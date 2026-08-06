El efecto Carolyn Bessette: cuando el estilo se convierte en receta

Uno de los ejemplos más claros hoy es el resurgimiento de la estética de Carolyn Bessette. De repente, los mismos elementos se repiten en loop infinito: un tapado negro, un pantalón de vestir de corte perfecto, lentes oscuros. Como si la fórmula fuera simple —un kilo de tapado negro, una cucharada del mismo pantalón, una pizca de los mismos lentes— y voilà: estás vestida como Carolyn Bessette. Receta lista para guardar en Pinterest.

Pero el estilo no funciona así. Podés copiar exactamente los mismos ingredientes y, aun así, obtener un resultado completamente distinto. Lo que plantea una pregunta interesante: ¿dónde termina la inspiración y dónde empieza la réplica?

La trampa de la simplicidad

Hay estilos que parecen simples a primera vista. Minimalistas, limpios, despojados. Pero nunca se trata solo de la ropa. En el caso de Bessette, había una coherencia feroz entre quién era y lo que llevaba puesto. Hay una frase que se le atribuye con frecuencia —aunque no hay fuente confirmada de que la haya dicho ella— y que, para mí, resume todo: “Me gustan las cosas que se sienten como yo”.

Ahí está el punto. No se trataba de recrear un look, sino de elegir prendas alineadas con su propia identidad: su personalidad, la Nueva York de los años noventa, su trabajo en Calvin Klein, que representaba exactamente ese tipo de minimalismo refinado. Todo estaba en sincronía. Por eso en ella se veía natural.

Carolyn Bessette Kennedy con su típico tapado negro y jeans Levis

La ropa siempre comunica algo, incluso antes de que digamos una sola palabra. Y cuando alguien replica el estilo de otra persona de manera demasiado literal, lo que suele proyectarse no es quién es, sino quién está intentando ser. Ahí es donde algo se rompe: se pierde la firma personal, ese pequeño detalle que le da identidad a alguien.

La firma invisible

En mi caso, por ejemplo, casi siempre llevo un pañuelo en algún lado. Se convirtió en una especie de marca registrada. Por eso, cuando ves a alguien copiando un look completo, todo puede estar en orden en el papel y aun así sentirse ligeramente fuera de lugar. Casi forzado. Porque falta algo esencial: ¿dónde está tu propia firma?

Inspirarse está buenísimo. Lo hacemos todo el tiempo, al vestirnos, al diseñar un espacio, al planificar un evento. Pero hay una distancia enorme entre inspirarse en algo y convertirse en una réplica de alguien más.

Algunos dirán que esto es hilar demasiado fino, y es válido: cada uno puede vestirse como quiera. Pero, para tu información, la gente te va a etiquetar de todos modos. “La del pañuelo”. “La que siempre viste de negro”. “La de los collares superpuestos”.

Entonces la pregunta no es si la ropa comunica o no —porque lo hace—. La pregunta es qué querés que diga sobre vos.

Inspirarse es un gran punto de partida. Pero el estilo empieza recién cuando todo pasa por tu propio filtro.

Al replicar el esitlo de otra persona se pierde la firma personal TIZIANA FABI - AFP