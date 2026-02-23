¿Dormir no es suficiente? Cinco causas médicas y emocionales por las que se siente cansado todo el tiempo

Sentirse agotado incluso después de haber dormido toda la noche es una queja frecuente en la actualidad. Aunque muchas personas lo atribuyen al ritmo de vida moderno, expertos y organismos de salud señalan que el cansancio constante puede estar asociado a causas médicas y emocionales que requieren atención.

Levantarse sin energía, necesitar varias tazas de café para empezar el día o experimentar agotamiento físico y mental desde las primeras horas puede ser una señal de alerta.

La fatiga persistente no siempre se resuelve con dormir más tiempo, ya que en muchos casos responde a factores subyacentes que afectan el funcionamiento del organismo.

Deshidratación y niveles bajos de energía

Aunque no siempre se perciba sed, el cuerpo necesita una hidratación adecuada para funcionar correctamente.

Aunque no siempre se perciba sed, el cuerpo necesita una hidratación adecuada para funcionar correctamente fizkes - Shutterstock

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que incluso una deshidratación leve puede afectar negativamente los niveles de energía, el estado de ánimo y la capacidad de concentración.

Cuando el organismo no cuenta con suficiente agua, el corazón debe trabajar más para transportar oxígeno y nutrientes, lo que puede generar sensación de agotamiento.

Deficiencia de hierro y anemia

La falta de hierro en la alimentación puede derivar en anemia, una condición que reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos explica que el hierro es esencial para producir hemoglobina, la proteína encargada de llevar oxígeno a los tejidos.

Sin niveles adecuados, el cuerpo no genera la energía necesaria y pueden aparecer síntomas como debilidad, falta de aire y cansancio constante.

Estrés crónico y ansiedad

El impacto del estrés sostenido también se refleja en el nivel de energía.

La Asociación Americana de Psicología (APA) señala que el estrés crónico provoca una liberación constante de cortisol, la hormona del “alerta”, lo que mantiene al cuerpo en un estado de tensión permanente. Este desgaste continuo puede traducirse en fatiga que no mejora con el descanso.

El estrés puede afectar su descanso

Apnea obstructiva del sueño

Dormir varias horas no garantiza un descanso reparador si la calidad del sueño está alterada. La Clínica Mayo explica que la apnea obstructiva del sueño es un trastorno en el que la respiración se detiene y se reanuda repetidamente durante la noche.

Depresión y alteraciones en el estado de ánimo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica la fatiga como uno de los síntomas centrales de la depresión. Esta condición no solo afecta el estado de ánimo, sino también la energía y la motivación.

Los cambios en neurotransmisores como la serotonina y la dopamina influyen en la regulación del ánimo y en la sensación de vitalidad, lo que puede hacer que actividades cotidianas resulten especialmente difíciles.

Ante la presencia de cansancio persistente que interfiere con las actividades diarias, especialistas recomiendan consultar a un profesional de la salud para identificar la causa y recibir el tratamiento adecuado.