Eduard Estivill, experto en medicina del sueño: “Lo ideal es despertarse a las 7 de la mañana para hacer ejercicio, desayunar bien y exponernos a la luz del sol”

Los especialistas sugieren dormir entre siete y ocho horas diarias para tener un sueño reparador y que el cuerpo logre descansar después de una jornada agitada. Sin embargo, en ciertas épocas del año esto puede sufrir modificaciones, como en la primavera y el verano, donde hay mayor exposición a la luz solar. Según el experto en medicina del sueño Eduard Estivill sería prudente cumplir con el tiempo sugerido y detalló que lo ideal “es despertarse a las 7 de la mañana para practicar un poco de ejercicio”.

No dormir bien, a largo plazo, puede perjudicar la salud física y mental. La concentración disminuye al igual que la posibilidad de razonar conscientemente o con poder crítico; el cansancio, estrés y hasta el estado anímico también se ven comprometidos.

Para tener un sueño reparador es necesario dormir entre siete y ocho horas diarias (Fuente: Pexels)

En diálogo con el podcast Endor Technologies, Eduard Estivill explicó que, dependiendo de la temporada que se transite en el año, las horas de luz solar afectan al sueño. Por ese motivo, en verano es probable que el cuerpo sienta cansancio y nuestro cerebro nos indique que todavía hay mucho por hacer, aunque sean las 20.30.

En primer lugar, el experto dijo que las jornadas laborales deben ajustarse de un modo tal que las personas puedan llegar a su casa temprano y así tener tiempo suficiente para cenar y acostarse no más allá de las 22.00.

“Lo ideal es despertarse a las 7 de la mañana para practicar un poco de ejercicio —aunque sea andar 15 minutos—, desayunar bien y exponernos a la luz del sol. Mucha gente dice que por la mañana va muy justo para hacer deporte, pero con bajarse una parada antes del transporte público o estacionar el coche a un kilómetro del trabajo es suficiente”, detalló el experto español.

Eduard Estivill, experto en medicina del sueño: “Lo ideal es despertarse a las 7 de la mañana para practicar un poco de ejercicio, desayunar bien y exponernos a la luz del sol” (Fuente: Endor Technologies)

El foco debe estar en el horario de las comidas centrales, justificó Estivill, ya que sirven para organizar el cronograma alimenticio y de descanso. “Comer sobre las 13 y cenar alrededor de las 20, eso sería lo ideal. Muchas personas, sobre todo jóvenes con hijos, intentan seguir los horarios de los niños y lo hacen muy bien porque cenan todos juntos sobre las 20 y 20.30 y después, si los niños duermen bien, consiguen tener un espacio de tiempo para su intimidad. Y a las 23 suelen estar en la cama”.

A las puertas de la primavera

En medio del contexto en que se encuentra la Argentina de empezar con la temporada primaveral y de calor, el especialista sugirió que durante las noches de temperaturas altas, es mejor utilizar una toalla húmeda en la nuca, las muñecas o la zona de las orejas. “El aire acondicionado no es recomendable porque reseca mucho las mucosas. Los ventiladores son mejores”, advirtió.

Algunos tips para tener un sueño reparador

Eduard Estivill enumeró ciertos consejos para mejorar la calidad del sueño y también para evitar que se sufra de insomnio, aunque remarcó que, si esto se vuelve una situación crónica, se recomienda visitar a un experto.

“Lo ideal antes de dormir es ducharse con agua templada para preparar el cuerpo para el sueño”.

“Salir de la cama si no podés dormir. Si te despertás de madrugada y te cuesta volver a dormir, es recomendable levantarse y cambiar de estancia para evitar que la cama se asocie con el desvelo”.

“Al desvelarse, se sugiere buscar una luz tenue de tono amarillento, evitando la luz blanca o azul de las pantallas”.

“Para inducir el sueño tras un despertar nocturno, es efectivo leer un libro que no sea estimulante”.

“La siesta no es un invento cultural de los latinos, sino una necesidad biológica que ocurre aproximadamente ocho horas después de levantarse”.