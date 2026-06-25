Jeep Renegade: aventura entre Aluminé y Villa Pehuenia

El nuevo Jeep Renegade llegó a la Argentina con una experiencia en la Patagonia que refleja el ADN de la marca: aventura y libertad. Durante tres días, el inconfundible modelo de Jeep recorrió los caminos neuquinos, transitando la clásica Ruta 40 y los caminos más desafiantes que conectan San Martín de los Andes con dos destinos más agrestes: Aluminé y Villa Pehuenia. Además, en el marco de la experiencia Jeep Nature, la travesía buscó no solo descubrir los paisajes más imponentes del sur, sino también dar visibilidad a las iniciativas de cuidado ambiental, con charlas con brigadistas que estuvieron combatiendo los últimos incendios en la provincia.
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