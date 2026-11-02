Desconexión y manos a la tierra: la propuesta de arte y naturaleza que convocó a los más chicos en la Zona Kids

Con un récord de convocatoria que en el cierre superó los 10.000 asistentes, el Bienestar Fest se afianza como el encuentro dedicado al “mundo wellness” más grande de la región. En esta segunda edición se sumaron más actividades (hubo yoga y hubo meditación, pero también movimiento, juego, contacto con la naturaleza, relax, alimentación saludable y muchísimo más), también una mayor infraestructura y algunos espacios temáticos nuevos, como la Isla Sound Healing y la Zona Kids.

El espacio dedicado a los más chicos abrió el festival a la posibilidad de pensarlo como un plan familiar (los menores de 15 años entraban gratis), pero también de reflexionar sobre el significado del bienestar en la infancia.

Con esa premisa, el área de Health & Wellness de Pan American Energy (PAE) organizó su primera activación para niños en el festival: “Mi casita viva”, un espacio lúdico para conectar a través del juego y el vínculo con la naturaleza. Los ejes estuvieron puestos en la conciencia ecológica, la sustentabilidad y el cuidado de los recursos en el hogar, invitando a los chicos y chicas a crear espacios saludables y amigables con el ambiente.

“Tenemos dos modelos distintos de casas, muchos colores, también semillas. A los chicos les atrae la propuesta y sobre todo les encanta meter las manos en la tierra”, explicó la creadora de la actividad, la artista plástica y facilitadora wellness en PAE, Thais Montero. Y agregó: “Algunos van más rápido, otros se toman su tiempo y en el camino se van dando cuenta de cuánto suma dedicarle a cada cosa su momento. Creo que eso puede funcionar como una meditación activa. Y que si además le sumamos tierra, semillas y una plantita que crece, resulta todavía más enriquecedora”.

La artista plástica y facilitadora wellness en PAE Thais Montero, al frente de la actividad. IGNACIO ARNEDO

La nueva Zona Kids se organizó en un espacio apartado y rodeado de verde. IGNACIO ARNEDO

Los chicos a pura concentración. IGNACIO ARNEDO

La actividad funcionó también como una especie de "meditación activa". IGNACIO ARNEDO

¿Cómo se crea una cultura del bienestar?

Pan American Energy despliega desde hace 15 años un programa de wellness para empleados, con propuestas familiares, charlas motivacionales, eventos deportivos, talleres de arte, teatro, canto y safaris fotográficos.

Bajo la dirección de Leila Cura, médica especialista en neurología y Head of Health & Wellness de la firma, el proyecto busca desarrollar el potencial de los colaboradores y promover su bienestar cotidiano. Para lograrlo se apela a los espacios compartidos, la actividad física, la adquisición de nuevas habilidades, el disfrute del arte y la creación de vínculos informales.

“Buscamos desarrollar el potencial de la gente y pensamos propuestas personalizadas según sus intereses –pone de relieve la especialista–. Creamos programas concretos, con sus pilares y fundamentos, pero siempre orientados a la acción. Y la respuesta de los colaboradores es excelente, incluso pueden proponer ideas. Venimos trabajando el programa desde hace mucho y lo hacemos con una perspectiva integral y de largo plazo. No se trata solamente de organizar actividades, sino de crear una verdadera cultura del bienestar”.

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