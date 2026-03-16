El boom de la proteína llega a los lácteos cotidianos

En un escenario donde la alimentación saludable gana protagonismo y los consumidores se vuelven cada vez más atentos a las etiquetas y a la composición nutricional de lo que consumen, la proteína se consolida como uno de los nutrientes más buscados. De la mano de esa tendencia, la marca láctea Las Tres Niñas presenta Vida Activa, una leche con 50 gramos de proteína por litro, 0% lactosa, 0% azúcares añadidos y 0% grasas, pensada para acompañar la rutina diaria.

El lanzamiento responde a un cambio en los hábitos de consumo: frente a agendas exigentes y estilos de vida dinámicos, crece el interés por alimentos funcionales que aporten energía, saciedad y bienestar a lo largo del día.

Si durante años la proteína estuvo asociada casi exclusivamente al deporte y al entrenamiento físico, hoy el concepto se amplía. La nueva propuesta busca justamente correr ese límite y acercar el nutriente a un público más amplio, bajo el lema: “Vivir activo es una actitud”.

Con ese espíritu, Las Tres Niñas Vida Activa fue desarrollada para integrarse de manera simple a la rutina diaria. El producto se presenta en formato de un litro y puede incorporarse en distintos momentos del día: desde el desayuno o el café de la mañana hasta licuados o preparaciones rápidas.

La propuesta apunta a un público amplio que incluye adolescentes, jóvenes, adultos y familias que buscan opciones nutritivas para acompañar su ritmo cotidiano.

Según los informes <i>Top Ten Trends 2020</i> de <b>Innova Market Insights</b> y <i>Healthy Eating Trends 2024</i> de <b>Mintel</b>, entre 2024 y 2025 los consumidores de todas las edades están dispuestos a pagar más por productos enriquecidos con proteínas. El 40% de la Generación Z y de los Boomers pagaría hasta un 10% más, mientras que el 14% de los Millennials pagaría hasta un 25% adicional.

A nivel global, el interés por alimentos con mayor aporte proteico crece de manera sostenida. Diversos estudios de consumo muestran que cada vez más personas prestan atención a la cantidad de proteína que incorporan en su dieta diario.

En la Argentina, sin embargo, el segmento de bebidas lácteas con alto contenido de proteína aún se encuentra en una etapa incipiente, especialmente fuera del nicho deportivo. En ese contexto, la apuesta de Las Tres Niñas busca ampliar el alcance de esta categoría y acercarla al consumo cotidiano.

Con este lanzamiento, la marca se alinea con una de las tendencias más fuertes de la alimentación actual: productos que combinan tradición, nutrición y practicidad para acompañar estilos de vida cada vez más activos.

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