¿Cuánto importan las fechas de caducidad de los alimentos?

Al abrir la heladera, ¿con qué frecuencia revisás las fechas de caducidad de los alimentos? El yogur indica que aún está en buen estado por unos días más, pero la etiqueta de la salsa barbacoa a medio usar indica que su fecha de caducidad fue antes del domingo pasado. ¿Es seguro seguir consumiéndola?

La respuesta es compleja. Las fechas en los envases de alimentos suelen indicar cuándo la comida sabe mejor, no cuándo es insegura. En los Estados Unidos, existen aproximadamente 50 variantes de etiquetas de fecha, incluyendo “consumir preferentemente antes de”, “vender antes de” y “envasado el”, casi todas indican cuándo la calidad o la frescura comienzan a disminuir.

Si bien es importante prestar atención a las fechas impresas de algunos alimentos, se estima que se desechan 1,3 mil millones de kilos de alimentos cada año debido a la confusión con la etiqueta de fecha, según ReFED, una organización sin fines de lucro dedicada al desperdicio de alimentos. La fórmula infantil es el único producto que tiene etiquetas de fecha estandarizadas y reguladas a nivel federal, lo que genera muchas preguntas sobre cuándo desechar otros alimentos perecederos que están envejeciendo.

Esto es lo que hay que saber.

Una confusa gama de pruebas

A principios y mediados del siglo XX, los hogares estadounidenses comenzaron a cambiar de alimentos cultivados localmente a productos procesados y envasados, y algunos productores comenzaron a poner fechas en sus productos para disipar las preocupaciones sobre su frescura. Sin embargo, estas etiquetas no se generalizaron hasta las décadas de 1960 y 1970, junto con iniciativas más amplias para mejorar el etiquetado nutricional y la transparencia.

Hoy en día, cada empresa alimentaria determina la fecha de caducidad de sus productos. Sin embargo, cada una utiliza su propia metodología, según Londa Nwadike, profesora de ciencias de la alimentación en la Universidad Estatal de Dakota del Sur.

Hoy en día, cada empresa alimentaria determina la fecha de caducidad de sus productos. Sin embargo, cada una utiliza su propia metodología

Por ejemplo, explicó, algunas empresas pueden utilizar modelos matemáticos para predecir cuándo disminuye la frescura, mientras que otras pueden realizar pruebas especiales en las que los alimentos se almacenan a temperaturas más altas, con alta humedad o con mayores niveles de oxígeno.

Otras pueden exponer un producto a moho, levaduras o patógenos como E. coli o salmonela. Algunas empresas no pueden permitirse realizar pruebas exhaustivas y simplemente basan sus fechas en las de la competencia.

El resultado es una gran cantidad de inconsistencias: dos productos casi idénticos, envasados el mismo día, pueden tener fechas de caducidad sustancialmente diferentes.

Una maraña de términos y leyes

Esta confusión se agrava por la redacción de las etiquetas, que en gran medida depende de las políticas estatales. Cada estado tiene sus propios requisitos que varían según el producto alimenticio, por lo que las etiquetas pueden ser diferentes o simplemente no existir en ciertos estados.

Por ejemplo, los productos lácteos. Montana exige que la leche (pero no otros estados) incluya una fecha de caducidad no mayor a 12 días después de la pasteurización, mientras que Pensilvania permite hasta 17 días y exime a la leche ultrapasteurizada. Virginia exige fechas de caducidad en todos los productos lácteos, mientras que Nueva York no exige ninguna etiqueta de fecha en los lácteos. (ReFED ofrece un buscador de políticas donde puede consultar las regulaciones de su estado).

Existen variaciones similares en las regulaciones estatales para huevos, mariscos, productos vendidos en mercados agrícolas y otros productos sorprendentes. Texas, por ejemplo, exige que los productos encurtidos en cocinas domésticas se etiqueten con la fecha de preparación.

El efecto de estas políticas variables es “confusión y caos”, reconoce Yvette Cabrera, directora de desperdicio de alimentos del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales. “Crea sistemas de distribución, envasado y fabricación realmente complejos que dificultan enormemente el cumplimiento normativo de los productores de alimentos”.

También genera desperdicio. Muchos estados prohíben la venta o donación de productos caducados, y muchos consumidores (el 43 %, según una encuesta de 2025) suelen desechar alimentos que están cerca de su fecha de caducidad o ya la han caducado.

“Ahora más que nunca, la gente se confunde con palabras como ‘consumir preferentemente antes de’”, afirma Emily Broad Leib, directora de la Clínica de Derecho y Política Alimentaria de la Facultad de Derecho de Harvard y coautora de la encuesta “¿Se trata de seguridad o de calidad?”.

Menos una estafa, más un desastre

Los expertos afirman que las fechas de caducidad no son un truco para que se compre más, sino el resultado de un sistema caótico. Y para la mayoría de los alimentos, consumirlos después de la fecha no supone un problema de salud.

Los expertos afirman que las fechas de caducidad no son un truco para que se compre más, sino el resultado de un sistema caótico Gorodenkoff - Shutterstock

Algunos recomiendan prestar atención a las etiquetas de “consumir preferentemente antes de” y “caduca el”, especialmente en los productos perecederos. “Consumir preferentemente antes de” generalmente se refiere a la calidad y “vender antes de” generalmente sirve para que los minoristas sepan cuándo rotar el inventario.

Los alimentos congelados suelen conservarse en buen estado hasta un año, incluso si se han descongelado y vuelto a congelar; los condimentos, aceites y productos enlatados sin abrir suelen durar varios años; los huevos refrigerados se conservan en buen estado de tres a cinco semanas; y los productos lácteos refrigerados suelen durar de una a tres semanas después de abrirlos. La Universidad Estatal de Kansas ofrece prácticas guías de almacenamiento en despensa y congelador para una variedad de alimentos, al igual que la aplicación FoodKeeper del Departamento de Agricultura.

Las etiquetas de fecha más importantes se encuentran en la carne y el marisco, el queso y la leche sin pasteurizar, los alimentos para bebés y los alimentos preparados en tiendas, según los expertos.

La fecha en la carne cruda “no garantiza” que dure tanto tiempo en casa, explica Meredith Carothers, especialista en seguridad alimentaria del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del USDA, ya que los refrigeradores domésticos a menudo no son tan fríos como los de los supermercados.

“Una vez que llegue a casa, es mejor consumirlo en uno o dos días para las aves, o de cuatro a cinco días para las carnes rojas crudas, como la carne de res, cerdo, ternera y cordero”, señala. Los refrigeradores domésticos deben mantenerse a menos de 4 °C (40 °F), añade.

California simplificará las etiquetas de fecha a dos opciones estandarizadas: “consumir preferentemente antes de” para calidad y “consumir antes de” para seguridad. El Congreso está considerando una legislación federal similar.

Hasta entonces, las etiquetas de fechas seguirán siendo confusas y complicadas, por lo que los consumidores deberán usar el sentido común y relajarse un poco al revisar el refrigerador.