentro?, una experiencia para explorar durante aproximadamente media hora la relación entre cuerpo, emoción, mente y conciencia, no desde una exposición teórica, sino a través de ejercicios concretos. La propuesta parte de identificar qué llevamos internamente y cómo eso puede modificar nuestra manera de percibir y atravesar lo que ocurre. Zona Chill, a las 17.30.

Intención en movimiento

DAFNE SCHILLING

Dafne Schilling será la encargada de cerrar el festival con una experiencia que invita a conectar con el cuerpo, la energía y las emociones a través del movimiento nico_asta

Como cierre, este método que fusiona yoga, danza y expresión corporal. “Intención en movimiento busca que haya conexión entre las personas, que a través del baile, de dinámicas y juegos corporales podamos olvidarnos de la individualidad y conectarnos como una misma tribu para expandir con nuestros cuerpos algo que es mucho más grande que nosotros mismos: una energía y un momento en común”, cuenta Schilling. Escenario Principal Flux, a las 18.