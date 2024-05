Un informe inglés revela las pesadillas más comunes en el mundo y el miedo principal de los argentinos

Escuchar

Son parte de una experiencia cotidiana. Sin embargo, para la mayoría de las personas son ‘vivencias’ indescifrables. A día de hoy los sueños siguen siendo objeto de estudio relevante para el campo de la ciencia cuyo significado y comprensión aún se encuentra dentro de límites nebulosos.

Suelen ser los profesionales del ámbito del Psicoanálisis quienes más ahondan en el tema y, especialmente, en el significado oculto que podrían tener. Para aquella rama de la Psicología los sueños son una llave al subconsciente humano.

Fue Sigmund Freud, denominado ‘padre del psicoanálisis’ quien dio origen en 1899 al estudio del mundo onírico con la publicación del libro La interpretación de los sueños. Según la eminencia, el contenido de los sueños es la representación de deseos latentes de un individuo; estos expresarían elementos que la mente consciente no puede aceptar y, por ende, lo hace mediante representaciones simbólicas.

La teoría de Freud hace énfasis también en que las experiencias tempranas de la infancia son claves en el posterior desarrollo del psiquismo humano y que lo vivido en esa etapa, especialmente los deseos reprimidos y las situaciones traumáticas, protagonizan en gran parte los sueños que se manifiestan durante la adultez.

En el marco del estudio y observación del fenómeno onírico, una consultora inglesa desarrolló un mapa mundial que demuestra cuáles son las pesadillas más frecuentes en cada país. Y aunque los sueños suelen representar vivencias e historias personales, el informe demuestra que las personas de ciertas áreas geográficas experimentan sueños específicos y con elementos en común.

Una consultora inglesa desarrolló un mapa mundial que demuestra cuáles son las pesadillas más frecuentes en cada país Jorm Sangsorn - Shutterstock

Para llegar a recopilar información sobre los sueños más persistentes en cada país, la compañía Morning Life investigó qué idioma se hablaba predominantemente en cada país a observar y, en conjunto con otras plataformas tecnológicas, analizó las búsquedas de Google que tenían patrones en común respecto de los sueños dependiendo el área geográfica. Los resultados arrojaron que:

El sueño/pesadilla que más se repite en países de Europa del este, Asia y África se relaciona con serpientes.

El sueño más común en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Brasil y Australia es el de la caída de los dientes.

El sueño que más se repite en Suiza, Italia, Medio Oriente y Bolivia se relaciona con tener un hijo.

La pesadilla más googleada de Argentina tiene que ver con la aparición de arañas.

Respecto de las búsquedas concretas sobre la caída de los dientes la consultora expresó que este tipo de sueño tiene 41.000 búsquedas mensuales en Google en el Reino Unido y 81.000 búsquedas mensuales en los Estados Unidos. “Los sueños en los que se caen los dientes pueden tener una variedad de significados ocultos. Algunos creen que simboliza la pérdida de algo, como un trabajo o una relación, y que la pérdida probablemente fue traumática”, señaló la compañía.

De hecho, están quienes creen que soñar con perder los dientes puede significar un miedo a perder el control. Un informe publicado en la revista Frontiers in Psychology concluye que los estudiantes universitarios que experimentaban sueños sobre la pérdida de dientes tenían más probabilidades de sentirse fuera de control de sus propias vidas.

En cuanto a las arañas, se explica que al ser un insecto que usualmente se asocia con reacciones negativas y miedo, los mismos efectos podría representar en un sueño. En varias obras psicoanalíticas de interpretación de los sueños se considera que las arañas simbolizan en parte los miedos y la pérdida de control.

En el libro When dreaming is believing: The (motivated) interpretation of dreams los psicólogos Carey Morewedge y Michael Norton señalan que los sueños sí tienen un significado práctico en la vida real y que este se basa en ayudar a darle sentido a la historia personal de uno y al mundo. Indistintamente de la cultura a la que se pertenece, las personas encuestadas por los psicólogos tendían a creer que los sueños contienen “verdades ocultas”, y que por ello “proporcionan más información significativa sobre el mundo que pensamientos similares durante la vigilia”.

Con relación a si el hecho de soñar reiteradamente con arañas tiene un significado universal para los argentinos, la psicóloga Sol Buscio (M.N. 71610) destaca que el significado de los sueños no puede ser generalizado porque tiene una fuerte carga simbólica en la que el inconsciente personal se manifiesta. “No es posible hacer una interpretación global sin conocer la historia, contexto o situación actual de un paciente. En sí, todos queremos entender por qué soñamos lo que soñamos, pero es esencial saber que esto únicamente se puede desglosar junto a un profesional especializado y en un ámbito de terapia que es donde se resignifican elementos y asociaciones de la historia de vida de cada uno”, resalta.

En varias obras psicoanalíticas de interpretación de los sueños se considera que las arañas simbolizan en parte los miedos y la pérdida de control Estrella Herrera