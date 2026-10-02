Del estrés a la coherencia: la experiencia que cruza meditación y ondas escalares Won Tech para reordenar el estado interno

En un contexto donde la exigencia constante, la hiperconectividad y la sobreestimulación suelen marcar el ritmo diario, la búsqueda de herramientas para recuperar el equilibrio se ha vuelto una necesidad prioritaria. Más allá de las técnicas tradicionales de relajación, hoy emergen experiencias integrativas que proponen una pregunta profunda: ¿qué sucede cuando alineamos la intención emocional con la energía de nuestro entorno?

La propuesta combina la meditación guiada por Virginia Gigena, terapeuta en Sanergía, con la acción de dispositivos de emisión escalar, un enfoque que busca no solo acallar el ruido mental, sino también estimular la autorregulación del organismo a nivel celular.

La experiencia podrá vivirse en la segunda edición del Bienestar Fest, el evento de Bienestar más importante del país organizado por LA NACION y OSDE que se realizará el 24 y 25 de octubre en Hipódromo Palermo. Para acceder a más información sobre la agenda y dónde sacar las entradas hacé clic acá.

La ciencia del equilibrio: cómo actúan las ondas escalares

Descubiertas por Nikola Tesla, las ondas escalares Won Tech son un tipo de energía electromagnética de propagación longitudinal que opera más allá del espectro visible. A diferencia de las señales convencionales, no pierden intensidad con la distancia ni se ven frenadas por barreras físicas, lo que les permite atravesar la materia e interactuar directamente con el campo bioeléctrico del cuerpo humano.

Virginia Gigena, terapeuta en Sanergía, estará a cargo de una experiencia de meditación y autoexploración en Bienestar Fest

En la práctica, esta energía trabaja en sintonía con las células, las mitocondrias y el ADN:

Protección frente al entorno: Ayuda a neutralizar la saturación electromagnética generada por teléfonos móviles, redes Wi-Fi y tecnología 5G.

Ayuda a neutralizar la saturación electromagnética generada por teléfonos móviles, redes Wi-Fi y tecnología 5G. Vitalidad celular: Estimula la producción de ATP (la energía fundamental de las mitocondrias) entre un 30% y un 40%, favoreciendo la regeneración y el equilibrio interno.

Estimula la producción de ATP (la energía fundamental de las mitocondrias) entre un 30% y un 40%, favoreciendo la regeneración y el equilibrio interno. Resonancia profunda: Penetra de forma segura y no invasiva en los tejidos, sintonizándose con los ritmos naturales del cuerpo.

Un recorrido de la mente al cuerpo

La inmersión comienza con un breve marco introductorio enfocado en comprender cómo la energía escalar interactúa con nuestros estados mentales y afectivos. Lejos de ser una charla teórica extensa, es una preparación sencilla para abrir la percepción y comprender la dinámica de la sesión.

A continuación, la práctica se traslada a una meditación guiada de autoexploración. A través de la respiración y el enfoque consciente, cada participante es guiado para identificar y anclar emociones renovadoras como la claridad, la gratitud y la coherencia.

La propuesta busca generar un espacio de calma y autoexploración en medio de la sobreestimulación cotidiana Getty Images

Durante el encuentro, el ambiente se encuentra asistido por una torre de biofrecuencia con tecnología Teluric. El dispositivo opera en un rango que abarca hasta 180 metros cuadrados, emitiendo ondas portadoras moduladas digitalmente que se combinan con la presencia de un cristal de cuarzo Vogel en su cúspide. Su función es actuar como un amplificador del estado meditativo alcanzado por el grupo: al transferir esa vibración armónica al espacio, se facilita un estado de resonancia profunda que resulta muy difícil de lograr en medio del ajetreo individual.

Una huella que perdura en lo cotidiano

El valor de estas experiencias no reside en lo que ocurre únicamente durante la hora que dura la práctica, sino en la huella que deja al regresar a las tareas habituales. Quienes facilitan este espacio señalan que la coherencia alcanzada promueve un estado de receptividad en los días posteriores, facilitando la resolución de conflictos, la claridad en la toma de decisiones y una mayor sensación de fluidez ante las exigencias del entorno.

En definitiva, la inmersión invita a hacer una pausa activa. Un minuto de presencia y resonancia puede no cambiar lo que sucede afuera, pero transforma drásticamente el estado interno desde el cual elegimos responder a la vida.