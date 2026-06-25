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Adiós papel: los medicamentos tendrán prospectos digitales accesibles mediante QR o data matrix

La iniciativa, señalan desde CAEMe, acerca a pacientes y profesionales de la salud información relevante sobre los medicamentos de una manera más simple, rápida, segura y en línea con la transformación digital

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) estableció recientemente la obligatoriedad de implementar el etiquetado digital en todos los medicamentos comercializados en el país.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) estableció recientemente la obligatoriedad de implementar el etiquetado digital en todos los medicamentos comercializados en el país.

Las versiones que conocemos en papel suelen presentar ciertas limitaciones prácticas, como la letra pequeña o la posibilidad de perderse, deteriorarse o quedar incluso desactualizadas cuando se producen novedades regulatorias. Pero los prospectos siguen siendo una herramienta esencial para que tanto pacientes como profesionales de la salud accedan a información vital sobre los medicamentos: desde indicaciones terapéuticas (para qué sirve) hasta dosis, forma de administración y de conservación, posibles efectos adversos y contraindicaciones e interacciones con otros medicamentos o alimentos. De ahí que consultar el prospecto promueve un uso seguro y responsable de los medicamentos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) estableció recientemente la obligatoriedad de implementar el etiquetado digital en todos los medicamentos comercializados en el país, sean de venta libre o con receta. De ahora en más se podrá acceder de manera digital (a través del celular u otro dispositivo) a prospectos de información actualizada a través de un código bidireccional (QR y data matrix) en los envases.

Desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) celebraron que la medida (oficializada mediante la disposición 2891/2026 publicada en el Boletín Oficial) representa un avance significativo en materia de modernización regulatoria y acceso a información confiable.

“Este paso consolida un modelo de acceso más dinámico, seguro y eficiente a la información de los medicamentos”, explicó Carolina Sian, directora de Asuntos Regulatorios de CAEMe. Y agregó: “Pacientes y profesionales van a poder consultar en tiempo real la versión vigente y aprobada del prospecto, lo que evita el riesgo de que circule información desactualizada y fortalece la seguridad de las personas”.

El acceso a la información, parte clave del cuidado de la salud

Desde la entidad enfatizan que la iniciativa acerca a las personas la información relevante sobre la toma de medicamentos de una manera más simple, rápida, segura y en línea con los procesos de transformación digital que vienen desarrollándose en los sistemas de salud de distintos países.

Algunas de las ventajas de los prospectos digitales:

  • La información puede actualizarse de manera inmediata. Y estar disponible para consulta en cualquier momento, lo que resulta particularmente importante para personas que reciben tratamientos prolongados, pacientes polimedicados, adultos mayores o quienes necesitan volver a consultar instrucciones de uso, conservación o administración del medicamento. “La información sobre seguridad de los tratamientos evoluciona permanentemente, y este sistema facilita que las actualizaciones lleguen de manera más rápida y eficiente a quienes los utilizan”, precisa Sian.
  • Mejora la experiencia de lectura y comprensión de los prospectos. Al consultarse desde un dispositivo móvil, cada persona puede ampliar el tamaño de la letra, seleccionar cantidad de luz y contraste, utilizar herramientas de lectura asistida o acceder al contenido en formatos complementarios que favorezcan la accesibilidad.
  • Se amplía el acceso a la información del medicamento (y las posibilidades de formatos). El uso de la tecnología abre también la puerta a futuras incorporaciones de recursos como audio, videos explicativos, materiales gráficos o contenidos en distintos idiomas, herramientas útiles para personas con dificultades visuales, adultos mayores o pacientes con barreras de alfabetización. “El acceso a la información es una parte central del cuidado de la salud. Cuanto más comprensible y accesible es esa información, mayores son las posibilidades de que las personas puedan seguir correctamente sus tratamientos y utilizar los medicamentos de manera segura”, sostiene la directora de Comunicaciones de CAEMe, Carolina Martinenghi.
  • Estándares más exigentes. Los códigos deberán ajustarse a estándares internacionales de interoperabilidad y trazabilidad, utilizados globalmente en sistemas sanitarios y cadenas de suministro. Por otra parte, la normativa establece expresamente que los códigos QR o data matrix no podrán redirigir a contenidos promocionales ni publicitarios, garantizando que el acceso quede limitado exclusivamente a información validada por ANMAT.
  • Impacto ambiental positivo. La progresiva reducción del uso de papel para prospectos impresos contribuye también a disminuir el consumo de recursos asociados a la producción, impresión y transporte de materiales físicos.

La implementación será progresiva, y contemplará también una etapa de transición para que los laboratorios puedan adaptar sus procesos productivos y tecnológicos. Según establece la disposición, los titulares de registro tendrán seis meses para generar los códigos correspondientes a todos sus productos, mientras que los envases ya producidos podrán seguir comercializándose.

Incorporar herramientas digitales en los sistemas sanitarios constituye hoy una tendencia global que apunta a mejorar la calidad de la atención, optimizar la comunicación y fortalecer la participación de las personas en el cuidado de su propia salud. Es en ese contexto que desde CAEMe consideran que la nueva disposición posiciona a la Argentina en línea con experiencias regulatorias internacionales, que justamente avanzan en esa dirección.

“Valoramos especialmente que esta iniciativa se implemente dentro de un marco regulatorio claro, gradual y alineado con estándares internacionales –concluyeron desde la entidad–. Se trata de un enfoque fundamental para impulsar innovaciones que contribuyan a fortalecer el sistema sanitario y que las personas tengan un mejor acceso a información confiable sobre sus tratamientos”.

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