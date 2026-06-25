Jeep Renegade: aventura entre Aluminé y Villa Pehuenia

El nuevo Jeep Renegade llegó a la Argentina con una experiencia en la Patagonia que refleja el ADN de la marca: aventura y libertad. Durante tres días, el inconfundible modelo de Jeep recorrió los caminos neuquinos, transitando la clásica Ruta 40 y los caminos más desafiantes que conectan San Martín de los Andes con dos destinos más agrestes: Aluminé y Villa Pehuenia. Además, en el marco de la experiencia Jeep Nature, la travesía buscó no solo descubrir los paisajes más imponentes del sur, sino también dar visibilidad a las iniciativas de cuidado ambiental, con charlas con brigadistas que estuvieron combatiendo los últimos incendios en la provincia.

Los faros y la máscara de luces diurnas del Renegade, recortados sobre el paisaje neuquino. IGNACIO ARNEDO

El nuevo Jeep Renegade cuenta con suspensión independiente McPherson en ambos ejes con barra estabilizadora. IGNACIO ARNEDO

Perfil del Renegade en la nieve: nuevas llantas y diseño renovado a la vista. IGNACIO ARNEDO

Agustín Alloco, Director de Marketing de Stellantis Argentina, y Martin Fox, Brand Manager de Jeep Argentina.

La parrilla de siete ranuras y la máscara de luces diurnas son los sellos de la nueva generación de Renegade. IGNACIO ARNEDO

El Lanín, ícono del parque nacional homónimo, acompaña buena parte del recorrido. IGNACIO ARNEDO

Habitáculo tope de gama: cuadro TFT full digital de 7", Uconnect de 10" y climatizador automático bizona.

La nueva generación del Renegade también se reconoce desde atrás, camino a la montaña. IGNACIO ARNEDO

Frenos a disco en las cuatro ruedas, en condiciones de baja adherencia. IGNACIO ARNEDO

Cruce de un curso de agua durante el tramo 4x4 por el norte neuquino. IGNACIO ARNEDO

La Willys lleva su nombre adentro: terminaciones exclusivas y espíritu off-road. lopetegui

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