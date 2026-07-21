José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes que solo importa la felicidad y que lograrla es muy fácil”

El filósofo y pedagogo español José Antonio Marina afirmó que una de las principales causas del incremento de las adicciones entre los jóvenes radica en un modelo educativo que les ha hecho creer que la felicidad es un derecho fácil de alcanzar.

La reflexión forma parte de su más reciente libro La vacuna contra las adicciones y fue desarrollada en entrevistas concedidas a medios españoles.

Según explicó Marina en una entrevista con El Periódico, las adicciones representan uno de los grandes desafíos de la sociedad actual porque reflejan aspectos fundamentales de la condición humana.

En ese contexto, el autor busca responder por qué adolescentes y jóvenes sin problemas aparentes terminan desarrollando dependencia hacia sustancias o conductas.

El filósofo considera que parte de la explicación se encuentra en el sistema educativo y en los mensajes que reciben las nuevas generaciones.

En sus declaraciones, describió a muchos jóvenes como personas que se derrumban con facilidad frente a las dificultades y que, en lugar de enfrentarlas, recurren a mecanismos que les proporcionan alivio inmediato, como el consumo de alcohol, tranquilizantes o el uso constante de dispositivos tecnológicos.

Los adolescentes recurren a mecanismos que les proporcionan alivio inmediato, como el consumo de alcohol, tranquilizantes o dispositivos tecnológicos Imágen generada con IA

La crítica al concepto de felicidad

Marina afirmó que el principal error ha sido transmitir la idea de que la felicidad es el único objetivo importante y que alcanzarla resulta sencillo.

A su juicio, ese mensaje entra en conflicto con la realidad, donde las personas deben aprender a afrontar problemas, frustraciones, ansiedad y adversidades.

El autor señaló que, si a un menor se le hace creer que tiene derecho a obtener todo lo que desea de forma inmediata, posteriormente resulta contradictorio exigirle esfuerzo y paciencia para conseguir sus objetivos. Según explicó, esa situación puede favorecer la búsqueda de recompensas rápidas e inmediatas.

Tecnología y pérdida de la atención

Marina también expresó preocupación por el uso intensivo de la tecnología entre los jóvenes. En una entrevista para el pódcast El Sentido De La Birra, conducido por Ricardo Moya, afirmó que las herramientas digitales resuelven muchas tareas cotidianas, pero también pueden reducir el esfuerzo intelectual.

"Una de las consecuencias evolutivas de nuestro cerebro es que es perezoso y, si ve resuelto el problema, pues no se esfuerza“, señaló.

En ese mismo espacio sostuvo que las redes sociales y otras plataformas digitales captan principalmente la atención involuntaria, lo que dificulta el desarrollo de la atención voluntaria, una capacidad que considera esencial para dirigir el pensamiento y resolver problemas de manera consciente.

Una inteligencia orientada a resolver problemas

En distintas intervenciones públicas, Marina ha defendido una concepción de la inteligencia centrada en la resolución de problemas más que en la acumulación de conocimientos.

Desde esa perspectiva, plantea que cada generación enfrenta desafíos distintos y necesita desarrollar habilidades que le permitan responder a ellos con criterio, resiliencia y capacidad de análisis.