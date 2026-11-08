Crónicas de una primavera tardía: la reivindicación de la cultura japonesa a la belleza de florecer a destiempo

Por las mañanas hago mi recorrido de rigor por el jardín, casi con la mirada inquisitiva de un detective analizando una escena del crimen. Busco rastros de plantas peladas por las mandíbulas voraces de las hormigas jardineras, hojas resecas, yuyos, pero sobre todo vigilo los brotes y pimpollos de las flores tratando de detectar cambios con respecto al día anterior.

Esta falsa primavera, con tan pocos días de sol, las tuvo completamente confundidas. La mayoría está a mitad del tamaño que tenían el año pasado en esta misma época, y durante semanas seguidas solo veo verdes sin un rastro de color.

Las amapolas necesitan sol y riego adecuado Gabriela Landau

Me acerco a las amapolas o más bien a ese lugar donde sé que deberían estar las amapolas. Recuerdo perfectamente cuando sembré las minúsculas semillas que había recolectado el año pasado y que guardé cuidadosamente en un sobre que decía “Amapolas - noviembre 2025” en marcador negro.

Esperé al tiempo indicado, preparé la tierra, las fui tirando (más bien, revoleando) y esperé a los primeros brotes. Llegaron. Todo parecía estar cumpliendo su ciclo a la perfección. Lo que se necesitaba de ahí en más eran horas prolongadas de sol y riego adecuado.

Los interminables días de lluvia se ocuparon del riego, pero el sol nunca llegó y la primavera nos engañó con temperaturas bajas, sweaters abrigados y nubes. Y además, seguramente mirar algo con tanta obsesión como lo hice, ejerza algún tipo de gualicho ancestral sobre su crecimiento. Salvo los yuyos: los mires o no, esos siempre salen.

Fueron días y días de ver los capullos ovalados de las amapolas colgando hacia abajo (si bien es su forma natural antes de florecer, sentí que estaban en un absoluto estado de protesta por el clima). Pero finalmente sucedió, una mañana, entre esa suerte de arreglo vegetal de verdes en distintos tonos que era mi cantero, la vi: una única amapola roja moviéndose tímida con el viento y sostenida por ese tallo largo y flaquito.

Si no fuese una de esas flores de papel, como también las llaman, no podría aguantarla. No era gran cosa, pero estaba ahí con todo lo que tenía que tener: la flor creciendo solitaria con sus pétalos rojos finos como un papel de barrilete, esa mancha negra en el centro, las hojas tiernas y dentadas que cualquiera podría considerar una ensalada. Oficialmente, y a pesar del gris del cielo, mi amapola había decidido que era momento de florecer.

La cultura japonesa, que tiene la destreza de un mago para siempre sacar un conejo más de la galera, tiene múltiples expresiones para bautizar la melancolía de la naturaleza. Estaba familiarizada con el nagori, literalmente “la huella de las olas”, para describir la sensación de añoranza por la estación que se va, y concluí que deberían tener una expresión para lo que estuvo sucediendo. Necesitaba ponerle algo de poesía, algo que no rimase con el Súper Niño. No estaba equivocada. Tienen otra expresión que describe la profunda reverencia por este fenómeno de la primavera tardía.

Lo celebran a través del concepto de osozaki, que nombra a aquellas especies de floración rezagada, y del hanabie, literalmente “el frío de las flores”. Ese frío traicionero y fuera de temporada que irrumpe justo cuando la primavera ya había dado falsas señales de arranque y los brotes estaban listos.

Mientras nosotros nos frustramos exigiéndole puntualidad al calendario, la poesía oriental encuentra una belleza superior, mucho más dramática y heroica, en aquello que se hace esperar. En un país como Japón, donde la puntualidad es casi una religión, uno pensaría que una flor impuntual sería vista como un fracaso.

Sin embargo, el osozaki es venerado. La flor que se toma su tiempo absorbe más nutrientes, sobrevive a las heladas tardías y, cuando finalmente se abre, lo hace con una fuerza vital superior.

De hecho, los japoneses usan esta misma palabra para describir a las personas que alcanzan su plenitud o el éxito tarde en la vida, celebrando que el tiempo extra de maduración (lejos de ser una contrariedad) produce resultados mucho más hondos y duraderos.

No es tal vez el caso de mi pequeñísima primera amapola (ni de mi persona, claro), pero fue un buen consuelo para tantas semanas de espera.

Recuerdo perfectamente cuando sembré las minúsculas semillas que había recolectado el año pasado Archivo Revista Jardin

Es el triunfo silencioso sobre la inclemencia. Y ahí estaba mi amapola, sola en medio de ese mar verde, estoica y fuera de cronograma. Un perfecto osozaki de papel de barrilete recordándome que, a veces, la mayor muestra de carácter no es florecer cuando las condiciones son ideales, sino tener la insolencia de abrirse al mundo, contra todo pronóstico, simplemente cuando a una se le da la gana.