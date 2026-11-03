Cuidar también es saber actuar: más de 600 personas aprendieron RCP junto a OSDE en el Bienestar Fest

En un encuentro dedicado a la búsqueda del bienestar, también fue protagonista la capacidad de cuidar a otros a través de la RCP. En el espacio que OSDE desplegó en el Bienestar Fest –y de la mano de instructores certificados por la American Heart Association (AHA)– los asistentes pudieron conocer los pasos de la reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso de un desfibrilador externo automático (DEA), dos herramientas para ayudar a sostener la vida hasta la llegada de la asistencia profesional.

La RCP es una técnica que se usa para asistir a alguien que está sufriendo un paro cardiorrespiratorio. La idea es que pueda llevarla a cabo cualquier persona, incluso no profesional de la salud, con el objetivo de restablecer la circulación sanguínea para oxigenar los órganos vitales.

Aprender RCP permite transformar la sensación de impotencia que puede surgir frente a una emergencia en la confianza de saber cómo actuar. Incorporar una secuencia concreta de pasos —pedir ayuda, iniciar las compresiones torácicas y utilizar un desfibrilador externo automático (DEA), si está disponible— brinda herramientas fundamentales para intervenir en una situación crítica.

OSDE asumió desde el año 2011 la tarea de potenciar la enseñanza de esta práctica, transformando así a miles de ciudadanos en los primeros eslabones indispensables para salvar una vida. Hasta el momento, la organización ha capacitado a más de 100.000 personas en todo el país, y lleva ya 15 años de certificación como centro de entrenamiento AHA.

“La RCP aplicada en forma oportuna duplica y hasta triplica las posibilidades de supervivencia”, afirmó Sebastián Alonso, coordinador del equipo de Proyectos de Salud de OSDE. “La técnica forma parte de la cadena de supervivencia: el primer eslabón es identificar el paro cardíaco, solicitar asistencia médica y comenzar con la RCP. Actuar cuanto antes es clave”, agregó enfatizando en que “aprender RCP es tan importante como saber leer y escribir”.

OSDE ya capacitó a más de 100.000 personas en RCP en todo el país, como parte de su compromiso con la prevención y la promoción de la salud. IGNACIO ARNEDO

El taller permitió practicar la técnica y aprender cómo realizar las compresiones torácicas de manera correcta. IGNACIO ARNEDO

¿Qué hacer ante un paro cardíaco súbito?

Aprender RCP es posible para cualquier persona, y no requiere conocimientos médicos previos. Se trata de una serie de pasos concretos que resumimos en estos puntos (que no reemplazan la capacitación práctica):

Garantizá que el lugar sea seguro y pedí ayuda para controlar cualquier riesgo (como podría ser detener el tránsito si la emergencia ocurrió en la calle). Una vez protegida la escena, acercate a la persona y comenzá a asistirla.

y pedí ayuda para controlar cualquier riesgo (como podría ser detener el tránsito si la emergencia ocurrió en la calle). Una vez protegida la escena, acercate a la persona y comenzá a asistirla. Comprobá si la persona responde y si respira . La RCP se realiza cuando no responde a los estímulos y no respira, o respira de manera anormal.

. La RCP se realiza cuando no responde a los estímulos y no respira, o respira de manera anormal. Llamá al número local de emergencias médicas (o pedile a alguien que lo haga). Si hay un desfibrilador externo automático (DEA) cerca, solicitá que lo busquen y lo acerquen.

(o pedile a alguien que lo haga). Si hay un desfibrilador externo automático (DEA) cerca, solicitá que lo busquen y lo acerquen. La persona debe estar en un lugar plano y firme. Arrodillate al costado de la víctima, entrelazá tus manos y comprimí el centro del pecho fuerte y rápido hasta la llegada del personal entrenado que asuma el control.

y comprimí el centro del pecho fuerte y rápido hasta la llegada del personal entrenado que asuma el control. Comenzá las compresiones, fuertes y rápidas, a un ritmo de entre 100 y 120 por minuto . En el caso de una persona adulta, deben hundir el tórax al menos 5 centímetros (para mantener el ritmo pueden ayudar canciones como “La Macarena” o “Stayin’ Alive”, de los Bee Gees).

. En el caso de una persona adulta, deben hundir el tórax al menos 5 centímetros (para mantener el ritmo pueden ayudar canciones como “La Macarena” o “Stayin’ Alive”, de los Bee Gees). Continuá con las maniobras hasta que llegue la asistencia médica . Las compresiones ayudan a que la sangre siga circulando y llegue oxígeno a los órganos vitales durante la espera.

. Las compresiones ayudan a que la sangre siga circulando y llegue oxígeno a los órganos vitales durante la espera. Si hay un DEA disponible, encendelo y seguí sus instrucciones. El dispositivo analiza el ritmo cardíaco y, si corresponde, indica cuándo aplicar una descarga. Está diseñado para que pueda utilizarlo cualquier persona sin formación médica.

disponible, encendelo y seguí sus instrucciones. El dispositivo analiza el ritmo cardíaco y, si corresponde, indica cuándo aplicar una descarga. Está diseñado para que pueda utilizarlo cualquier persona sin formación médica. Una vez que llegue el personal de emergencias, dejá la atención en sus manos y seguí sus indicaciones.

La capacitación incluyó también una demostración práctica sobre el uso del desfibrilador externo automático (DEA). IGNACIO ARNEDO

Los talleres estuvieron a cargo de instructores del Centro de Entrenamiento de OSDE, certificado por la American Heart Association (AHA). IGNACIO ARNEDO

Los instructores explicaron también que quienes realizan RCP están legalmente protegidos: la Ley 27.159 de Prevención de muerte súbita exime de toda responsabilidad a las personas que realizan RCP y utilizan un DEA dentro de sus alcances y condiciones.

“No puedo creer que tengo 45 años y recién ahora aprendo esto”, señaló una de las participantes al finalizar la capacitación. Alguien más agregó que ya había cursado un taller hace unos años, aunque “estamos hablando de información que nunca está de más refrescar”. Dos experiencias que reflejan algo de lo que sucedió con las más de 600 personas que transitaron por los talleres durante el festival y hoy ya tienen consigo este conocimiento poderoso e indispensable.

Encontrá información práctica y videos y enterate de las próximas capacitaciones en https://www.osde.com.ar/rcp

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