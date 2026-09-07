Aurelio Rojas, cardiólogo: “Por la noche conviene limitar la fruta con alta carga de azúcares”

Aurelio Rojas es famoso en Instagram y TikTok por recomendar a diario hábitos saludables para cuidar el sistema cardiovascular. Entre los consejos que enseñó, indicó qué frutas son mejores para consumir antes de ir a dormir con el fin de que no interrumpan el descanso.

La ingesta de frutas como postre es una opción ideal para aquellos que intentan evitar los alimentos ultraprocesados o dulces con exceso de azúcar. Sin embargo, el especialista remarcó que el consumo de esta comida debe tomarse con precaución, ya que puede interferir en el sueño y generar malestar durante la noche.

El experto recomienda no consumir frutas con exceso de azúcar antes de dormir, como el mango o la banana Magnific

El especialista señaló: “Por la noche conviene limitar la fruta con alta carga de azúcares, como el plátano, las uvas, el mango o la piña, porque aumentan la respuesta insulínica”.

Y añadió: “Las frutas como la banana, las uvas, el mango o el ananá aumentan la respuesta insulínica y, quizá, te ayudan a quedarte dormido, pero pueden fragmentar el descanso y, por eso, cuando te levantás por la mañana, a pesar de dormir bien, te sentís agotado”.

Según el cardiólogo, esta fragmentación del sueño provoca que el corazón sufra las consecuencias negativas a largo plazo debido a la falta de un descanso reparador y profundo durante las horas nocturnas.

Para el experto, el consumo de frutas como la banana produce una fragmentación del sueño que provoca que el corazón sufra las consecuencias negativas a largo plazo Freepik

El profesional aclaró que la intención no es eliminar por completo las frutas de la cena, sino aprender a seleccionar aquellas que ofrecen beneficios sin interferir en los procesos biológicos del sueño. Rojas destacó al kiwi como una de las opciones más recomendables.

“Tiene altísimos niveles de vitamina C, un contenido relevante y rico en precursores de serotonina y un índice glucémico muy bajo que en los estudios se asoció a una mejor conciliación y calidad del sueño, además de a una mejoría del sistema inmune y de la microbiota”, sostuvo Rojas.