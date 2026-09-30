El hongo melena de león: el alimento natural que es furor por su capacidad para regenerar neuronas

Un reciente estudio científico generó gran expectativa en el mundo de la medicina natural tras comprobar los efectos de un hongo particular sobre el cerebro humano. Se trata del Hericium erinaceus, conocido popularmente como melena de león, una seta utilizada desde hace siglos en la medicina tradicional de Asia y Oceanía.

Investigadores del Instituto del Cerebro de Queensland, liderados por el profesor Frederic Meunier, demostraron que este alimento estimula la regeneración neuronal y fortalece la memoria, lo que despertó un marcado interés global por sus propiedades bioactivas frente al envejecimiento cognitivo.

Científicos descubrieron cómo mejoraría la memoria en adultos mayores con un simple tratamiento (Fuente: Pexels)

El envejecimiento conlleva una pérdida progresiva de facultades mentales, a menudo exacerbada por dietas pobres o el sedentarismo. Ante este escenario, el equipo de Meunier buscó alternativas en la naturaleza. Los resultados, publicados en el Journal of Neurochemistry en 2023, confirman que el hongo posee una capacidad inusual para reparar células dañadas.

Según señala la investigación: “El Hericium erinaceus mejora la regeneración de los nervios periféricos al activar la actividad neurotrófica del factor de crecimiento nervioso”. Este proceso resulta vital para el hipocampo, la región encargada de almacenar los recuerdos.

Durante las pruebas experimentales, los científicos suministraron porciones crudas del hongo a ratones de laboratorio. Al cabo de pocos días, los sujetos mostraron una mayor expresión de neurotrofinas y una memoria notablemente superior.

La clave de este éxito radica en compuestos específicos hallados en la estructura del hongo. El profesor Meunier destaca: “La N-de feniletil isohericerina (NDPIH), un compuesto isoindolínico presente en este hongo, junto con su derivado hidrofóbico hericeno A, resultaron altamente potentes para promover el crecimiento de axones y la ramificación de neuritas en neuronas hipocampales cultivadas, incluso en ausencia de suero, demostrando una notable actividad neurotrófica”.

El alcance de este hallazgo abre puertas importantes para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Más allá de su función regeneradora, este hongo contiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias capaces de mitigar dolores de cabeza intensos. Por estos motivos, los laboratorios ya evalúan la creación de fármacos sintéticos basados en estas moléculas activas para alcanzar resultados terapéuticos más precisos y eficaces en pacientes con deterioro cognitivo.

El hongo melena de león podría ofrecer nuevos enfoques para tratar y prevenir enfermedades neurodegenerativas (Foto: iSotck) Bowonpat Sakaew

Sin embargo, la comunidad científica pide cautela a la población. Aunque los datos lucen prometedores, el consumo de esta seta requiere supervisión médica. Especialistas advierten que las personas con enfermedades autoinmunes deben evitar su ingesta directa sin una consulta previa, ya que los efectos podrían variar según el historial clínico de cada individuo.

La popularidad del hongo crece en los mercados de salud moderna, pero la ciencia subraya la necesidad de validar estos resultados mediante nuevos ensayos clínicos en humanos a gran escala. La investigación de Queensland posiciona al Hericium erinaceus como una herramienta terapéutica de alto potencial para el futuro de la neurología, siempre bajo el amparo de un seguimiento médico riguroso y profesional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA